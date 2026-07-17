В Татарстане могут создать комиссию по функционированию экономики в военный период

Работа комиссии будет охватывать ключевые отрасли экономики и социальной сферы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане разработали проект постановления о создании Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ Кабмина РТ проходит антикоррупционную экпертизу.

Согласно проекту, комиссия будет заниматься обеспечением устойчивой работы организаций, необходимых для жизнеобеспечения населения, в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Председателем комиссии предлагается назначить представителя Министерства экономики Татарстана. В ее состав также войдут представители МЧС, отраслевых министерств и других ведомств.

В числе основных задач комиссии — планирование мероприятий по обеспечению работы объектов экономики, оценка эффективности защитных мер, подготовка предложений по повышению устойчивости организаций и координация деятельности с аналогичными комиссиями на муниципальном уровне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работа комиссии будет охватывать ключевые отрасли экономики и социальной сферы, включая топливно-энергетический комплекс, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, науку, системы управления и связи.

Кроме того, проект предусматривает создание профильных рабочих групп по каждому из направлений для детальной проработки вопросов обеспечения устойчивого функционирования отраслей. Предполагается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в год.

Ранее в Татарстане для предприятий разработали правила работы в военное время. Положение предусматривает разработку мер по защите предприятий и объектов жизнеобеспечения населения от современных средств поражения, включая высокоточное оружие, ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

Наталья Жирнова