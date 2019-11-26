Исповедь владельца «Фабрики Алафузова»: «Банкротство поможет очиститься от долгов»
Андрей Питулов узнал о 100-миллионном иске АСВ от «Реального времени»
Конкурсный управляющий «Булгар банка» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск о банкротстве ООО «Алафузовские мануфактуры», владеющего лофтом «Фабрика Алафузова» на улице Гладилова в Кировском районе Казани. Один из отцов-основателей клубной жизни Казани Андрей Питулов, ныне руководитель и совладелец компании (через дочь Ангелину Андреевну Питулову), пригласил корреспондента «Реального времени» прогуляться по лофту и рассказал о работе и перспективах погрязшего в долгах предприятия.
«Хотелось чего-то важного, всерьез и надолго»
Детство основателя «Фабрики Алафузова» прошло в том же Кировском районе Казани. Тогда, в 70—80-е годы, фабрика первичной обработки шерсти, в бывших помещениях которой Андрей и открыл свой лофт, еще функционировала.
— Фабрику эвакуировали сюда из Харькова в 1943 году, передав часть помещений льнокомбината, основанного еще в XIX веке купцом и промышленником Иваном Алафузовым, — рассказывает Андрей. — Фабрика успешно работала до 90-х, а потом дела пошли плохо. В 2013 году я узнал, что помещения выставлены на продажу за довольно символическую сумму в 16 с чем-то миллионов рублей.
На тот момент Андрею Питулову было 40 лет. В Казани он успел прославиться как клубный промоутер, основатель легендарных ночных клубов «БарМалина» и «Станция», однако, по его признанию, хотел заняться чем-то более масштабным и важным. И решил выкупить участок и помещения площадью 7,2 тысячи квадратных метров, чтобы создать там арт-пространство наподобие тех, что уже существовали к тому времени на ревитализированных заводах в Москве («Красный октябрь» или «Флакон»).
— Хотелось реализовать большой интересный проект, чтобы всерьез и надолго. Создать креативное арт-пространство, точку притяжения ярких, интересных, молодых людей, — говорит Питулов.
В те годы про лофт еще мало кто слышал, приходилось каждый раз объяснять, что это. Потребовалось время и много денег, чтобы привести помещения в порядок
«Здесь были развалины. Теперь — объект»
Помещения бывшей фабрики Алафузова 6 лет назад находились в плачевном состоянии. Не было окон, нормальной кровли, отопления. О том, чтобы привлечь туда арендаторов, не могло быть и речи.
— Бизнес не приходил в такие помещения. В 2013—2014 годах люди сюда приходили и убегали. Здесь были развалины. В те годы про лофт еще мало кто слышал, приходилось каждый раз объяснять, что это, — продолжает Андрей. — Потребовалось время и много денег, чтобы привести помещения в порядок, в 2014 году мы отпескоструили стены, вывезли огромное количество мусора — сорок 30-тонных КАМАЗов только за один сезон, отделали помещения в лофтовом стиле. Теперь это — объект.
Пришлось влезть в долги
Чтобы начать наводить порядок, а также полностью рассчитаться за покупку помещений фабрики (собственных средств на это не хватало), Андрею Питулову пришлось влезть в долги.
— Я нашел инвестора. Точнее, по факту это оказалась кредитная организация с процентной ставкой выше, чем в банках («Пять капиталов», — прим. ред.). Но эта компания помогла мне рассчитаться за покупку здания и сделать первый проект по его реконструкции, — вспоминает бизнесмен. — Мы собирались надстроить два-три этажа, увеличив площадь помещений на 5 тысяч метров, а затем распродать их по частям. Но когда все посчитали, оказалось, что такая реконструкция обойдется в 260 миллионов рублей. При этом было маловероятно, что помещения удалось бы быстро распродать. Инвестор решил выйти из проекта, дав мне год, чтобы рассчитаться с ним. Весь 2016 год я искал деньги, чтобы вернуть долг и дальше развивать проект.
Надежда на «Булгар банк»…
В итоге Андрею пришлось заложить собственный дом, чтобы рассчитаться с инвестором, а затем взять в «Булгар банке» еще один — 36-миллионный кредит на продолжение реконструкции помещений — уже под залог этих самых помещений. В конце 2016 года перспективы проекта казались радужными.
— Я рассчитывал, что мы быстро сделаем ремонт, разделим помещения, что-то продадим, какими-то помещениями рассчитаемся за строительные работы и запустим кластер, — продолжает Питулов. — Финансирование в банке было проектное, с договоренностью, что залоговое имущество можно будет делить на части и реализовывать, чтобы гасить кредит. Я планировал рассчитаться за год, и даже открыл в «Булгар банке» депозит на 5 миллионов для обслуживания процентов. Когда банк лопнул, эти деньги «сгорели».
…не оправдалась
В самом начале 2017 года выяснилось, что «Булгар банк» приказал долго жить, а конкурсный управляющий в лице АСВ и слышать не хотел о том, чтобы залоговое имущество делили на части и распродавали. Вариантов было немного: либо гасить весь долг сразу, либо вносить ежемесячные полумиллионные платежи. Ни один из этих вариантов ООО «Алафузовские мануфактуры» не устраивал: все кредитные деньги уже ушли на оплату долгов и реконструкцию.
— Большую часть помещений мы привели хоть в какой-то порядок, сделали новую кровлю, заменили все окна (только на них ушло 5 миллионов), оборудовали угольную котельную и провели отопление в часть помещений, — рассказывает Андрей Питулов, демонстрируя нашему корреспонденту фотодоказательства того, что реконструкция действительно проводилась. — Но платить по кредиту было нечем. Все, что приносили аренда и проведение мероприятий (это тысяч 50 в месяц), уходило на текущие расходы. Мы стали судиться с АСВ, и Вахитовский районный суд присудил нам долг в размере 50 миллионов.
Проблемы по всем фронтам
В 2017 году ситуация для Питулова ухудшалась по всем фронтам. Над бизнесменом повисла угроза потери дома, находящегося в залоге, а чтобы взыскание не оформили на ООО «Алафузовские мануфактуры», Андрей решил перевести предприятие с себя, и переоформил 30% доли на свою дочь, а 70% — на приятельницу. Последнее стало еще одной ошибкой.
— Эта приятельница притворялась моим другом, говорила, что имеет связи во власти и сможет найти инвестора, если я оформлю на нее 70%. Я не понимаю, как пошел на это. Видимо, был совсем растерян и обескуражен сложившейся ситуацией, — сетует Питулов. — Через неделю после того, как я переоформил на нее эти 70 процентов, приятельница перестала со мной общаться. Хорошо, что мы внесли в устав изменения, согласно которым учредитель не может сместить меня с поста директора, и я продолжаю контролировать предприятие.
Арендаторы хотят гарантий
Тот факт, что здания лофта находятся в залоге, не позволяет полноценно привлекать туда арендаторов, которым требуются гарантии долгосрочного сотрудничества, чтобы вкладывать средства в отделку помещений под свои нужды.
— Мы этих гарантий дать не можем, поэтому резиденты к нам не идут. Если бы не этот дамоклов меч, я бы достаточно быстро нашел арендаторов: люди приходят, интересуются, но им нужны гарантии. В итоге к нам идут только те, для кого не имеет значение состояние помещений, как, например, квесты (для них чем хуже — тем лучше), или те, кто может быстро отбить вложения, как фотостудия, которая вложилась в отделку, взамен получила каникулы по арендным платежам и стала работать, — поясняет Андрей Питулов. — Сейчас из постоянных резидентов у нас работают кузница, турфирма, которая занимается организацией походов, два квеста, три мастерских. Летом арендаторов было больше, но, поскольку у нас не все площади отапливаются, на зиму часть уходит.
В этих условиях одним из основных направлений деятельности лофта стали мероприятия: различные фестивали, банкеты и т. д.
— Мы 2 года работали в таком ключе: банкеты, форумы, семинары. Люди устали от обычных залов, а здесь необычно и много что разрешено: можно устроить салют, развести костер, все засыпать блестками, кидаться тортами, обиваться водой, покрасить что-то… В нынешнем году это место стало серьезной фестивальной площадкой. Здесь Private Sound отмечали пятилетие, собрали человек 500—600, Shamil ОМ праздновал день рождения, поставил шесть танцполов, было 44 диджея, — перечисляет Андрей. — Совместно с ночной мэрией провели Night Nation Fest, несколько мероприятий провела Plombir Promo Group. Было много гостей, в том числе иностранцев.
Однако средств, которые лофт выручает от проведения мероприятий и аренды, хватает лишь на текущие расходы.
«Банкротства не боюсь»
Несмотря на, мягко говоря, сложное положений, Андрей Питулов не теряет уверенности, что в конечном итоге проект креативного арт-пространства на бывшей фабрике купца Алафузова все же будет реализован.
— Ситуация с банкротством предсказуемая, мы ждали этого иска с 2017 года. Перспектива банкротства меня не пугает, это очистительная процедура, я дважды ее проходил, из нее можно выйти достаточно хорошо. Возможно, помещения придется продать. По судебной оценке, они стоят 70 миллионов, но, думаю вполне можно выручить и 90, так как сделав кровлю, мы увеличили площадь до 9 тысяч метров. Должны мы, по судебному решению, 50 миллионов, а заявленную в иске о банкротстве сумму в 100 миллионов будем оспаривать. К тому же, я и несколько компаний, которые участвовали в реконструкции, вложив сюда в общей сложности миллионов 40, будем включаться в конкурсную массу и претендовать процентов на 20 стоимости здания, чтобы выйти из положения как минимум не в минусе, — делится Андрей Питулов дальнейшими планами. — Кроме того, сама процедура банкротства дает мне время на поиски инвестора. Возможно, найдется бизнес, который согласится помочь мне рассчитаться с банком в обмен на половину помещений. Они имеют хорошие перспективы по увеличению рыночной стоимости: купив площади по 10 тысяч за квадрат и вложив еще 2-3 тысячи в ремонт (отделка, электрика, отопление), можно эти же площади перепродать уже по 30—40 тысяч за «квадрат», здесь такие рыночные цены.
Возможно, найдется бизнес, который согласится помочь мне рассчитаться с банком в обмен на половину помещений. Они имеют хорошие перспективы по увеличению рыночной стоимости
«Лофт — это туристическая привлекательность Казани»
Продолжает Питулов надеяться и на власти, для которых лофт «Фабрика Алафузова» может стать точкой роста туристической привлекательности Казани среди молодежи.
— Я допускаю вариант, что у Минмолодежи или туристического комитета появится понимание, что лофт — это хороший туристический объект. Они бьют себя в грудь, говорят, что занимаются привлечением туристов, молодежи, но молодежи не интересно смотреть на кремль, Свияжск и Храм всех религий. Молодежи в Казани особо делать нечего, — продолжает Андрей Питулов. — Да, есть «барная» улица — Профсоюзная, по которой можно погулять, но настоящих мероприятий европейского уровня — рейвов, фестивалей — нет. А это важно для современного событийного туризма, для молодежи. Здесь можно сделать фестивальную площадку российского уровня, мы к этому готовы, опыт есть...
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