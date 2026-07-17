В связи с крестным ходом в Казани поменяют движение четырех автобусов

Изменения 21 июля коснутся движения автобусов №22, 28, 28а и 89

Фото: Максим Платонов

В Казани 21 июля временно изменятся маршруты движения автобусов №22, 28, 28а и 89, сообщает мэрия города. Корректировки связаны с проведением крестного хода в честь празднования обретения Казанской иконы Божией Матери.

Шествие пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Из-за ограничения движения автобусы с 7:00 будут следовать по измененным схемам. В направлении улицы Достоевского автобусы будут ехать через Кремлевскую дамбу, площадь Тысячелетия, улицу Лево-Булачную, улицы Пушкина и Горького, далее — по своим маршрутам.

В обратном направлении движение пройдет по улицам Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачной, через площадь Тысячелетия и Кремлевскую дамбу с дальнейшим следованием по маршрутам.

Наталья Жирнова