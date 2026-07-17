В Татарстане начали ремонт памятников ЮНЕСКО в Болгаре

Работы пройдут на Никольской церкви (усыпальнице), Черной палате, Монастырском погребе (усыпальнице), а также на руинах мавзолеев

Фото: Екатерина Петрова

В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике начались ремонтные работы на четырех объектах культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрешение на их проведение выдал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает его пресс-служба.

Работы пройдут на Никольской церкви (усыпальнице), Черной палате, Монастырском погребе (усыпальнице), а также на руинах мавзолеев, расположенных к северу от Черной палаты.

Специалисты проведут ручную очистку фасадов, антигрибковую и антисептическую обработку конструкций, отремонтируют кладку стен и восстановят поврежденные участки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, фасады обработают водоотталкивающими составами, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируется до 31 октября 2026 года.

Напомним, что до 19 июля в Болгаре проходит фестиваль воздушных змеев, где одновременно поднимут в небо их в количестве 600 штук и вновь проведут рыцарский турнир.

Наталья Жирнова