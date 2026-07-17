Казани могут списать 80% бюджетного долга при вложениях в инфраструктуру

При этом расходы на саммит «Россия — АСЕАН» учтут в обновленном бюджете Татарстана, дефицит которого вырастет в два раза — с 13,8 млрд до 30,9 млрд рублей

Фото: Сергей Козлов

В Татарстане подготовили изменения в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, который внесли в Госсовет РТ, доходную часть бюджета предлагается увеличить на 48,7 млрд рублей, а расходную — на 65,7 млрд рублей. После корректировки доходы бюджета составят 600,9 млрд рублей, расходы — 631,8 млрд рублей. Дефицит вырастет почти на половину — с 13,8 млрд до 30,9 млрд рублей.



Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 65,7 млрд рублей. В нее включат целевые средства федерального бюджета, расходы на развитие инфраструктуры промышленных парков, реализацию мероприятий по списанию части бюджетных кредитов, дорожный фонд, проведение саммита «Россия — АСЕАН» в Казани, а также социально значимые, культурные, научные и спортивные проекты.

Отдельно в законопроекте предлагается закрепить механизм снижения долговой нагрузки Казани. Кабинету министров Татарстана планируют предоставить право перенести погашение задолженности города по бюджетным кредитам на период с 2031 по 2040 год. Кроме того, предлагается списать 80% задолженности при условии, что в 2026–2030 годах Казань направит высвободившиеся средства на развитие городской инфраструктуры: не менее половины этих средств должно быть направлено на благоустройство, ремонт дорог и обеспечение коммунальной инфраструктуры.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

При том, согласно документу, рост доходов связан с увеличением налоговых и неналоговых поступлений. В частности, план по налогу на прибыль организаций хотят повысить на 14,7 млрд рублей, по НДФЛ — на 2,75 млрд рублей, по налогу на имущество — на 6,88 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей могут поступить за счет неналоговых доходов.

Дополнительно бюджет получит 11,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов и других поступлений. Средства направят в том числе на развитие индустриальных парков, здравоохранение, переселение из аварийного жилья и другие направления.

Также в документе учитывается списание части задолженности Татарстана перед федеральным бюджетом. В июне республика досрочно погасила и списала 23,7 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.

Наталья Жирнова