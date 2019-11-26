Исповедь владельца «Фабрики Алафузова»: «Банкротство поможет очиститься от долгов»

Андрей Питулов узнал о 100-миллионном иске АСВ от «Реального времени»

Фото: Виталий Ахмеров

Конкурсный управляющий «Булгар банка» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск о банкротстве ООО «Алафузовские мануфактуры», владеющего лофтом «Фабрика Алафузова» на улице Гладилова в Кировском районе Казани. Один из отцов-основателей клубной жизни Казани Андрей Питулов, ныне руководитель и совладелец компании (через дочь Ангелину Андреевну Питулову), пригласил корреспондента «Реального времени» прогуляться по лофту и рассказал о работе и перспективах погрязшего в долгах предприятия.

«Хотелось чего-то важного, всерьез и надолго»

Детство основателя «Фабрики Алафузова» прошло в том же Кировском районе Казани. Тогда, в 70—80-е годы, фабрика первичной обработки шерсти, в бывших помещениях которой Андрей и открыл свой лофт, еще функционировала.

— Фабрику эвакуировали сюда из Харькова в 1943 году, передав часть помещений льнокомбината, основанного еще в XIX веке купцом и промышленником Иваном Алафузовым, — рассказывает Андрей. — Фабрика успешно работала до 90-х, а потом дела пошли плохо. В 2013 году я узнал, что помещения выставлены на продажу за довольно символическую сумму в 16 с чем-то миллионов рублей.

На тот момент Андрею Питулову было 40 лет. В Казани он успел прославиться как клубный промоутер, основатель легендарных ночных клубов «БарМалина» и «Станция», однако, по его признанию, хотел заняться чем-то более масштабным и важным. И решил выкупить участок и помещения площадью 7,2 тысячи квадратных метров, чтобы создать там арт-пространство наподобие тех, что уже существовали к тому времени на ревитализированных заводах в Москве («Красный октябрь» или «Флакон»).

— Хотелось реализовать большой интересный проект, чтобы всерьез и надолго. Создать креативное арт-пространство, точку притяжения ярких, интересных, молодых людей, — говорит Питулов.

В те годы про лофт еще мало кто слышал, приходилось каждый раз объяснять, что это. Потребовалось время и много денег, чтобы привести помещения в порядок

«Здесь были развалины. Теперь — объект»

Помещения бывшей фабрики Алафузова 6 лет назад находились в плачевном состоянии. Не было окон, нормальной кровли, отопления. О том, чтобы привлечь туда арендаторов, не могло быть и речи.

— Бизнес не приходил в такие помещения. В 2013—2014 годах люди сюда приходили и убегали. Здесь были развалины. В те годы про лофт еще мало кто слышал, приходилось каждый раз объяснять, что это, — продолжает Андрей. — Потребовалось время и много денег, чтобы привести помещения в порядок, в 2014 году мы отпескоструили стены, вывезли огромное количество мусора — сорок 30-тонных КАМАЗов только за один сезон, отделали помещения в лофтовом стиле. Теперь это — объект.

Пришлось влезть в долги

Чтобы начать наводить порядок, а также полностью рассчитаться за покупку помещений фабрики (собственных средств на это не хватало), Андрею Питулову пришлось влезть в долги.

— Я нашел инвестора. Точнее, по факту это оказалась кредитная организация с процентной ставкой выше, чем в банках («Пять капиталов», — прим. ред.). Но эта компания помогла мне рассчитаться за покупку здания и сделать первый проект по его реконструкции, — вспоминает бизнесмен. — Мы собирались надстроить два-три этажа, увеличив площадь помещений на 5 тысяч метров, а затем распродать их по частям. Но когда все посчитали, оказалось, что такая реконструкция обойдется в 260 миллионов рублей. При этом было маловероятно, что помещения удалось бы быстро распродать. Инвестор решил выйти из проекта, дав мне год, чтобы рассчитаться с ним. Весь 2016 год я искал деньги, чтобы вернуть долг и дальше развивать проект.

Андрею пришлось заложить собственный дом, чтобы рассчитаться с инвестором, а затем взять в «Булгар Банке» еще один — 36-миллионный кредит на продолжение реконструкции помещений. Фото Гуландам Зариповой

Надежда на «Булгар банк»…

В итоге Андрею пришлось заложить собственный дом, чтобы рассчитаться с инвестором, а затем взять в «Булгар банке» еще один — 36-миллионный кредит на продолжение реконструкции помещений — уже под залог этих самых помещений. В конце 2016 года перспективы проекта казались радужными.

— Я рассчитывал, что мы быстро сделаем ремонт, разделим помещения, что-то продадим, какими-то помещениями рассчитаемся за строительные работы и запустим кластер, — продолжает Питулов. — Финансирование в банке было проектное, с договоренностью, что залоговое имущество можно будет делить на части и реализовывать, чтобы гасить кредит. Я планировал рассчитаться за год, и даже открыл в «Булгар банке» депозит на 5 миллионов для обслуживания процентов. Когда банк лопнул, эти деньги «сгорели».

…не оправдалась

В самом начале 2017 года выяснилось, что «Булгар банк» приказал долго жить, а конкурсный управляющий в лице АСВ и слышать не хотел о том, чтобы залоговое имущество делили на части и распродавали. Вариантов было немного: либо гасить весь долг сразу, либо вносить ежемесячные полумиллионные платежи. Ни один из этих вариантов ООО «Алафузовские мануфактуры» не устраивал: все кредитные деньги уже ушли на оплату долгов и реконструкцию.

— Большую часть помещений мы привели хоть в какой-то порядок, сделали новую кровлю, заменили все окна (только на них ушло 5 миллионов), оборудовали угольную котельную и провели отопление в часть помещений, — рассказывает Андрей Питулов, демонстрируя нашему корреспонденту фотодоказательства того, что реконструкция действительно проводилась. — Но платить по кредиту было нечем. Все, что приносили аренда и проведение мероприятий (это тысяч 50 в месяц), уходило на текущие расходы. Мы стали судиться с АСВ, и Вахитовский районный суд присудил нам долг в размере 50 миллионов.

Тот факт, что здания лофта находятся в залоге, не позволяет полноценно привлекать туда арендаторов, которым требуются гарантии долгосрочного сотрудничества, чтобы вкладывать средства в отделку помещений под свои нужды

Проблемы по всем фронтам

В 2017 году ситуация для Питулова ухудшалась по всем фронтам. Над бизнесменом повисла угроза потери дома, находящегося в залоге, а чтобы взыскание не оформили на ООО «Алафузовские мануфактуры», Андрей решил перевести предприятие с себя, и переоформил 30% доли на свою дочь, а 70% — на приятельницу. Последнее стало еще одной ошибкой.

— Эта приятельница притворялась моим другом, говорила, что имеет связи во власти и сможет найти инвестора, если я оформлю на нее 70%. Я не понимаю, как пошел на это. Видимо, был совсем растерян и обескуражен сложившейся ситуацией, — сетует Питулов. — Через неделю после того, как я переоформил на нее эти 70 процентов, приятельница перестала со мной общаться. Хорошо, что мы внесли в устав изменения, согласно которым учредитель не может сместить меня с поста директора, и я продолжаю контролировать предприятие.

Арендаторы хотят гарантий

Тот факт, что здания лофта находятся в залоге, не позволяет полноценно привлекать туда арендаторов, которым требуются гарантии долгосрочного сотрудничества, чтобы вкладывать средства в отделку помещений под свои нужды.

— Мы этих гарантий дать не можем, поэтому резиденты к нам не идут. Если бы не этот дамоклов меч, я бы достаточно быстро нашел арендаторов: люди приходят, интересуются, но им нужны гарантии. В итоге к нам идут только те, для кого не имеет значение состояние помещений, как, например, квесты (для них чем хуже — тем лучше), или те, кто может быстро отбить вложения, как фотостудия, которая вложилась в отделку, взамен получила каникулы по арендным платежам и стала работать, — поясняет Андрей Питулов. — Сейчас из постоянных резидентов у нас работают кузница, турфирма, которая занимается организацией походов, два квеста, три мастерских. Летом арендаторов было больше, но, поскольку у нас не все площади отапливаются, на зиму часть уходит.

В этих условиях одним из основных направлений деятельности лофта стали мероприятия: различные фестивали, банкеты и т. д.

Одним из основных направлений деятельности лофта стали мероприятия: различные фестивали, банкеты и т. д. Фото vk.com/alafuzov_loft

— Мы 2 года работали в таком ключе: банкеты, форумы, семинары. Люди устали от обычных залов, а здесь необычно и много что разрешено: можно устроить салют, развести костер, все засыпать блестками, кидаться тортами, обиваться водой, покрасить что-то… В нынешнем году это место стало серьезной фестивальной площадкой. Здесь Private Sound отмечали пятилетие, собрали человек 500—600, Shamil ОМ праздновал день рождения, поставил шесть танцполов, было 44 диджея, — перечисляет Андрей. — Совместно с ночной мэрией провели Night Nation Fest, несколько мероприятий провела Plombir Promo Group. Было много гостей, в том числе иностранцев.

Однако средств, которые лофт выручает от проведения мероприятий и аренды, хватает лишь на текущие расходы.

«Банкротства не боюсь»

Несмотря на, мягко говоря, сложное положений, Андрей Питулов не теряет уверенности, что в конечном итоге проект креативного арт-пространства на бывшей фабрике купца Алафузова все же будет реализован.

— Ситуация с банкротством предсказуемая, мы ждали этого иска с 2017 года. Перспектива банкротства меня не пугает, это очистительная процедура, я дважды ее проходил, из нее можно выйти достаточно хорошо. Возможно, помещения придется продать. По судебной оценке, они стоят 70 миллионов, но, думаю вполне можно выручить и 90, так как сделав кровлю, мы увеличили площадь до 9 тысяч метров. Должны мы, по судебному решению, 50 миллионов, а заявленную в иске о банкротстве сумму в 100 миллионов будем оспаривать. К тому же, я и несколько компаний, которые участвовали в реконструкции, вложив сюда в общей сложности миллионов 40, будем включаться в конкурсную массу и претендовать процентов на 20 стоимости здания, чтобы выйти из положения как минимум не в минусе, — делится Андрей Питулов дальнейшими планами. — Кроме того, сама процедура банкротства дает мне время на поиски инвестора. Возможно, найдется бизнес, который согласится помочь мне рассчитаться с банком в обмен на половину помещений. Они имеют хорошие перспективы по увеличению рыночной стоимости: купив площади по 10 тысяч за квадрат и вложив еще 2-3 тысячи в ремонт (отделка, электрика, отопление), можно эти же площади перепродать уже по 30—40 тысяч за «квадрат», здесь такие рыночные цены.

Возможно, найдется бизнес, который согласится помочь мне рассчитаться с банком в обмен на половину помещений. Они имеют хорошие перспективы по увеличению рыночной стоимости

«Лофт — это туристическая привлекательность Казани»

Продолжает Питулов надеяться и на власти, для которых лофт «Фабрика Алафузова» может стать точкой роста туристической привлекательности Казани среди молодежи.

— Я допускаю вариант, что у Минмолодежи или туристического комитета появится понимание, что лофт — это хороший туристический объект. Они бьют себя в грудь, говорят, что занимаются привлечением туристов, молодежи, но молодежи не интересно смотреть на кремль, Свияжск и Храм всех религий. Молодежи в Казани особо делать нечего, — продолжает Андрей Питулов. — Да, есть «барная» улица — Профсоюзная, по которой можно погулять, но настоящих мероприятий европейского уровня — рейвов, фестивалей — нет. А это важно для современного событийного туризма, для молодежи. Здесь можно сделать фестивальную площадку российского уровня, мы к этому готовы, опыт есть...

1 / 24 Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров

Виталий Ахмеров