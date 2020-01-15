Две сотни татарстанцев пополнили армию дольщиков домов-долгостроев

В реестр проблемных объектов включены ЖК «Мелодия» в Казани и дом на ул. Тысячелетия в Елабуге

Фото: Ринат Назметдинов

Пока рынок жилья реформируют ради ухода от проблемы обманутых дольщиков, в Татарстане появилось два новых долгостроя, построенных по старым правилам «долевки». Казанский ЖК «Мелодия» застройщика «Пик+» и елабужский дом №1а по ул. Тысячелетия от «ЭкоДомСтроя» пополнили единый реестр проблемных объектов, который ведет федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Теперь обеспечить достройку этих многоэтажек — задача властей. «Реальное время» выясняло, как они собираются это сделать.

Долгострой на Тысячелетия ждут четвертый год

Житель Елабуги Вадим Седунов заключил договор долевого участия в строительстве дома на ул. Тысячелетия в октябре 2016 года. Дом обещали сдать до конца текущего года, и дольщики верили в эту перспективу: строительство сравнительно небольшого четырехэтажного 24-квартирного дома уже тогда было близко к завершению. Однако стройка не закончилась ни в 2016-м, ни в 2017 году, а в августе 2018-го на объекте и вовсе прекратились какие-либо работы.

— Сейчас дом готов примерно на 95 процентов. Окна есть, стены в квартирах оштукатурены, котлы и батареи висят, входные двери установлены. В квартирах осталось вставить окна, разделяющие балконы и комнаты, в подъезде — положить на пол плитку, покрасить стены. Ну и провести благоустройство придомовой территории. Много недоделок в цокольном этаже, который принадлежит застройщику. Там ни отопления, ни окон нет. А без цокольного этажа дом сдать нельзя. В таком состоянии объект стоит с августа 2018 года, ничего не делается, застройщик жалуется, что у него нет денег, — рассказал Вадим Седунов. — Дольщикам он говорит, что планирует продать цокольный этаж и на вырученные деньги завершить строительство, но уже несколько лет не может найти покупателей. То ли цена высокая, то ли потенциальным покупателям хочется иметь гарантии того, что это помещение они получат в отремонтированном виде. А их нет.

Стройка не закончилась ни в 2016-м, ни в 2017 году, а в августе 2018-го на объекте и вовсе прекратились какие-либо работы. Фото kazan.aif.ru

Застройщик: «Дом бросать не собираюсь»

Еще одна дольщица — Анастасия Капина — сообщила «Реальному времени», что застройщик просит за цокольный этаж 12 миллионов рублей. При этом, по оценке республиканского Фонда поддержки дольщиков, стоимость завершения строительства четырехэтажки — 7,5 миллиона. Казалось бы, имея активы, стоимость которых больше необходимой на завершение стройки суммы, закончить возведение объекта — дело техники. Но что-то идет не так.

Выяснить, в чем проблема, «Реальное время» попыталось у руководителя компании-застройщика «ЭкоДомСтрой» Вячеслава Власова (к слову, в прошлом он был заместителем главы елабужского райисполкома по строительству). Нашему корреспонденту удалось дозвониться до Власова, однако его комментарий был предельно лаконичным.

— Могу сказать только одно: дом я бросать не собираюсь, банкротство ООО «ЭкоДомСтрой» не планирую, — только и сказал застройщик дома в Елабуге.

Вячеслав Власов: «Могу сказать только одно: дом я бросать не собираюсь, банкротство ООО «ЭкоДомСтрой» не планирую». Фото delabuga.ru

В «ЭкоДомСтрой» придет прокуратура

По словам исполнительного директора республиканского Фонда поддержки прав дольщиков Ивана Новикова, активы, имеющиеся у застройщика дома в Елабуге, «не очень ликвидные», а потому рассчитывать на них довольно сложно.

— Действительно, объект включен в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), стоимость завершения строительства, по нашей оценке, 7,5 млн рублей. Это небольшая сумма. Из 24 квартир не проданной остается только одна. У нас есть несколько вариантов решения данной проблемы, но дело осложняется тем, что застройщик не является банкротом, он «живой», — рассказал Иван Новиков. — В первую очередь нужно проверить финансово-хозяйственную деятельность компании, чтобы понять, как получилось, что деньги дольщиков привлекались, а строительство не было вовремя завершено. Этой проверкой будет заниматься прокуратура. Включение объекта в ЕРПО — достаточный повод для такой проверки.

На «Мелодию» не хватает 50 миллионов

О другом долгострое, казанском, с нового года попавшем в реестр проблемных объектов, «Реальное время» рассказывало уже не раз. Строительство 18-этажного 170-квартирного ЖК «Мелодия» на ул. Габишева, согласно первой проектной декларации, должно было завершиться еще в третьем квартале 2017 года, но с тех пор сроки несколько раз переносились. В последней проектной декларации, датированной 25 декабря 2019 года, указан новый срок действия разрешения на строительство: 30 июня 2020-го. Однако дольщики подобным обещаниям уже не верят.

В последней проектной декларации, датированной 25 декабря 2019 года, указан новый срок действия разрешения на строительство: 30 июня 2020-го. Однако дольщики подобным обещаниям уже не верят. Фото Гуландам Фатхуллиной

Одна из них — Альбина Нестерова — заключила договор долевого участия в строительстве «Мелодии» летом 2018 года.

— Нам вчетвером стало тесно в «однушке», и мы ее продали. Взяли ипотеку и купили квартиру в «Мелодии», сдать которую должны были буквально вот-вот — до конца октября того же года. Ждем до сих пор, — сетует Альбина. — Работа идет медленно. До нового года строители хотели подключить воду, но, насколько я знаю, это не было сделано. По последнему графику, который нам предоставлял застройщик, на строительство не хватает 30 миллионов, но эта сумма явно занижена, потому что она не учитывает стоимости коммуникаций, которых по факту еще нет.



По словам Нестеровой, известие о включении в ЕРПО дольщики восприняли с радостью, ведь по опыту других домов это поможет завершить стройку.

«О сроках сдачи говорить пока рано»

Как рассказал «Реальному времени» директор ФПД Иван Новиков, реальная стоимость достройки «Мелодии» — не 30, а примерно 50 миллионов рублей.

Иван Новиков: «Стоимость достройки дома — около 50 млн рублей, количество дольщиков — около 170. Когда они получат свое жилье — говорить пока рано, срок будет зависеть от того механизма, который мы выберем». Фото Ирины Анисимовой

— Жилым комплексом «Мелодия» мы в фонде неофициально занимаемся давно. Сейчас принимаем решение по какому пути идти: пользоваться новым механизмом федерального фонда ДОМ.РФ, или же достраивать своими силами. Надо понять, какой механизм выбрать, затем составить дорожную карту и идти по ней, — говорит Новиков. — Стоимость достройки дома — около 50 млн рублей, количество дольщиков — около 170. Когда они получат свое жилье — говорить пока рано, срок будет зависеть от того механизма, который мы выберем. Но я уверяю, что мы заинтересованы в том, чтобы дольщики как можно быстрее получили квартиры. Поэтому будем делать все, что в наших силах.