ГАУЗ РКБ МЗ РТ
Общая информация
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» является крупнейшим многопрофильным медицинским учреждением Республики Татарстан, оказывающим медицинскую помощь взрослому населению в стационаре по 42 профилям и в консультативной поликлинике по 47 специальностям.
В больнице функционирует 1312 коек (в том числе 101 реанимационная), среди них 312 хирургического профиля, 279 коек терапевтического профиля, 220 коек акушерско-гинекологического профиля, 375 коек травматологического профиля, 101 койка реанимационного профиля.
Ежегодно стационарную помощь получают более 45 тыс. пациентов, проводится свыше 30 тыс. операций, более 4 тысяч высокотехнологичных оперативных вмешательств и исследований. В консультативной поликлинике выполняются более 250 тысяч посещений. Специалистами больницы осуществляется около 800 выездов и вылетов по линии санитарной авиации в лечебные учреждения республики для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи.
Главный врач — Шавалиев Рафаэль Фирнаялович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420064, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 138
- Телефон: (843) 231-21-09
- Email: mz.rkb@tatar.ru
- Сайт: https://rkbrt.ru/
Дата последнего обновления: 24.08.2020