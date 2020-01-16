Путин назначил Мишустина премьером
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.
Также глава государства подписал указ о создании должности заместителя председателя Совбеза, на который тем же документом был назначен предыдущий премьер Дмитрий Медведев.
Напомним, что сегодня Госдума одобрила назначение экс-главы ФНС на пост председателя российского правительства.
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