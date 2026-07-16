В Татарстане запустили кадровый центр по привлечению медиков из других регионов

В Горздраве Казани объяснили, почему нет смысла перетягивать в столицу республики специалистов из других районов Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запустили кадровый центр для привлечения в республику медиков из других регионов. Об этом «Реальному времени» в большом интервью рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

По его словам, нет смысла перетягивать медиков из других районов республики в столицу Татарстана.

— Сегодня нет смысла перетягивать специалистов из других районов Татарстана, ведь таким образом мы оголим штатное расписание у них, а этого максимально не хотелось бы. Поэтому мы нацелены на внешний контур — именно этим и займется кадровый центр. Работа начата, и думаю, что результаты будут. Плюс мы активно работаем по целевому набору с вузами республики — КГМУ, КГМА и КФУ, — сказал Ахмадиев.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В Казани укомплектованность медицинскими кадрами составляет 85%. Для сравнения: в прошлом году данный показатель составлял 82,5%. В дефиците врачи-невропатологи, акушеры-гинекологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи и сурдологи.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с раисом Татарстана отметил, что в республике наблюдается нехватка врачей. Сразу после этого стало известно, что врачам из других стран и регионов РФ за переезд в республику начнут платить чуть больше 1 млн рублей.

Полностью интервью с Ильназом Ахмадиевым можно почитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин