Как «понаехавшие» соседи повысили градус пробок в Казани

Гости из Кировской области, Марий Эл, Чувашии, Башкортостана и других ближайших регионов ринулись в столицу Татарстана за шопингом и развлечениями

В Казани началась традиционная предновогодняя закупочная лихорадка. На дорогах образовались длинные пробки, в супермаркетах и на парковках выросли очереди. На плотное движение в городе жалуются таксисты — из-за большого наплыва иногородних, которые плохо знают город и потому двигаются неловко и медленно, на основных магистралях и сложных казанских развязках образуются заторы. Кто, зачем и за чем ринулся в столицу Татарстана, попытались выяснить корреспонденты «Реального времени».

«Хорошо, что снега нет»



— Сейчас после обеда хоть не выезжай, только бензин по пробкам жечь, — поделился с корреспондентом «Реального времени» таксист, втискиваясь в забитое машинами узкое горлышко перед Агрономическим университетом на Карла Маркса. — Вон, смотрите, только два часа, а давка на дороге как в час пик. Понаехали…

И точно: номера соседних регионов маячат в эти дни на дорогах чаще, чем обычно, а на парковках перед торговыми центрами чуть ли не каждый второй автомобиль не татарстанский.

— Обстановка на дорогах в преддверии новогодних праздников всегда более напряженная, и этот год не исключение, — подтвердил замдиректора АСУДД Евгений Пыров. — Сейчас наибольшие затруднения движения и заторовые ситуации отмечаются на проспекте Ямашева, где много торговых центров, и в центре Казани.

Вчера на Ямашева был поставлен очередной антирекорд: пробка растянулась на 4 км. Однако, по словам замдиректора АСУДД Евгения Пырова, в этом году все пока не так серьезно, как в прошлые годы: такого количества 10-балльных пробок в Казани, как в прошлом году, в это время «Яндекс» пока не фиксировал, но не потому, что машин на дорогах меньше:



— Видимо, это связано с тем, что снега нет, дороги чистые, без гололеда, и аварий меньше.

В «Южном» и «Ривьере» — вся Россия

В предновогодние дни уже с самого утра плотно заполняется парковка торгового центра «Южный». Сюда в ближайший к трассе «Ашан» едут закупаться из Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Ульяновской, Кировской, Самарской областей, рассказывают сотрудники ТЦ.

— Суеты около «Южного» сейчас много, парковка переполнена. Но места с утра еще есть: одни приезжают, другие выезжают. Даже попадаются номера с кодом «05» — из Дагестана заглядывают к нам сюда, — рассказывает охранник Сергей с автостоянки «Южного».

— Приехал за товаром. Перевожу продукты, товары для дома, бытовую химию. Весь декабрь было много работы, сейчас заказов чуть меньше стало, — сообщил водитель Александр из Самары.

— Сам из Туркмении. Приезжал в аэропорт сестренку проводить, — сообщил купивший продукты парень, усаживаясь вместе с соотечественниками в машину с мордовским автомобильным кодом.

Фото Екатерины Аблаевой

Много приезжих из других регионов и в районе магазина «Леруа», здесь иногородние сочетают полезное с приятным: кто-то после закупок, особенно семьи с детьми, направляется в аквапарк. На парковке множество автомобилей с номерами из Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Владимирской областей, есть путешественники из отдаленных субъектов: из Калининградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Сделал подарок сыну на Новый год. Приехали на несколько дней. А попутно прикупил необходимое в «Леруа Мерлен», — поделился нижегородец.

— Поток приезжих заметно возрастает в новогодние каникулы. Из самых разных регионов к нам приезжают. Много москвичей, питерцев. Есть краснодарцы, ростовчане. Омичи, екатеринбуржцы тоже часто заглядывают, — рассказывают администраторы ТЦ.

— Приезжих у нас по традиции достаточно много. Наплыв покупателей уже с 15—20 декабря. К нам много ездили из Марий Эл, Чувашии и из более северных регионов. Часто ездили из Кирова, но недавно у них свой магазин открылся, они у нас часть клиентов забрали. Многие идут к нам за подарками, например, инструменты часто берут. Поэтому у нас вплоть до 31 декабря, до закрытия, идет плотный поток покупателей. Был курьезный случай, когда мужчина пришел купить жене в подарок дорогой унитаз, просто потому что обещал ей закончить ремонт дома до нового года, — рассказал «Реальному времени» Артем Юдин, менеджер проектов по работе с клиентами «Леруа Мерлен».

Фото Екатерины Аблаевой

В дефиците — только парковочные места

На парковке ТЦ «Мега» в прошлое воскресенье пришлось покрутиться, чтобы найти место: в каждый освобождавшийся просвет целились по два-три водителя, везло самым проворным. В магазинах клубились приезжие: жителей, приехавших на закупку из районов Татарстана, выдавали многочисленные набитые товаром тележки, а кировчан, гостей из Чувашии и Марий Эл — еще и говор.

— Действительно, сейчас мы испытываем колоссальный приток посетителей, а иногородние, которые обычно приезжают в выходные, уже в большом количестве присутствуют и в будние дни, — говорит управляющая ТЦ «Мега» Лиана Сиразетдинова. — Такая ситуация складывается в преддверии праздников ежегодно начиная примерно с 15 декабря. На парковке у нас избыток мест — на 1000 мест больше, чем требуется по стандартам, но припарковаться поближе к центральному входу, где находится фуд-корт, сложно, так же, как и около «Икеи». Если некогда и нет желания искать место, можно отдать ключи парковщику, и он поставит машину сам, но это платная услуга.

По словам Сиразетдиновой, основной вал иногородних посетителей в ТЦ «Мега» идет из районов республики, Кирова, Марий Эл и Чувашии, но достаточно много приезжает их и из других ближайших к Татарстану регионов.

На парковке перед «Парк Хаусом» к вечеру мест просто не остается — автомобили стоят так плотно, что на оставшемся пространстве трудно разъехаться. Те же, кому места не хватило, бросают железных коней (с риском получить штраф или проблемы с эвакуатором) на автобусной полосе на проспекте Ямашева. Такая же картина — на парковке ТЦ «XL», где место можно найти только на верхних этажах многоуровневого паркинга, к которому очень трудно пробиться через строй машин перед зданиями.

