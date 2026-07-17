Верховный суд РФ запретил включать в квитанции ЖКУ долги с истекшим сроком давности

Сообщается, что взыскание таких долгов возможно только в судебном порядке

Фото: Артем Дергунов

Верховный суд России отказался пересматривать решение, согласно которому управляющие организации и фонды не могут включать в платежные документы за жилищно-коммунальные услуги задолженность с истекшим сроком исковой давности. Об этом сообщает RT.

Поводом для разбирательства стал спор регионального фонда капитального ремонта с органом жилищного надзора. Фонд пытался оспорить предписание исключить из квитанций задолженность по взносам за 2016–2023 годы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Суды пришли к выводу, что взыскание таких долгов возможно только в судебном порядке. При этом истечение срока исковой давности не прекращает само обязательство, однако лишает кредитора возможности принудительно взыскать задолженность вне судебной процедуры.

Верховный суд согласился с этой позицией и отказался пересматривать ранее вынесенные судебные решения.

Напомним, что на начало июля более 40% потребителей (660 тысяч жителей) в Татарстане используют мобильное приложение для управления газом. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

Наталья Жирнова