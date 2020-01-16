К юбилею республики: над Казанским кремлем подняли флаг 100-летия ТАССР
Сегодня на территории резиденции президента РТ в Казанском кремле состоялась торжественная установка флага 100-летия образования ТАССР. В мероприятии принял участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Флаг был поднят под государственный гимн Республики Татарстан. На нем изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом. Церемония установки флага — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».
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