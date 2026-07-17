Трамп заявил, что Россия входит в число стран, способных влиять на выборы в США

При этом ранее в США назвали Обаму создателем мифа о вмешательстве России в выборы

Белый дом 16 июля опубликовал рассекреченный доклад Национального совета по разведке США, подготовленный в августе 2020 года. В документе утверждается, что Россия якобы рассчитывала на переизбрание Дональда Трампа и вела кампанию против кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В докладе без представления доказательств говорится, что связанные с Россией лица якобы продвигали кандидатуру Трампа в социальных сетях и распространяли материалы, дискредитирующие Байдена, включая сведения о предполагаемых коррупционных связях его семьи с Украиной. Подобные обвинения американская сторона выдвигала и ранее, однако Россия неоднократно их отвергала.



При этом ранее аппарат директора Национальной разведки США выступил с резкой критикой в адрес 44-го президента Барака Обамы, обвинив его в создании мифа о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.



В обращении к нации в связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассекречивают материалы разведки, свидетельствующие, по его словам, о высокой уязвимости избирательной инфраструктуры страны.

Трамп также заявил, что, по оценкам американской разведки, возможность влиять на избирательную систему США имеют «противники» страны, в числе которых он назвал Россию, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы.

Дональд Трамп занимал пост президента США в 2017–2021 годах, уступил Джо Байдену на выборах 2020 года, а затем вновь победил на президентских выборах 2024 года.

Наталья Жирнова