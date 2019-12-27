На многодетного отца-рукоприкладчика завели дело

По версии следствия, 34-летний житель Зеленодольского района регулярно избивал 6-летнего пасынка

Сегодня в Татарстане возбудили уголовное дело по подозрению в истязании малолетнего. 34-летний житель Зеленодольского района подозревается в избиении 6-летнего пасынка — мальчик попал в больницу с многочисленными переломами, в том числе застарелыми. Органы опеки изъяли из семьи его братьев и сестренку. Подробности драмы в многодетной семье из поселка Осиново — в материале «Реального времени».

Тревогу забили медики



О том, что 6-летний мальчик подвергался систематическим избиениям со стороны отчима, сотрудники Зеленодольской городской прокуратуры узнали от медиков. Как сообщила «Реальному времени» помощник зеленодольского прокурора Яна Невмержицкая, о мальчике с подозрительными травмами в городскую прокуратуру сообщили из Республиканской клинической больницы, при травмоцентре которой есть детское отделение. Мальчик поступил в клинику в конце ноября.

При госпитализации мать сообщила, что ребенок получил переломы, катаясь с горки, однако медики выявили множественные телесные повреждения, полученные ранее.

— На сегодняшний день прокуратурой принят ряд мер по координации действий правоохранительных органов, органов опеки и попечительства в целях проведения проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшедшего, — сообщила Яна Невмержицкая.

Как отметила помощник зеленодольского прокурора Яна Невмержицкая, о мальчике с подозрительными травмами в городскую прокуратуру сообщили из Республиканской клинической больницы. Фото tatarstan24.tv

Ударил молотком в ответ на просьбу покормить

— По факту получения травм 6-летним ребенком из многодетной семьи, проживающей в поселке Осиново, сегодня после обеда следственные органы возбудили уголовное дело, — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. — 34-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание».

Шептицкий уточнил: следствие полагает, что отчим с октября 2019 года систематически причинял мальчику физические и психические страдания и что сейчас ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза.

А источник «Реального времени» в правоохранительных органах органах на условиях анонимности сообщил, что, по словам самого мальчика, в последний раз мужчина избил его молотком в ответ на просьбу покормить.

Андрей Шептицкий уточнил: следствие полагает, что отчим с октября 2019 года систематически причинял мальчику физические и психические страдания

«Детям ничто уже не угрожает»

— В этой семье сейчас четверо детей, а вообще у женщины их шестеро, — рассказала «Реальному времени» руководитель отдела опеки и попечительства Зеленодольского исполкома Анна Шустрова. — На двух старших детей она лишена родительских прав. С матерью и отчимом проживали двое ее детей от первого брака — этот мальчик и его брат-первоклассник. Совместных детей с нынешним супругом у нее двое — 5-летняя девочка и ребенок 2018 года рождения. Следить за ситуацией в этой семье в течение длительного времени мы не имели ни возможности, ни полномочий. Они приезжие, зарегистрированы в другом районе Татарстана, а в Осиново живут на съемной квартире с ноября 2019 года. Семья переехала в Зеленодольский район из Казани, где тоже снимала жилье.

Шустрова заверила: сейчас троим остававшимся в семье детям ничего не угрожает — они изъяты из семьи и помещены в муниципальный приют. Что касается родителей, органы опеки выяснили: женщина не работает, ухаживала за детьми, а ее супруг перебивается случайными заработками, постоянного места работы не имеет.

Семья переехала в Зеленодольский район из Казани, где тоже снимала жилье. Фото tatarstan24.tv

За кочующими многодетными не уследить

За последний год это уже второй резонансный случай жестокого обращения с детьми в Зеленодольском районе. В апреле 2019-го «Реальное время» писало о многодетной семье К., где девятилетнюю девочку-инвалида довели до глубокого истощения — когда ее доставили в Зеленодольскую ЦРБ, она весила всего 7 кг. Это семейство также было приезжим и попало в поле зрения органов опеки только тогда, когда медики забили тревогу и дело получило широкую огласку.

А семья, где разыгралась новая драма, как выяснило «Реальное время», еще месяц назад засветилась в передаче одного из местных телевизионных каналов — в качестве поборников справедливости: они возмущались денежными поборами в школах и, в частности рассказали, что в Осиновской гимназии №1 ежемесячно собирают с родителей на ремонт школы и другие нужды по 500 рублей и более.

По данным источника «Реального времени», в семье, где истязали ребенка, вновь ожидается прибавление.