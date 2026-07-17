Глава Рособрнадзора: отменять дипломные и домашние работы из-за ИИ нельзя

Вместо запретов он предложил делать задания практическими

Запрещать использование искусственного интеллекта или отменять привычные форматы обучения — дипломные работы или домашние задания — не стоит, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, нужно научиться применять технологию с пользой.

— То есть, если мы откажемся сейчас от этого, к чему мы придем? Следующая проблема — отказаться от диссертации? — передает слова Музаева «Интерфакс».

При этом глава Рособрнадзора призвал не отменять домашние задания из-за ИИ, а делать их более практическими и творческими. По его мнению, выход — в изменении подхода к заданиям, чтобы они требовали личного участия ученика и не могли быть выполнены нейросетью.

— Выход в том, что надо научить учителей давать такие домашние задания, которые, ну, не под силу искусственному интеллекту. Это практические какие-то задания. Гербарий не соберет искусственный интеллект, — сказал Музаев.

Ранее президент России поручил разработать меры поддержки отечественных ИИ-технологий.



Вадим Вахрушев