В Татарстане начали ремонт памятников ЮНЕСКО в Болгаре
Работы пройдут на Никольской церкви (усыпальнице), Черной палате, Монастырском погребе (усыпальнице), а также на руинах мавзолеев
В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике начались ремонтные работы на четырех объектах культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрешение на их проведение выдал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает его пресс-служба.
Работы пройдут на Никольской церкви (усыпальнице), Черной палате, Монастырском погребе (усыпальнице), а также на руинах мавзолеев, расположенных к северу от Черной палаты.
Специалисты проведут ручную очистку фасадов, антигрибковую и антисептическую обработку конструкций, отремонтируют кладку стен и восстановят поврежденные участки.
Кроме того, фасады обработают водоотталкивающими составами, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируется до 31 октября 2026 года.
Напомним, что до 19 июля в Болгаре проходит фестиваль воздушных змеев, где одновременно поднимут в небо их в количестве 600 штук и вновь проведут рыцарский турнир.
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