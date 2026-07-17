«Автодор»: в Татарстане грузовой трафик на трассе М-12 вырос на 78% за год

Продление скоростной магистрали до Екатеринбурга позволило сократить сроки доставки грузов, снизить логистические издержки и повысить эффективность работы бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

За год после открытия участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит количество маршрутов грузовых перевозок в Татарстане выросло на 78% и превысило 5 тыс. проездов в сутки. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, продление скоростной магистрали до Екатеринбурга позволило сократить сроки доставки грузов, снизить логистические издержки и повысить эффективность работы бизнеса. Наибольший рост грузового трафика зафиксирован именно в Татарстане. Для сравнения, во Владимирской области показатель увеличился на 53%, в Нижегородской — на 43%, в Чувашии — на 39%, а в Московской области — на 26%.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, новый участок трассы, открытый год назад, стал важной частью транспортного коридора Запад — Восток. В среднем по нему ежедневно проезжают более 6,5 тыс. автомобилей, из которых свыше 4 тыс. — грузовики. Более 90% пользователей проезжают участок полностью, что свидетельствует о его транзитном значении. Напомним, что открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени запланировано на декабрь 2026 года.

По словам Хуснуллина, благодаря новой дороге водители легковых автомобилей экономят более шести часов в пути между Казанью и Екатеринбургом, а грузового транспорта — свыше четырех часов. В летний период интенсивность движения выросла: только в июне по участку совершалось почти 10 тыс. поездок в сутки.

Участок Дюртюли — Ачит проходит по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области и является продолжением трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

Наталья Жирнова