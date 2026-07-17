Выходные для татарстанцев начнутся с сильных дождей
В Татарстане ожидается ветер с порывами до 15–18 м/с
В Татарстане объявили метеопредупреждение из-за ухудшения погодных условий. По данным УГМС республики, ночью и днем 18 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра с порывами до 15—18 м/с.
Жителей региона призывают соблюдать осторожность во время непогоды.
Напомним, что уборка зерна в России отстает более чем на 2,5 млн га из-за дождей. Наиболее серьезное отставание наблюдается в центральной части России, где из-за обильных осадков аграрии не могут полноценно выйти в поля.
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