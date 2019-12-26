Итоги года в Иннополисе: новые проекты, бюджетная поддержка и «замороженный» технопарк

Дмитрий Медведев впервые за 7 лет существования вуза в умном городе согласился его софинансировать на 1,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Сколько зарабатывает университет Иннополис и получит ли он бюджетную поддержку из федерального центра? Какие проекты создаются в татарстанской «кремниевой долине» и как они изменят мир? Почему затормозилось строительство второго технопарка и есть ли вообще необходимость в его запуске? Какие налоговые преференции ждут малый бизнес в Иннополисе? На эти вопросы в рамках прошедшей накануне встречи с представителями СМИ ответил экс-министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, перешедший в этом году на пост заместителя премьер-министра Татарстана по цифровой экономике. Подробности — в материале «Реального времени».

Университет поддержат бюджетными деньгами

«Сегодня председатель правительства РФ подписал постановление о поддержке федеральным центром проекта Иннополис. Бюджет впервые будет поддерживать наш университет, а как вы знаете, все эти годы он существует без рубля бюджетной поддержки. Теперь надеемся, что она будет, но практически при 50% софинансировании».

Как и сколько зарабатывает вуз

«Если оценивать в деньгах, то бюджет университета составляет порядка 2,5 млрд рублей в год. Из них около 1,5 млрд он зарабатывает на исследованиях: компании что-то заказывают, а для выполнения заказа необходимо провести исследования, предложить новые способы решения того или иного вопроса и найти индустриального партнера (все-таки роботов мы сами не делаем).

К слову, есть очень интересные ребята из Перми, с которыми мы сейчас делаем первого в России робота, способного безопасно взаимодействовать с человеком. Он сможет определять по характеру прикосновения, кто перед ним находится — человек или просто часть окружающей обстановки. Сама платформа робота, кстати, будет открытой, чего нет у других похожих проектов».

Технопарк им. Попова занят сейчас на 90%. Фото Максима Платонова

Открытие второго технопарка снова перенесли — на 2021 год

«Технопарк им. Попова занят сейчас на 90%. Места начинает не хватать, незабронированных площадей пока вообще нет. Хотя есть, конечно, и небольшой отток — порядка 5% в год, не всем людям этот город подходит.

Второй технопарк им. Лобачевского будет достроен к середине 2021 года. С чем связан перенос сроков? В этом проекте участвовало ПСО «Казань» — именно в тот момент, когда велись работы по строительству стадионов и других объектов в рамках подготовки к ЧМ по футболу. Следовательно, силы были переброшены на чемпионат и произошло замедление строительства.

Что касается смены проектной документации, произошедшей в этом году по второму технопарку, то, насколько я помню, произошли некоторые улучшения потребительских свойств будущего объекта».

Инвестиции показали заметный рост

«В этом году прирост по инвестициям составил 7,2 млрд рублей, а это 12,8 млрд. Это инвестиции, осуществленные компаниями в разработку интеллектуальной собственности, создание рабочих мест. Основной рост осуществляется за счет двух направлений: во-первых, растет выработка на одно рабочее место, во-вторых, приходят новые компании и создают рабочие места, плюс те компании, которые уже пришли, набирают дополнительных сотрудников».

В этом году в Иннополисе стало на 973 жителя больше, что связано с введением нового жилья. Фото Гуландам Фатхуллиной

Налоговые преференции для малого бизнеса

«Малый и средний бизнес в городе развивался очень активно. Количество юридических лиц заметно увеличилось: 282 юрлица, из которых 109 зарегистрировано в этом году. Также есть небольшой анонс: скоро в Иннополисе начнет реализовываться проект с налоговой инициативой. Город будет привлекать не только инфраструктурой, но и налоговыми преференциями для малого бизнеса в сфере инновационного предпринимательства».

«Иннополисян» стало больше

«В этом году в Иннополисе стало на 973 жителя больше, что связано с введением нового жилья. У нас появилось 203 ребенка: 57 — рожденных семьями, проживающими в Иннополисе. Добавлю также, что из 4 451 человека в городе только 30% — жители Татарстана, а все остальные — люди, которые приехали со всех уголков страны и из 34 стран мира».

Новый проект по информационной безопасности

«Буквально вчера в «Лаборатории Касперского» мы обсуждали новый проект: будет разработана российская операционная система, позволяющая запускать любые программные продукты безопасно. На создание этой технологии (речь о контейнерной технологии) компания Huawei наняла наш университет. И надо будет уже не информационную безопасность разрабатывать, а информационную систему, в которой все и будет находиться, и «Лаборатория Касперского» как раз будет этим заниматься. За этим огромное будущее».

В городе будет запущен элемент сети 5G еще одного оператора. Фото Максима Платонова

Еще один оператор заходит с 5G

«В январе МТС и Erisson будут открывать у нас в Иннополисе универсальную опору, но интересно здесь скорее то, что в городе будет запущен элемент сети 5G еще одного оператора».

«Цифра» поможет сельскому хозяйству

«В числе наших проектов также могу отметить «Телеагроном». Поясню: в зависимости от вида заболевания или паразита течение болезни на зеленой массе может развиваться очень быстро — можно потерять поле в считанные дни. Университет разработал алгоритмы и собрал данные, которые позволяют агрономам очень быстро — в течение одного дня — понять, что за заболевание напало на их угодья, как оно лечится и как его нейтрализовать. Первый регион, который его уже купил — Саратов.

Помимо этого стоит обратить внимание на центр «Аэронет» (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов) и его проект «Цифровая земля», в котором есть все, что связано с наблюдением за недрами, добычей полезных ископаемых, вырубкой лесов, газопроводами, полями и так далее».