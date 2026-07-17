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Источник: директора «Главтатдортранса» отказались увольнять по утрате доверия

10:50, 17.07.2026

Эдуарду Данилову объявили выговор за вскрытые прокурорами нарушения

Источник: директора «Главтатдортранса» отказались увольнять по утрате доверия
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Как сообщают источники «Реального времени», директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов получил строгий выговор от начальства, но сохранил занимаемую должность. Такое решение было принято в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана по итогам рассмотрения прокурорского представления.

В пресс-службе Миндортранса РТ от комментариев по этой ситуации пока воздерживаются. Будет ли оспариваться решение Миндортранса РТ в судебном порядке — покажет время.

Напомним, представление надзорного ведомства направлялось в адрес министра, но подлежало рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к поведению гражданских государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Именно такой конфликт в действиях руководителя госучреждения усмотрели проверяющие, изучив некоторые детали работы ГКУ в прошлые годы.

В их числе, как ранее делились источники «Реального времени», есть и премии руководителя самому себе, а также отношения ГКУ с компанией «Велес», в активе которой госконтракты по проектированию, строительству, капремонту и реконструкции автодорог от «Главтатдортранса» на 2,5 млрд рублей, начиная с 2021 года. «Постоянным субподрядчиком данной компании является зять Данилова, который сдает в аренду строительную базу и технику», — комментировал претензии силовиков один из источников, прикидывая, что благодаря такому сотрудничеству родственник начальника казенного учреждения смог заработать десятки миллионов рублей.

В дорожной отрасли Эдуард Данилов трудится 26 лет — после окончания КГАСУ по специальности «Автодороги и аэродромы» (2000 год) работал мастером, инженером, прорабом в пригородном дорожном управлении «Татавтодора», в 2008-м возглавил филиал этого управления. В 2010-м начал работу в «Главтатдортрансе», но через год пересел в кресло заместителя министра транспортного и дорожного хозяйства Татарстана, откуда через три года получил назначение на пост директора ГКУ «Главтатдортранс».

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