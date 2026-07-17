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Сегодня в Татарстане ожидаются сильные дожди и до +21 градуса

07:00, 17.07.2026

В отдельных районах возможны гроза, град

Сегодня в Татарстане ожидаются сильные дожди и до +21 градуса
Фото: Дарья Пинегина

Сегодня в Татарстане будет облачно. Дожди, местами сильные, ливни. В отдельных районах гроза, град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса.

Зульфат Шафигуллин

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