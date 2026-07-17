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В казанском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

06:50, 17.07.2026

Росавиация объявила о закрытии в 6:07 мск

В казанском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Мария Зверева

В международном аэропорту Казани вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация объявила о закрытии в 6:07 мск, а об открытии — в 6:46 мск.

Ранее в этот промежуток времени в соседней Самарской области объявлялась ракетная опасность — сообщение об этом появилось в канале в «Макс» губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Наталья Жирнова

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