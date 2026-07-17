Источник: директора «Главтатдортранса» отказались увольнять по утрате доверия

Эдуарду Данилову объявили выговор за вскрытые прокурорами нарушения

Как сообщают источники «Реального времени», директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов получил строгий выговор от начальства, но сохранил занимаемую должность. Такое решение было принято в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана по итогам рассмотрения прокурорского представления.

В пресс-службе Миндортранса РТ от комментариев по этой ситуации пока воздерживаются. Будет ли оспариваться решение Миндортранса РТ в судебном порядке — покажет время.

Напомним, представление надзорного ведомства направлялось в адрес министра, но подлежало рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к поведению гражданских государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Именно такой конфликт в действиях руководителя госучреждения усмотрели проверяющие, изучив некоторые детали работы ГКУ в прошлые годы.

В их числе, как ранее делились источники «Реального времени», есть и премии руководителя самому себе, а также отношения ГКУ с компанией «Велес», в активе которой госконтракты по проектированию, строительству, капремонту и реконструкции автодорог от «Главтатдортранса» на 2,5 млрд рублей, начиная с 2021 года. «Постоянным субподрядчиком данной компании является зять Данилова, который сдает в аренду строительную базу и технику», — комментировал претензии силовиков один из источников, прикидывая, что благодаря такому сотрудничеству родственник начальника казенного учреждения смог заработать десятки миллионов рублей.

В дорожной отрасли Эдуард Данилов трудится 26 лет — после окончания КГАСУ по специальности «Автодороги и аэродромы» (2000 год) работал мастером, инженером, прорабом в пригородном дорожном управлении «Татавтодора», в 2008-м возглавил филиал этого управления. В 2010-м начал работу в «Главтатдортрансе», но через год пересел в кресло заместителя министра транспортного и дорожного хозяйства Татарстана, откуда через три года получил назначение на пост директора ГКУ «Главтатдортранс».