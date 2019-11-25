Дело о взятке в Росимуществе: «пропавший» автомобиль, покаянное селфи и осужденный свидетель

10 фактов об уголовном деле осужденного врио управления Росимущества по Татарстану Альберта Гатина

Фото: Ирина Плотникова

Избежал уголовного штрафа в 600 млн рублей, но был признан сегодня взяточником бывший замглавы территориального управления Росимущества Альберт Гатин. Ближайшие четыре года он проведет в колонии общего режима, если приговор Вахитовского суда Казани вступит в силу. В начале расследования ВИП-чиновник под видеокамеру полностью признал вину в получении 10 млн рублей за подписание актов выполненных работ, но в суде заявил — оговорил себя. 10 фактов коррупционного скандала — в материале «Реального времени».



1. Коррупционный рекорд побит?



Два часа сегодня оглашал судья Алмаз Ахметжанов приговор по делу о самой крупной взятке в новейшей истории Татарстана. В прениях гособвинение запросило для подсудимого Альберта Гатина 7,5 года в колонии со штрафом в 60-кратном размере взятки — то есть в 600 млн рублей. Напомним, эта сумма вдвое превышает штраф, назначенный в свое время бывшему главе Лаишево и Верхнего Услона Александру Тимофееву. Впрочем, тот штраф так и остался неуплаченным.

Адвокаты обвиняемого Айрат Уразманов и Андрей Белов настаивали на его оправдании, просили исключить из материалов его явку с повинной, а также поставить под сомнение показания ключевого свидетеля — Игоря Кушниковского, гендиректора ООО «Экофарм».

Сам Альберт Гатин уверял — Кушниковский «имел прямую заинтересованность» для оговора, поскольку хотел выйти сухим и из этого уголовного дела. По мнению защиты, показания признавшегося в даче взятки в суде были путаными.

Впрочем, председательствующий по делу Алмаз Ахметжанов посчитал вину подсудимого экс-руководителя управления Росимущества по РТ полностью доказанной. В основу приговора он положил признания самого обвиняемого и свидетелей, полученные сотрудниками третьего отдела Следкома, и приговорил Альберта Гатина к 4 годам колонии общего режима с лишением права и после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе на срок три года. А вот мегаштраф к подсудимому суд применять не стал.

Под стражу ВИП-чиновника взяли в зале суда. Защита будет оспаривать приговор. Если он вступит в силу — эта взятка побьет прежний коррупционный рекорд Татарстана. В получении 7 млн рублей обвинялся сотрудник федерального надзорного ведомства, чье дело силовики прекратили несколько лет назад по нереабилитирующим основаниям. В деле экс-главы Верхнего Услона и Лаишево Александра Тимофеева также фигурировала взятка в 10 млн рублей, однако из этой суммы, согласно приговору, он успел получить лишь половину.

2. Отходы в доходы — версия «отката» по контракту 59 млн рублей

37-летний Альберт Гатин обвинялся в получении взятки в особо крупном размере через посредника за незаконные действия (бездействие) с вымогательством предмета взятки. Согласно не вступившему в силу приговору, в декабре 2013 года, после подписания контракта с ООО «Торговый дом «Экофарм» на 59,2 млн, временно исполняющий обязанности руководителя управления Росимущества по РТ Гатин потребовал от директора фирмы-генподрядчика Игоря Кушниковского «откат» в 10 млн рублей — «за беспрепятственное подписание актов выполненных работ».

В случае отказа бизнесмену пригрозили невыплатой средств и включением в реестр недобросовестных поставщиков с недопуском «Экофарма» в госзакупкам, полагают в Следкоме по РТ и прокуратуре. По версии следствия, Гатин познакомил Кушниковского со своим водителем, а того предупредил — время от времени ему будут отдавать документы для начальника. Передача денег в три этапа — 2,5 млн, 3 млн и 4,5 млн рублей — происходила на парковке ТУ Росимущества на улице Марджани: Кушниковский приезжал, подходил к служебной «Ауди» Гатина и, кивая водителю, оставлял на заднем сиденье сверток с деньгами. Позже спускался сам шеф и «изучал документы» по дороге домой.

Контракт предусматривал работы по вывозу с промбазы Нижнекамска и обезвреживанию отходов II класса опасности — смеси серной и соляной кислоты с примесью нефтепродукта типа мазута и четыреххлористого углерода. 30 декабря 2013 года Гатин подписался под актами выполнения работ без их проверки на месте, и «Экофарм» получил всю сумму. Ну а работы на объекте продолжались до 10 января 2014 года, причем контракт предусматривал неустойку 0,1% за каждый день просрочки.

3. Отсидевший свидетель назвал госконтракт неисполненным



Утилизационный контракт 2013 года через пять лет стал поводом для возбуждения сразу двух уголовных дел. Силовики занялись этим после того, как учредитель ООО «Технополис-Синергия» Олег Кауров объявил об экологической катастрофе на промбазе Нижнекамска и продемонстрировал журналистам «озеро мазута и переполненные колодцы с серной кислотой» — вкопанные в землю резервуары на три тысячи кубов.

— В 2013 году получили 59 миллионов рублей, но ничего вывезено не было, — объяснял Кауров бригаде Нижнекамской телерадиокомпании летом 2018-го, добавляя, впрочем: все эти годы на промбазу продолжали сливать отходы.

Примечательно, что тот же Кауров, экс-руководитель ООО «ТерминалЪ», в июне 2016-го получил 5,5 года колонии за аферы с поставками нефтепродуктов, хранившихся на той же базе, но в марте 2017-го Верховный суд РТ переквалифицировал его обвинения, заменил посадку штрафом в 1 млн рублей и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Ну а под следствием этот предприниматель оказался в 2012 году, как писало ИА «Татар-информ», прокуроры тогда предотвратили угрозу экологического бедствия. Сообщалось — с июня по сентябрь 2011 года в Нижнекамск по железной дороге доставили 33 цистерны с соляной кислотой и четыреххлористым углеродом, затем слили опасные отходы в пожарную емкость и подземный резервуар на территории ООО «КамЭнергоСтройПром» в черте Нижнекамска. Работы осуществлялись с нарушением правил и без лицензии. Но «ТрансКомплектация» получила прибыль в размере 1,7 млн рублей, в рамках контракта с волгоградским ОАО «Химпром».

Утилизацию тех же отходов в 2013-м Росимущество, получив соответствующее решение суда, выставило на торги. Причем, если верить исполнителям контракта, борец за экологию Кауров несколько раз блокировал их въезд на базу, за что даже попал под административный арест.

4. Как поставщик КХТИ признался во взятке 10 млн

В ранге подозреваемого минимум трижды успел побывать и бизнесмен Игорь Кушниковский. После выявления неутилизированных отходов на нижнекамской промбазе появилось дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов. Следователи заподозрили, что исполнение госконтракта 2013 года было фиктивным, ведь у победителя тендера — ООО «ТД «Экофарм» — не было даже лицензии на работу с опасными отходами.

По данным источника «Реального времени», на одном из допросов в третьем отделе Следкома по РТ Кушниковского прямо спросили — мол, сколько «откатил» за контракт, и по его реакции поняли — попали в точку. Бизнесмен написал явку с повинной и под видеокамеру рассказал, как был вынужден согласиться дать взятку 10 млн рублей из собственных средств. Несмотря на то, что контракт для его фирмы в итоге оказался убыточным, а требование от Гатина поступило после подписания договора, когда отказаться от исполнения было уже нельзя.

15 ноября 2018 года в отношении Кушниковского и Гатина возбудили дела о даче и получении взятки. Преследование первого в конце января 2019-го прекратили за деятельным раскаянием, перевели его в разряд свидетеля. Напомним, руководитель «Экофарма» в 2015 году свидетельствовал и в уголовном процессе ныне осужденного проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина. Хотя первоначально подозревался наравне с Абдуллиным в хищениях 56 млн рублей по двум бюджетным поставкам оборудования для вуза. Защитники профессора на суде доказывали — Кушниковский привез из-за границы исследовательскую технику б/у под видом новой. Теперь же вопросы о роли этого свидетеле в том деле России задает ЕСПЧ.

5. Под арестом — «Ленд Ровер» и 31 доллар

15 ноября прошлого года Альберт Гатин был задержан после допроса в Следственном комитете, 17 ноября помещен Ново-Савиновским судом Казани под домашний арест. Защита неоднократно просила заменить эту меру пресечения, избрав запрет определенных действий. Сам Гатин безуспешно просил разрешить ему ходить на работу, объясняя тем, что нужно обеспечивать двух детей и жену-домохозяйку.

В ходе следствия у обвиняемого арестовали найденную при обыске наличность — 228 тысяч рублей и 31 доллар США. Также были запрещены сделки с квартирой, гаражом и земельным участком в Казани, а еще с автомобилем «Ленд Ровер Фриландер 2» обвиняемого.

6. «Место преступления» продали

Автомобиль Росимущества, который, по версии следствия, был местом передачи взяток, на момент возбуждения дела успел покинуть Казань. По истечении трехлетнего срока госслужбы тот «Ауди» продали с торгов куда-то в Ульяновскую область. А вот водителя нашли легко. Он вслед за Альбертом Гатиным устроился на казанский завод и продолжил возить своего шефа, теперь уже как замдиректора.

Подозрения в посредничестве во взяточничестве с водителя сняли, когда выяснили — он не знал, что машину использовали для передачи крупных сумм под видом документов. Хотя факты оставления свертков Кушниковским в Следкоме подтвердил. Правда, на суде от этих показаний отказался. Судья при вынесении приговора к новым показаниям этого свидетеля отнесся критически.

7. Паткину по делу подчиненного не допрашивали

ВИП-свидетелей в деле Гатина не было. Как выяснило «Реальное время», у следователей не было вопросов даже к его бывшей начальнице Елене Паткиной, которая после отъезда из Татарстана в Москву успела занять пост замглавы Росимущества страны и получить статус обвиняемой в хищении 154 млн рублей.

Ну а в 2013-м Паткина оставила Казань ради должности руководителя управления Росимущества по Московской области. Приказом министра экономического развития РФ временно исполнять обязанности начальника ТУ Росимущества по Татарстану назначили Альберта Гатина. В управлении он работал с 2005 года, как окончил Казанский юридический институт МВД. Но летом 2014-го предпочел покинуть госслужбу.

8. В ноябре признал вину, в феврале отказался

На первых допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого Альберт Гатин полностью признавал вину в получении мзды 10 млн рублей. Подтверждал слова взяткодателя и рассказывал — на эти деньги ходил в рестораны, покупал различные вещи, тратил на бытовые нужды и личные цели.

В присутствии адвокатов и под видеокамеру экс-чиновник в ноябре 2018 года заявлял — показания им даны добровольно, без физического и психологического давления со стороны сотрудников ФСБ и третьего отдела Следкома по РТ. А в феврале 2019-го, после предъявления окончательного обвинения, Гатин отказался высказывать свою позицию по обвинению и давать показания, сославшись на право не свидетельствовать против самого себя (ст. 51 Конституции РФ).

В суде он твердил, что явку с повинной написал под психологическим давлением, однако суд чиновнику не поверил, в том числе потому, что на следственных действиях его интересы также представляли два адвоката.

9. Гатина защищают бывшие следователи

На старте расследования подозреваемого защищали Александр Аношкин и Наталья Душина. Напомним, в прошлом году их клиенты были полностью оправданы по делу о «грязной разметке». Гатин от этих защитников отказался, заключив договоры с двумя бывшими следователями, что само по себе можно расценить как настрой на борьбу. За его защиту взялись Андрей Белов и Айрат Уразманов. Первый выступал защитником осужденного мирового судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной, второй представляет интересы ВИП-педагога Ильнара Хидиятова, а ранее защищал бывшего предправления «ИнтехБанка» Марселя Зарипова.

Защитники намерены поставить под сомнение выводы Вахитовского суда в апелляционных жалобах.

Напомним, доказательную базу по делу Гатина собирали в третьем отделе Следкома по РТ, который ранее отправил на скамью подсудимых главу стройфирмы «Свей» Аитова, получил признание во взятке 880 тысяч рублей от сити-менеджера Чистополя Заиконникова и покаянное селфи профлидера Татарстана Водопьяновой. Именно этому отделу в свое время поручили разбираться в возбужденных председателем СКР Александром Бастрыкиным коррупционных делах против судей.

10. «Утилизационный» контракт исполнен

Еще на стадии следствия не подтвердились подозрения силовиков в части «бумажного» исполнения контракта 2013 года по утилизации опасных отходов в Нижнекамске. Установлено — отсутствие лицензии не помешало «Экофарму» выполнить задание, для этого к работам привлекли еще две фирмы.

Свидетели подтвердили — откачка и вывоз содержимого зарытых в землю цистерн производились. С учетом зимних условий размягчать мазутно-битумную смесь пришлось с помощью парогенераторов. Один раз утилизаторы допустили разлив содержимого цистерн, за что были оштрафованы.

В общем, за тех, кто сливал опасные отходы на территории промбазы после исполнения контракта, Гатину с Кушниковским отвечать не придется.