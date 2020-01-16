Новости общества

16:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил Мишустина премьером

16:20, 16.01.2020
Путин назначил Мишустина премьером
Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Также глава государства подписал указ о создании должности заместителя председателя Совбеза, на который тем же документом был назначен предыдущий премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, что сегодня Госдума одобрила назначение экс-главы ФНС на пост председателя российского правительства.

Заметка дополняется

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров