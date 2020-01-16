Зиля Валеева проследит, чтобы деньги по программам Путина дошли до адресатов

Новый рулевой Общественной палаты Татарстана берется за социальные вопросы, а экс-председатель Анатолий Фомин ушел заниматься внуками

Как и ожидалось, Общественную палату Татарстана шестого созыва возглавила политический тяжеловес из эпохи 90-х годов, нынешний директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева. Ее предшественник 73-летний Анатолий Фомин, отработавший два срока подряд, ушел «по выслуге лет» и собирается наконец заняться внуками. Что изменится в повестке татарстанских общественников с новым лидером и составом — подробнее в материале «Реального времени».

Преемница Фомина

Общественная палата Татарстана обрела сегодня нового лидера в лице директора музея-заповедника «Казанский Кремль» и экс-вице-премьера татарстанского правительства 90-х годов Зили Валеевой. Перевыборы председателя — опытнейшего аппаратчика, бывшего главы Центризбиркома РТ Анатолия Фомина — прошли тихо и без дискуссий. Кандидатура Зили Валеевой была поддержана единогласно.

Избрали нового председателя на первом организационном заседании Общественной палаты в Госсовете РТ, ранее были выбраны и 70 членов палаты. Следует отметить, что новый состав ОП формируется не произвольно, а проходит через процедуру утверждения высшими органами власти — президента РТ, парламента и самим действующим составом ОП, говорится в положении, опубликованном на сайте. Согласно документу, состав палаты должен обновиться не менее чем на половину от предыдущего. При этом в него не могут попасть депутаты разных уровней, члены правительства, зато открыт вход для представителей бизнеса. Однако на практике в ряды общественников вливаются экс-депутаты и экс-чиновники разных рангов, а предпринимателей мало.

Общественный контроль — это основная функция

Кандидатуру нового председателя предложил давний член и заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин. «Зиля Валеева известна не только как государственный деятель и деятель культуры, но и как общественник», — подчеркнул он.

В ответной речи новый председатель заявила, что у нее «нет других амбиций, кроме как быть полезной и эффективной Общественной палате». Свою задачу она видит в том, чтобы наладить общественный контроль за исполнением в республике президентских инициатив по укреплению семьи:

— Вчера в послании президента страны Владимира Владимировича Путина были анонсированы беспрецедентные меры социальной поддержки, и что мне особенно было важно услышать, меры поддержки семьи, детства. Это все требует не просто выделения громадных бюджетных средств. Очень важно, чтобы это было принято сообществом, чтобы это реализовывалось, и эти программы на самом деле работали на каждого гражданина страны, республики.

В разговоре с «Реальным временем» Зиля Валеева уточнила, что объявленные президентом России программы — достаточно капиталоемкие, поэтому важно, чтобы деньги «нашли точных адресатов»:

— Сейчас многие говорят, что у государства крепкие сильные руки, но все равно деньги могут не дойти (до каждого нуждающегося), — отметила собеседница издания, заметив, что Общественная палата не подменит Счетную палату и федеральное казначейство, но способна наладить взаимодействие с муниципалитетами в решении социальных вопросов.

По ее словам, общественный контроль остается одной из основных функций ОП. Завтра утром она выходит на работу из отпуска. На вопрос о том, кто может занять ее место в музее-заповеднике «Казанский Кремль», попросила дождаться назначения.

Экс-председатель переключится на внуков

Анатолий Фомин, как полагается регламенту, покинул состав ОП.

— Я проработал два срока — это 7 лет. Меньше чем через месяц мне исполнится 73 года. Я считаю, что кое-что я успел сделать. Надо немного отдохнуть, оглядеться, ни в каких коммерческих структурах я, естественно, работать не собираюсь, — заявил он в разговоре с «Реальным временем», правда, как опытный политик, он «не сжигает мосты» и высказал надежду на продолжение сотрудничества, — В меру сил и возможностей, если я пригожусь. Тот опыт работы с общественными организациями, который был накоплен, я буду рад им поделиться и оказать содействие. А так пока надо отдыхать.

По его словам, у него есть забота — трое внуков, а старшей внучке — 10 лет. «С одной стороны это грустно, потому что годы бегут и сложно расставаться с друзьями. С другой — есть удовлетворение от того, что все, что было задумано, сделано. Может быть все не получилось, потому что все сделать невозможно. А так все нормально».

Новому составу палаты предстоят сложные времена, предрекает он. «Республика вступает в новый этап политических событий. Нет ни одного вопроса, которым бы не занималась Общественная палата. От этого бывает тяжело, не всегда все удается. Но люди работают бескорыстно, и это самое главное».

Говоря о приоритетах, главным среди предстоящих общественно-политических событий Фомин назвал празднование 75-летия Дня Победы, 100-летие ТАССР, реализацию нацпроектов, Стратегии 2030, проведение выборов президента и муниципальных выборов.

«Работа предстоит большая, — резюмировал экс-председатель ОП, — новому составу общественной палату необходимо будет промониторить риски, которые могут возникать в обществе, а они могут возникать в силу разных причин. И нужно эффективно взаимодействовать с властью для их разрешения.

Как Общественная Палата РТ чувствует настроения общества

Председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов отметил, что площадка ОП должна быть открыта для высказывания разных точек зрения и стать местом для поднятия важных социальных проблем, адресованных власти.

— Все зависит от состава и его активности. А насколько они могут создать такую площадку, где можно поднимать не совсем удобные проблемы — вопрос, — рассуждает Махумутов.

По его словам, в работе совета случались «и живые дискуссии, а иногда и формальные», хотя были попытки «поднять много разных проблем, которые не всегда доводят до власти».

— Вот вчера Путин предложил ввести бесплатные завтраки для детей в школах, — напомнил он. — Эта проблема постоянно у нас возникала. Помню, группа родителей активно добивалась этого, потому что в каких-то районах республики бесплатные обеды предоставляли для многодетных, а где-то — нет. Возникали конфликтные ситуации. Это только кажется, что горячий обед для ребенка — ерунда. Но 70-80 рублей каждый день ребенку надо дать! А у кого двое-трое детей? Это уже приличная сумма получается!

По словам Чингиза Махмутова, несколько лет назад Общественной палате не удалось решить проблему, так как возможности бюджетов муниципалитетов разные. Теперь спикер предлагает пересмотреть работу детских садов, чтобы родители могли забрать ребенка не в в пять часов вечера, когда родители продолжают работать, а позже. «Но ладно я дедушка, могу забрать внуков из сада вовремя, а ведь если после пяти не заберешь, ребенок будет сидеть. Надо мотивировать эти учреждения к тому, что сады были удобны и молодые родители могли забрать, не дергаясь на работе».

Член Общественной палаты России Татьяна Забегина пожелала, чтобы «палата оставалась живым, свободно говорящим и чувствующим настроения общества институтом и могла повлиять на решение исполнительных органов власти».