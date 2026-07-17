Энди Бернэм станет новым премьер-министром Великобритании

Он был избран новым лидером Лейбористской партии, а поскольку лейбористы находятся у власти, 56-летний Бернэм также станет новым премьером

Энди Бернэм избран новым лидером Лейбористской партии Великобритании. Об этом объявила глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд на специальной партийной конференции, чье выступление транслировал телеканал Sky News.

Поскольку лейбористы находятся у власти, 56-летний Бернэм также станет новым премьер-министром страны. Он сменит Кира Стармера, который ранее объявил о своем уходе. Передача полномочий на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Бернэм оказался единственным кандидатом на пост лидера партии. Период выдвижения завершился 15 июля, однако других претендентов не было. Его кандидатуру поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов, а также все аффилированные с партией профсоюзы.



Наталья Жирнова