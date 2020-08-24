ГАУЗ РКБ МЗ РТ

Общая информация

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» является крупнейшим многопрофильным медицинским учреждением Республики Татарстан, оказывающим медицинскую помощь взрослому населению в стационаре по 42 профилям и в консультативной поликлинике по 47 специальностям.

В больнице функционирует 1312 коек (в том числе 101 реанимационная), среди них 312 хирургического профиля, 279 коек терапевтического профиля, 220 коек акушерско-гинекологического профиля, 375 коек травматологического профиля, 101 койка реанимационного профиля.

Ежегодно стационарную помощь получают более 45 тыс. пациентов, проводится свыше 30 тыс. операций, более 4 тысяч высокотехнологичных оперативных вмешательств и исследований. В консультативной поликлинике выполняются более 250 тысяч посещений. Специалистами больницы осуществляется около 800 выездов и вылетов по линии санитарной авиации в лечебные учреждения республики для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи.

Главный врач — Шавалиев Рафаэль Фирнаялович.

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