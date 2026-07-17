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Азербайджан и Россия готовят расширение рейсов между странами

15:12, 17.07.2026

Ранее президент Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией

Азербайджан и Россия готовят расширение рейсов между странами
Фото: Арсений Фавстрицкий

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о планах возобновить ряд прямых рейсов между Азербайджаном и Россией.

— Планируется возобновление ряда прямых рейсов между Азербайджаном и Россией, — передает ТАСС слова главы МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проблемы в отношениях между Азербайджаном и Россией остались в прошлом и взаимодействие между странами полностью нормализовалось.

Вадим Вахрушев

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