Сегодня в Татарстане ожидаются сильные дожди и до +21 градуса
В отдельных районах возможны гроза, град
Сегодня в Татарстане будет облачно. Дожди, местами сильные, ливни. В отдельных районах гроза, град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса.
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