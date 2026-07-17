В Казани построят самую высокую в России башню из чак-чака

Ее изготовят из 4,5 тонны национального десерта

Фото: Динар Фатыхов

20 июля в Казани у территории у Центра семьи «Казан» создадут самую высокую в России башню из чак‑чака. Ее высота составит 10 метров, сообщили «Реальному времени» в Комитете по туризму Казани.

Башню возведут 70 специалистов под руководством чемпиона России по кондитерскому искусству и многократного победителя международных конкурсов Рената Агзамова. Для изготовления рекорда понадобится 4,5 тонны национального десерта. На его приготовление уйдет 2 тыс. килограммов муки, свыше 30 тыс. яиц, 1,7 тыс. литров фритюрного масла, более 1,7 тыс. литров меда и свыше 560 килограммов сахара.

Приготовление начнется с 10:00 и закончится ориентировочно в 18:00. Для гостей площадку откроют в 16:00, тогда же будет фиксироваться рекорд. Его внесут в Гастрономическую книгу рекордов России.

— Чак‑чак по праву считается одним из гастрономических символов Казани и республики, и такая инициатива — отличный способ еще раз рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание десятиметровой башни из чак‑чака — это нетривиальный способ показать богатство нашей кулинарной традиции. Такие мероприятия помогают знакомить туристов с культурой Татарстана в неформальной и увлекательной форме, — отмечает директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Предыдущий рекорд также установили в Казани — в 2018 году был изготовлен чак‑чак весом 4026 килограммов в форме футбольного мяча.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Денис Петров