«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались». Умер генерал армии Махмут Гареев

Коллеги ветерана шести войн почтили его память добрыми словами

Сегодня утром в Москве скончался генерал армии Махмут Ахметович Гареев — известный советский и российский военачальник, участник шести войн и вооруженных конфликтов, кавалер множества орденов, историк, писатель и просветитель. В течение четверти века, вплоть до самой кончины, он был бессменным руководителем Академии военных наук РФ. Велика заслуга Гареева в увековечении памяти татарского поэта, Героя СССР Мусы Джалиля. «Реальное время» обратилось к людям, знавшим Махмута Ахметовича. Все они вспоминают генерала армии Гареева исключительно добрыми словами.

Ветеран шести войн

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске, в простой татарской семье. Его родители были родом из Чишминского района Башкирии. В 1939 году он записался в Красную армию, после чего учился в Ташкентском пехотном военном училище. Был офицером в военных частях Средней Азии, а с 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1945 году участвовал в боях против Японии на Дальнем Востоке. Войну закончил в звании майора в возрасте всего 22 лет.

После войны продолжал служить в разных частях и подразделениях по всей стране, построив головокружительную военную карьеру. В 1950 году окончил Военную академию им. Фрунзе, в 1959-м — Военную академию Генштаба. Возглавлял дивизии, был заместителем командующего армией, начальником штаба Уральского военного округа, а с 1984 года — заместителем начальника Генерального штаба.

Гареев руководил советскими военными миссиями за рубежом: в 70-х годах в Египте, в 80-х в Афганистане.

Уйдя в отставку в 1992 году, Махмут Гареев активно занялся научной, просветительской и общественной деятельностью. В 1995 году он основал Академию военных наук РФ, президентом которой оставался вплоть до самой смерти.

В 2013 году по случаю 90-летнего юбилея Гареев был приглашен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, получив от верховного главнокомандующего орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Фото kremlin.ru

Махмут Ахметович — автор множества книг и статей по истории и военным наукам.

Был активным участником мероприятий, организованных под эгидой полпредства республики Татарстан в Москве, в том числе заседаний Клуба офицеров. Он неоднократно приезжал в Казань, участвовал в съездах Всемирного конгресса татар. В возрасте 96 лет попал в книгу рекордов как самый пожилой в истории генерал армии СССР.

Махмут Ахметович — кавалер множества орденов. Так, в 2013 году по случаю 90-летнего юбилея Гареев был приглашен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, получив от верховного главнокомандующего орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2018 году, накануне 95-летия, министр обороны Сергей Шойгу вручил Гарееву орден Александра Невского.

Махмуту Гарееву посвящен один из выпусков телепроекта «Соотечественники» на канале ТНВ.

Генерал армии Махмут Гареев до последнего дня сохранял ясный ум, способность к критическому анализу, внимательно следил за международной повесткой и оставался экспертом в области военной науки. К примеру, в феврале 2016 года Махмут Ахметович дал «Реальному времени» интервью, посвященное текущему положению России на мировой арене, ситуации в Сирии и на Украине. В разговоре с нашим корреспондентом эксперт продемонстрировал хорошую осведомленность в текущей повестке.

«Скорбим вместе с Вами…»

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями сыну Махмута Ахметовича — Тимуру Гарееву.

— Уважаемый Тимур Махмутович! Примите искренние соболезнования татарстанцев, мои лично в связи с постигшим всех нас горем — кончиной Вашего отца, генерала армии Махмута Ахметовича Гареева, — говорится в тексте телеграммы. — Легендарный фронтовик, всю жизнь посвятивший службе Отчизне, опытный и авторитетный военачальник, признанный военный теоретик, автор многочисленных книг, он был достойнейшим офицером крепкой профессиональной закалки, человеком высокой культуры и силы духа, искренне преданным интересам страны. Он был среди тех, кто отстоял Москву, держал удар в кровопролитных боях под Ржевом, освобождал Европу и воевал на Дальнем Востоке. За его спиной был и Афганистан, и ряд других горячих точек, плодотворная научная деятельность, крупные фундаментальные исследования в области военного дела, труды о выдающихся отечественных полководцах — именно таким, мужественным, многогранным, увлеченным и неутомимым, он останется навсегда в благодарной памяти татарстанцев. Скорбим вместе с Вами, просим также передать наши соболезнования Вашей сестре Галие Махмутовне, всем Вашим родным и близким. Сил вам и стойкости в эти горестные дни.

«Я такого человека не встречал и вряд ли когда-то еще встречу»

По словам вице-президента Академии военных наук Сергея Модестова, Махмут Гареев был для него образцом беззаветного служения Отечеству.

— Это был для нас руководитель самый надежный, самый авторитетный, за которым мы в Академии военных наук чувствовали себя как за каменной стеной. Он был совершенно, абсолютно надежный человек, искренний, очень честный и действительно беззаветно всю жизнь служивший Отечеству. Он был самым надежным товарищем, к которому можно было обратиться с любым вопросом, он всегда находил решение. Был очень заботлив, исключительно доброжелателен. Настоящий военный интеллигент. Притом что происходил из совершенно простой семьи, всего добивался сам. Прошел через тяжелые жизненные испытания, через фронт. Года три назад мы с ним ездили в командировку в Китай, и накануне он собирал нас. Я испугался, как он поедет: было видно, что ему тяжело. Но когда мы приехали в аэропорт, я увидел боевого офицера, который мог мобилизовать себя и для которого долг был превыше всего. Для меня его смерть — большая потеря, потому что я такого человека не встречал и вряд ли когда-то еще встречу. Тимуру Махмутовичу, его сыну, я передал соболезнования, — рассказал Сергей Модестов «Реальному времени». — Махмут Ахметович с нами был и остается. Я сейчас готовлю к публикации большую книгу, к которой он успел написать вступительное слово. Он был очень скромным. Для меня он был и останется идеалом руководителя.

«Ты меня раньше времени из строя не выводи»

В коллективе Академии военных наук Махмута Ахметовича старались всеми силами беречь от стресса, однако руководитель, несмотря на солидный возраст, принимал в работе организации самое деятельное участие.

— Мы сами себя немного обвиняем, что не уберегли его. Он в последнее время очень переживал из-за малейших проблем. На днях причиной такого переживания стало то, что он не успел вовремя приехать на коллегию Минобороны, и очень расстроился: в этом возрасте люди все принимают очень близко к сердцу. Коллегам надо было его отговорить, сберечь… Мы сожалеем, потому что эта пустяковая причина вызвала стресс, который, возможно, организм на 97-м году жизни не смог перенести, — добавил Сергей Модестов. — Я вспоминаю, как из этих же соображений, желания поберечь, пытался его отговорить от активного участия в делах, предлагал перейти на специально создаваемую должность почетного президента академии, чтобы освободить от рутинной административной работы. Он обиделся, сказал: «Нет, ты меня раньше времени из строя не выводи». И он до конца оставался у руля нашей академии. Кстати, в следующем году у нас запланированы основные торжественные мероприятия по случаю 25-летия академии, жаль, что они пройдут без участия Махмута Ахметовича.

Как отметил в разговоре с «Реальным временем» генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов: «Махмут Гареев был великим человеком, историком, специалистом и признанным авторитетом в области военной науки, создавшим и долгое время руководившим Академией военных наук. Это достойный человек, который много сделал для Вооруженных сил Советского Союза и России».

«На небосклоне и в нашей памяти непременно загорится звезда генерала армии Гареева»

Махмут Гареев принимал деятельное участие в увековечении памяти татарского поэта, героя войны Мусы Джалиля. Как рассказал «Реальному времени» вице-президент Фонда поддержки проекта «Дань памяти» имени Мусы Джалиля Александр Фурс, именно Гареев добился того, чтобы в Музее сопротивления нацизму в Берлине появилась экспозиция, посвященная Мусе Джалилю и его соратникам.

— Махмут Ахметович вместе с дочерью Мусы Джалиля Чулпан Залиловой и профессором Абдулханом Ахтамзяном добились того, чтобы в Германии, в Музее сопротивления нацизму на Фридрихштрассе, появилась достаточно большая экспозиция, посвященная памяти Мусы Джалиля и десяти его соратников, — рассказал Александр Фурс. — Были найдены документы, которые определили суть приговора: за ущерб, нанесенный интересам Третьего рейха, то есть Муса Джалиль и его соратники были объявлены врагами нацистского рейха. Гареев всегда гордился именем Мусы Джалиля, мы благодаря его поддержке создали почетную памятную медаль имени Мусы Джалиля к 75-летию со дня его казни.

По словам Фурса, Махмут Гареев не делил людей по национальному признаку.

— Для нас генерал армии Гареев был и навсегда останется легендой служения России, Татарстану, интернационалистом, Человеком с большой буквы, героем во всех отношениях. Недаром к советам Гареева прислушивался министр обороны, а на торжествах по случаю годовщины Победы рядом с Гареевым находился президент России Владимир Путин. При этом Гареев, безусловно, был необычайно скромным для человека с такой биографией. И он не делил людей по национальностям. В своих мемуарах он писал, что с того времени, когда он учился в военном училище в Ташкенте, помнил всех своих товарищей по месту, где они жили, по именам, но не помнил, кем они были по национальности, потому что это неважно. Он говорил, что есть две национальности: хороший человек и не очень, — говорит Александр Фурс. — То, что он был сопредседателем попечительского совета нашего фонда вместе с Чулпан Мусеевной Залиловой, дочерью Мусы Джалиля, и Александром Иншаковым, известным актером и каскадером, было для нас большой поддержкой и помощью при реализации проекта «Дань памяти». Очень грустно, что такие люди уходят из нашей жизни. Думаю, меня поддержат многие из тех, кто служил с ним в различных частях нашей необъятной страны и за рубежом, все они будут сегодня в печали. Но такие люди, как Гареев, не уходят из жизни. Как говорили в Древнем Риме, когда уходит известный человек, его звезда загорается на небосклоне. И сегодня на небосклоне и в нашей памяти точно загорится звезда генерала армии Гареева — достойного сына нашей многонациональной, многоконфессиональной России. Вечная память ему, вечный покой и вечная слава.

«На защиту Отечества он вставал и с оружием, и с пером в руках»

Соболезнования в связи со смертью Махмута Гареева выразило полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

— Несмотря на серьезный возраст, он до последнего дня оставался в строю. Обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора. Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала Советской, а затем Российской армии. Он был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с войной и памятью. Активно участвовал в различных международных и всероссийских конференциях, неистово защищал историческую правду о Великой Отечественной войне от попыток осквернить героические страницы истории нашей страны. На защиту Отчизны Махмут Ахметович вставал и с оружием, и с пером в руках. Написал десятки книг, сотни научных работ и статей — все они посвящены оборонной мощи страны. Активно противостоял попыткам переписать историю, которых, к сожалению, в последнее время появляется все больше, — отметили в полпредстве.

К соболезнованиям в связи с кончиной Гареева присоединились Всемирный конгресс татар и Совет муфтиев России, председатель СМР и Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин отметил, что весь жизненный путь Махмута Ахметовича — это путь настоящего воина и истинного патриота.

— Весь жизненный путь многоуважаемого Махмута Ахметовича — это путь настоящего воина, истинного патриота. С первых дней Великой Отечественной войны и до последнего вздоха он был защитником своего Отечества, нашего Отечества. Безграничная активность и созидательная энергия, присущие Махмуту Гарееву, находили отражение в каждом дне его жизни. В мирное время Махмут Ахметович воспитал не одно поколение доблестных защитников Отечества, — отметил Равиль хазрат. — Он прилагал все усилия по сохранению памяти подвига многонационального народа СССР в борьбе с фашизмом, написал более 200 книг и научных трудов, посвященных военному делу и оборонному потенциалу Родины, изданных и признанных не только в России, но и в других странах мира. Научная и просветительская деятельность в области истории является в не меньшей степени подвигом защитника Отечества. Я разделяю боль утраты с семьей, родственниками и близкими и молю Всевышнего Аллаха о ниспослании родным и близким Махмута Ахметовича мудрого долготерпения, а самому покинувшему этот мир — милости Создателя. Да будут пристанищем души его сады рая.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», — говорил в свое время Махмут Ахметович Гареев. Пожалуй, вся его жизнь — абсолютное тому доказательство.