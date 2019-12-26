Huawei заказал у Иннополиса разработку контейнерных технологий

Татарстанский институт «Иннополис» получил заказ у китайского IT-гиганта Huawei. Команда исследователей занимается разработкой контейнерной технологии защиты данных.

Как рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, в университете этим занимается команда под руководством профессора Александра Тормасова. Принимают участие и специалисты из других центров.

Шайхутдинов уверен, что продукция станет лидером, поскольку не имеет аналогов в мире.

Подробнее о проектах в Иннополисе и о том сколько зарабатывает университет можно прочитать в материале «Реального времени».