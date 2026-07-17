Детский омбудсмен раскритиковала школы за отказы в зачислении в 10-й класс

Уполномоченный по правам ребенка привела пример из Татарстана, где семья не могла добиться справедливости

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова раскритиковала школы за отказы в зачислении детей в 10-й класс. Детский омбудсмен привела пример из Татарстана, где семья не могла добиться справедливости и обратилась к ней за помощью.

По ее словам, по России зафиксировано уже десять таких обращений. Львова-Белова напомнила, что отказ о зачислении в 10-й класс является нарушением конституционного права на образование.

— Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию, — приводятся слова Марии Львовой-Беловой на сайте партии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с поступлением в десятый класс после девятого. Глава ведомства подчеркнул, что право на продолжение обучения в школе гарантировано каждому гражданину России, но с некоторыми оговорками.

После этого по проблеме с зачислением в десятые классы в школах выступили с заявлением в Минпросвещения РФ.

Зульфат Шафигуллин