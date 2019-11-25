Исследование «Реального времени»: как подорожали за год лекарства в Татарстане
Динамика цен на медикаменты в 2019 году: как менялась стоимость препаратов от ОРВИ, при болях в суставах и для сердечников
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», цены на популярные лекарства в Казани увеличились за год в среднем на 8%. «Росстат» также заметил рост стоимости популярных в народе лекарств при болях в сердце, таких как корвалол и валидол, и все же больше всего россияне тратятся на анальгетики. Что касается дорогих препаратов, аптеки в России начали оказывать новую услугу — продавать медикаменты в кредит. Пионерами в данном направлении выступили «Самсон-фарма» и «МТС-банк», отпускающие лекарства от 500 рублей в рассрочку под 23% годовых. Подробный разбор цен на рынке фармации республики — в нашем исследовании.
Дорогие противовирусные
Как показало исследование «Реального времени», самые популярные лекарства в Казани за последний год подорожали в среднем на 8%. Всего в списке лекарств, стоимость которых изучают наши аналитики, 20 видов фармацевтических препаратов.
Больше всего подорожали «Ингавирин» и «Линекс». Оба препарата за год выросли в цене сразу на 17%. Противовирусный «Ингавирин» в капсулах по 90 мг, в упаковке по семь штук подорожал в среднем с 481 до 563 рублей, минимальная цена его увеличилась с 423 до 463 рублей. Отметим, что особо заметный рост произошел в башкирской сети «Фармленд» (подробнее о крупнейших сетях и их владельцах «Реальное время» писало месяц назад), в прошлом году бывшей лидером по дешевизне этого препарата — он здесь подорожал с 423 до 678 рублей. Упаковка из 16 капсул препарата «Линекс», нормализующего микрофлору кишечника, в среднем подорожала с 276 до 323 рублей, а минимальная цена выросла с 237 до 276 рублей. Сразу на 60 рублей за год стоимость «Линекса» повысилась в «Аптечном складе» и сети «Вита».
На 16% за год в среднем подорожал еще один лекарственный препарат — это противовирусные таблетки для рассасывания в упаковке по 20 штук «Анаферон детский». Их стоимость выросла с 204 до 236 рублей. Особо заметен рост в «Аптечном складе» — со 190 до 266 рублей. Кроме того, на 14% подорожала упаковка из 20 таблеток для рассасывания противовирусного и антигистаминного средства «Эргоферон» — год назад ее можно было купить в среднем за 318 рублей, сейчас — за 364 рубля (в лидерах роста — снова «Аптечный склад» со скачком почти на 70 рублей).
Наконец, пятое место по годовому росту занимает упаковка из ста таблеток «Кардиомагнила», препарата для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, — она выросла в цене на 13%, со 194 до 220 рублей. Правда, в одной из сетей — «Сакуре» это средство, напротив, даже подешевело и все равно осталось самым дорогим по Казани — 249 рублей.
|18.11.2019
|16.11.2018
|Сакура
|Аптечный склад (ранее - Каз.аптеки)
|Фармленд (ранее -Отличная аптека)
|Вита (ранее - 36,6)
|Средняя цена (из min)
|min цена
|Сакура
|Аптечный склад (ранее - Каз.аптеки)
|Фармленд (ранее -Отличная аптека)
|Вита (ранее - 36,6)
|Средняя цена (из min)
|min цена
|Изменение средней цены
|Изменение минимальной цены
|АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП
|1690
|1489
|1489
|1438
|1526,5
|1438
|1600
|1336
|1395,45
|нет
|1443,8
|1336
|6%
|8%
|АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10
|1769
|1589
|1449
|1452
|1564,8
|1449
|1787
|1729
|1421
|1448
|1596,3
|1421
|-2%
|2%
|АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20
|259
|266
|200
|219
|236,0
|200
|249
|190
|186
|192
|204,3
|186
|16%
|8%
|АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ № 20
|535
|477
|455
|424
|472,75
|424
|516
|440
|375
|383
|428,50
|375
|10%
|13%
|ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7
|588
|521
|678,13
|463
|562,53
|463
|556
|499
|423
|447
|481,25
|423
|17%
|9%
|КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10
|269
|нет
|242,86
|239
|250,29
|239
|269
|245
|194,77
|219
|231,94
|194,77
|8%
|23%
|КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100
|249
|223
|200
|206
|219,50
|200
|259
|185
|163
|168
|193,75
|163
|13%
|23%
|КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100
|3084
|2913
|2967
|2816
|2.945,00
|2816
|2965
|3020
|2674
|2821
|2.870,00
|2674
|3%
|5%
|КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30
|344
|273
|257
|259
|283,25
|257
|338
|260
|252
|244
|273,50
|244
|4%
|5%
|ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1
|230
|215
|177
|172
|198,50
|172
|222
|169
|173
|165
|182,25
|165
|9%
|4%
|ЛИНЕКС КАПС. № 16
|375
|344
|276
|296
|322,75
|276
|335
|284
|247
|237
|275,75
|237
|17%
|16%
|НАЙЗ ТБ 100 МГ №20
|249
|193
|160
|174
|194,00
|160
|219
|173
|161
|160
|178,25
|160
|9%
|0%
|НО-ШПА ТБ 40 МГ №24
|127
|113
|117,89
|95
|113,22
|95
|124
|101
|120,04
|86
|107,76
|86
|5%
|10%
|НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР № 10
|94
|83
|87,29
|89
|88,32
|83
|92
|77
|88,42
|82
|84,86
|77
|4%
|8%
|ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24
|220
|177
|163
|162
|180,50
|162
|219
|171
|138
|144
|168,00
|138
|7%
|17%
|ТЕРАФЛЕКС КАПС №100
|2200
|2002
|1675
|1982
|1.964,75
|1675
|2164
|1975
|1829
|2069
|2.009,25
|1829
|-2%
|-8%
|ТЕРА ФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10
|480
|403
|362,73
|369
|403,68
|362,73
|450
|349
|297,21
|359
|363,80
|297,21
|11%
|22%
|ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1
|649
|588
|495
|523
|563,75
|495
|627
|495
|484
|519
|531,25
|484
|6%
|2%
|ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20
|425
|400
|310
|319
|363,50
|310
|398
|331
|276
|265
|317,50
|265
|14%
|17%
|ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ № 90 (Авентис)
|1407
|1219
|1159
|1199
|1.246,00
|1159
|1478
|1147
|1399
|1131
|1.288,75
|1131
|-3%
|2%
Среди подешевевших — два препарата для суставов
Есть в списке препараты, цены на которые действительно снизились. Таких оказалось всего три — но все же они есть. Снижение составило лишь 2—3%. Больше всего — на 3% — снизилась средняя стоимость «Эссенциале форте Н», в упаковке по 90 капсул. Этот препарат назначают при хронических гепатитах, циррозе печени, токсикозе беременности и псориазе. Год назад за него просили 1289 рублей, сейчас — 1246 рублей. Снижение средней цены обусловлено тем, что препарат очень сильно — с 1399 до 1159 рублей — подешевел в «Фармленде».
На 2% подешевели еще два дорогих препарата. «Терафлекс» в упаковке из ста капсул, назначаемый при остеоартрозе и остеохондрозе, подешевел со средних 2009 до 1965 рублей. Такое снижение зафиксировано благодаря ценнику в двух аптеках: «Вита» (снижение с 2069 до 1982 рублей) и «Фармленде» (с 1829 до 1675 рублей). Раствор для инъекций «Алфлутоп», также применяемый при заболеваниях суставов, стал дешевле примерно на 30 рублей — стоимость уменьшилась с 1596 до 1565 рублей. Снижение зафиксировано в «Аптечном складе» с 1729 до 1589 рублей и в «Сакуре» — на 18 рублей.
Росстат: резкий скачок валидола и корвалола
Данные Росстата, которые фиксируют цены на основные медикаменты, довольно сильно отличаются от данных собственного исследования «Реального времени». В официальной статистике фигурируют 54 наименования лекарств, а индекс потребительских цен на сентябрь составил по России 106,73%. То есть, по данным Федеральной службы государственной статистики, рост стоимости за год составил всего 6,73%. Еще меньший рост — 5,83% — зафиксирован по Приволжскому федеральному округу. По Татарстану цифры и того меньше — 4,17%.
Из 54 лекарств в списке Росстата индексы указаны только для 43 препаратов. 37 из них за год повысились в цене, причем рост более чем на 10% зафиксирован только на четыре. Больше всего повысился в цене валидол, назначаемый при стенокардии, неврозах, истерии и функциональной кардиалгии — сразу на 31%. Примерно на 13% повысилась стоимость метамизола натрия (более известного, как «анальгин» отечественного производства — он обладает противовоспалительным, жаропонижающим и анальгезирующим действием). На 12% подорожали йод и корвалол. Таким образом, наиболее заметный скачок цен произошел на довольно ходовые и дешевые лекарства.
Подешевели при этом лишь шесть лекарств. Из них более чем на 10% только одно — гепатопротекторное средство «Эссенциале форте Н». По данным Росстата, индекс цены этого лекарства составил 89,87%. Снижение стоимости этого препарата, напомним, было зафиксировано и аналитической службой «Реального времени» — правда, в среднем оно составило всего 3%.
Помимо него, примерно на 5%, как посчитал Росстат, снизилась цена на сеннозиды А и В (обладают слабительным действием). 1,5% составило снижение стоимости отечественных поливитаминов без минералов и желчегонного средства «Аллохол». Примерно на полпроцента подешевели «Гипотиазид» (назначается при артериальной гипертензии) и нитроглицерин (используют при стенокардии).
|ИПЦ 2009
|ИПЦ 2010
|ИПЦ 2011
|ИПЦ 2012
|ИПЦ 2013
|ИПЦ 2014
|ИПЦ 2015
|ИПЦ 2016
|ИПЦ 2017
|ИПЦ 2018
|ИПЦ 2019
|Адельфан-Эзидрекс, 10 таблеток
|136,25
|137,51
|Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток
|96,37
|83,19
|Атенолол, 50 мг, 10 таблеток
|106,11
|93,71
|101,43
|Бисакодил, 5 мг, 10 таблеток
|109,04
|99,89
|Диазолин, 100 мг, 10 драже
|94,32
|117,16
|115,54
|124,02
|103,33
|109,91
|Диклофенак, раствор для инъекций, 75 мг, ампула 3 мл
|115,85
|84,98
|98,56
|Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов
|101,42
|100,08
|118,86
|117,23
|101,82
|111,33
|99,36
|103,82
|Отинум, капли 20%, 10 г
|74,77
|101,74
|Стрепсилс, таблетки для рассасывания, 10 таблеток
|107,1
|109,59
|117,21
|107,23
|105,15
|128,58
|93,08
|102,05
|Тимолол, капли глазные 0,25%, 5 мл
|95,08
|101,64
|Фалиминт, 25 мг, 10 драже
|117
|114,61
|Валидол, 60 мг, 10 таблеток
|114,03
|95,59
|125,11
|147,35
|125,9
|170,7
|152,44
|107,91
|85,39
|88,21
|130,63
|Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток
|174,78
|95,55
|97,37
|111,93
|105,97
|103,49
|161,23
|109,16
|114,66
|102,86
|112,58
|Йод, 10 мл
|137,7
|91,11
|90,79
|104,82
|101,77
|108,62
|126,08
|112,72
|107,32
|105,55
|112,47
|Корвалол, 25 мл
|102,51
|94,57
|101,52
|107,55
|115,78
|95,36
|126,92
|107,94
|112,69
|102,29
|112,23
|Таурин, 4%, 5мл
|100,74
|94,69
|105,32
|135,91
|102,1
|93,32
|100,17
|109,61
|Троксерутин, 2% гель, 40 г
|123,06
|99,1
|110,65
|108,86
|111,35
|126,13
|103,48
|104,68
|106,82
|109,56
|Линекс, 10 капсул
|102,28
|104,32
|111,68
|116,14
|83,38
|104,78
|107,16
|109,37
|Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток
|100,15
|99,96
|96,69
|108,94
|Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г
|111,62
|99,99
|108,3
|131,32
|105,93
|103,74
|102,39
|108,69
|Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток
|107,09
|99,13
|98
|96,7
|107,7
|98,33
|98,96
|108,51
|Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток
|79,31
|92,15
|99,92
|99,83
|98,86
|99,15
|115,63
|103,39
|103,96
|102,79
|107,85
|Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г
|98,87
|113,12
|128,39
|109,13
|106,09
|116,92
|110,66
|105,1
|109,85
|106,4
|Валокордин, 20 мл
|91,01
|104,84
|113,45
|108,58
|116,89
|154,61
|106,36
|99,64
|108,95
|106,36
|Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт.
|120,65
|101,64
|107,37
|110,15
|109,84
|107,89
|115,17
|105,35
|109,31
|108,48
|106,13
|Алмагель, суспензия, 200 мл
|109,3
|107,01
|112,22
|102,88
|116,72
|125,8
|106,53
|105,39
|104,31
|105,91
|Ренни, 12 таблеток
|105,28
|102,65
|110,02
|109,42
|120,24
|111,54
|111,64
|109,56
|110,8
|105,61
|Офтан катахром, 10 мл
|83,86
|99,35
|106,54
|116,36
|119,44
|134,36
|123,3
|103,55
|100,74
|105,24
|Левомеколь, мазь, 40 г
|115,38
|114,59
|101,92
|140,32
|91,38
|102,9
|100,85
|104,95
|Варенье, джем, повидло, кг
|124,14
|107,86
|108,02
|99,37
|101,65
|110,01
|133,49
|112,01
|100,33
|103,98
|104,74
|Амброксол, 30 мг, 10 таблеток
|98
|119,78
|127,47
|124,48
|116,63
|105,4
|105,46
|89,56
|95,8
|95,32
|104,5
|Медикаменты
|120,94
|99,33
|102,45
|108,3
|106,97
|111,46
|118,16
|103,3
|102,25
|101,7
|104,17
|Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток
|111,02
|109,3
|112,1
|114,65
|93,25
|102,8
|97,91
|104,04
|Настойка пустырника, 25 мл
|98,73
|95,27
|109,5
|97,9
|110,06
|114,95
|94,18
|117,87
|104,47
|104,03
|Глицин, 100 мг, 50 таблеток
|106,24
|98,18
|107,26
|111,28
|101,47
|102,45
|104,12
|104,02
|Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток
|173,51
|123,1
|88,45
|96,39
|114,22
|101,28
|115,81
|119,29
|100,77
|95,64
|103,92
|Комбинированные анальгетики, 10 таблеток
|101,32
|102,2
|107,3
|121,14
|98,44
|107,59
|98,39
|98,38
|104,95
|106,91
|103,88
|Сульфацетамид, 20%, 5 мл
|87,2
|94,55
|105,26
|119,93
|203,98
|114,67
|95,53
|80,15
|93,1
|103,29
|Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток
|84,27
|96,63
|104,92
|104,39
|100,76
|102,75
|103,1
|102,3
|100,19
|102,35
|102,89
|Верошпирон, 100 мг, 10 капсул
|90,47
|107,99
|104,99
|97,85
|100,22
|99,8
|98,94
|104,13
|103,21
|102,69
|Панкреатин, 10 таблеток
|126,48
|99,18
|98,95
|99,87
|99,28
|100,86
|110,56
|104,05
|99,1
|99,52
|102,69
|Бромгексин, 8 мг, 10 драже
|104,51
|131,48
|110,68
|123,03
|111,36
|106,55
|104,76
|102,12
|Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток)
|98,94
|96,57
|103,44
|104,75
|96,87
|109,87
|105,22
|101,14
|97,91
|102,02
|Варенье, джем, повидло, мед
|134,84
|125,21
|111,43
|105,34
|101,4
|102,62
|104,58
|106,54
|103,83
|99,17
|101,99
|Супрастин, 25 мг, 10 таблеток
|147,08
|101,49
|105,04
|106,08
|101,08
|99,7
|98,19
|97,6
|100,01
|102,88
|101,94
|Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г
|106,98
|103,89
|115,07
|105,21
|109,41
|125,42
|98,4
|106,47
|105,35
|101,67
|Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток
|123,95
|109,2
|89,65
|103,52
|106,92
|105,8
|103,51
|92,57
|94,77
|100,14
|101,47
|Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл
|98,07
|101,57
|105,9
|102,05
|94,45
|103,18
|100,89
|100,49
|104,92
|100,05
|101,01
|Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов
|100,98
|102,58
|98,87
|101,4
|103,12
|104,84
|101,36
|97,68
|99,6
|100,82
|Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток
|164,34
|116
|107,52
|102,52
|97,47
|108,37
|102,85
|108,96
|108,88
|104,05
|99,55
|Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток
|89,03
|106,48
|107,72
|99,62
|100,97
|98,72
|95,82
|102,78
|100
|99,4
|Аллохол, 50 таблеток
|106,39
|86,8
|95,59
|114,51
|101,6
|98,4
|100,29
|98,65
|Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт.
|122,58
|104,81
|96,43
|101,25
|173,23
|120,38
|110,13
|109,02
|98,12
|101,87
|98,3
|Сеннозиды А и B, 10 таблеток
|95,57
|96,17
|103,3
|109,03
|101,51
|99,54
|97,87
|98,08
|99,44
|95,51
|Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул
|102,73
|103,63
|106,67
|119,57
|108,62
|105,25
|95,99
|89,87
Самая большая доля трат — на анальгетики
Измеряет Росстат и еще один интересный показатель — долю трат на различные виды товаров и услуг у потребителей. Среди этих товаров есть и лекарственные средства. Доля трат населения на фармацевтическую продукцию, согласно статистике, в последние три года достаточно стабильна, хоть и постоянно повышается. В 2016 году, например, на фармацевтическую продукцию население тратило 1,82% от общих расходов, в 2019 году — 1,858%. При этом, например, в 2013 году на фармацевтику тратили 1,568%. За шесть лет, таким образом, доля трат на фармацевтику в структуре потребительских расходов населения выросла на 0,3%.
В пятерку лекарств, на которые приходятся самые большие траты населения, входят в основном различного рода анальгетики. К примеру, на «Анальгин» тратят 0,059% от общих трат (или 3,4% от всех трат на лекарства), на комбинированные анальгетики — 0,046%, на «Нимесулид» — 0,043%. Еще 0,04% у среднего жителя России уходит на «Кетопрофен», а на ацетилсалициловую кислоту (которую в России принято называть «Аспирином» — эта торговая марка, правда, принадлежит немецкой компании «Байер») — 0,039%. В сумме на эти пять лекарств россияне тратят 0,277% от общих расходов, или 13% от трат на лекарства.
В лидерах роста доли трат от общих расходов — «Линекс»: год назад на него в среднем тратили 0,033% от общих трат, сейчас — 0,04% (рост — на одну пятую). На 15% выросли траты на противоаллергическое средство «Супрастин», на 14% — на «Верошпирон» (назначается при заболеваниях сердца). Заметное снижение трат зафиксировано на офтальмологическое средство «Сульфацетамид» (18%) и «Эссенциале форте Н» (14%).
|Код товара в группировке КИПЦ
|Наименование групп и видов товаров (услуг)
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|06
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|3,370
|3,457
|3,659
|3,716
|3,949
|3,876
|3,881
|3,862
|06.1
|Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура
|1,823
|1,822
|1,932
|2,012
|2,100
|2,114
|2,134
|2,161
|06.1.1.0
|Фармацевтическая продукция (НД)
|1,568
|1,568
|1,679
|1,760
|1,820
|1,826
|1,831
|1,858
|06.1.1.0.1
|Лекарственные средства
|1,486
|1,482
|1,574
|1,653
|1,716
|1,719
|1,710
|1,734
|06.1.1.0.1.2
|Стрепсилс, таблетки для рассасывания, 10 таблеток
|0,039
|0,046
|0,044
|0,048
|0,050
|0,047
|…
|…
|06.1.1.0.1.3
|Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток
|0,034
|0,039
|0,040
|0,037
|0,055
|0,065
|0,063
|0,059
|06.1.1.0.1.4
|Комбинированные анальгетики, 10 таблеток
|0,038
|0,041
|0,042
|0,044
|0,041
|0,040
|0,045
|0,046
|06.1.1.0.1.6
|Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток
|0,034
|0,032
|0,037
|0,038
|0,041
|0,038
|0,041
|0,043
|06.1.1.0.1.7
|Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г
|0,033
|0,031
|0,034
|0,033
|0,034
|0,032
|0,037
|0,040
|06.1.1.0.1.9
|Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток
|0,030
|0,027
|0,031
|0,029
|0,044
|0,045
|0,042
|0,039
|06.1.1.0.1.10
|Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов
|0,035
|0,042
|0,044
|0,046
|0,043
|0,042
|…
|…
|06.1.1.0.1.11
|Троксерутин, 2% гель, 40 г
|0,040
|0,038
|0,041
|0,042
|0,052
|0,049
|0,054
|0,055
|06.1.1.0.1.13
|Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г
|0,034
|0,040
|0,039
|0,038
|0,039
|0,042
|0,049
|0,054
|06.1.1.0.1.14
|Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток
|…
|…
|…
|…
|…
|…
|0,034
|0,036
|06.1.1.0.1.15
|Супрастин, 25 мг, 10 таблеток
|0,035
|0,032
|0,033
|0,032
|0,028
|0,029
|0,034
|0,039
|06.1.1.0.1.16
|Диазолин, 100 мг, 10 драже
|0,034
|0,030
|0,038
|0,041
|0,043
|0,043
|…
|…
|06.1.1.0.1.17
|Корвалол, 25 мл
|0,034
|0,038
|0,038
|0,038
|0,046
|0,054
|0,057
|0,058
|06.1.1.0.1.18
|Валокордин, 20 мл
|0,037
|0,035
|0,037
|0,040
|0,059
|0,055
|0,056
|0,060
|06.1.1.0.1.20
|Настойка пустырника, 25 мл
|0,034
|0,035
|0,035
|0,033
|0,033
|0,039
|0,045
|0,046
|06.1.1.0.1.21
|Глицин, 100 мг, 50 таблеток
|0,035
|0,034
|0,035
|0,035
|0,034
|0,032
|0,037
|0,040
|06.1.1.0.1.22
|Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток
|0,037
|0,033
|0,035
|0,036
|0,037
|0,038
|0,043
|0,044
|06.1.1.0.1.25
|Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток
|0,034
|0,032
|0,033
|0,029
|0,029
|0,029
|0,030
|0,033
|06.1.1.0.1.26
|Левомеколь, мазь, 40 г
|0,034
|0,038
|0,041
|0,041
|0,055
|0,048
|0,051
|0,049
|06.1.1.0.1.28
|Сульфацетамид, 20%, 5 мл
|0,032
|0,026
|0,048
|0,077
|0,070
|0,057
|0,039
|0,032
|06.1.1.0.1.29
|Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г
|0,036
|0,037
|0,036
|0,036
|0,035
|0,034
|0,039
|0,041
|06.1.1.0.1.30
|Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток
|0,033
|0,030
|0,031
|0,030
|0,027
|0,029
|0,034
|0,036
|06.1.1.0.1.31
|Валидол, 60 мг, 10 таблеток
|0,034
|0,059
|0,064
|0,115
|0,083
|0,077
|0,043
|0,040
|06.1.1.0.1.33
|Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток
|0,033
|0,032
|0,032
|0,029
|0,029
|0,027
|0,029
|0,029
|06.1.1.0.1.34
|Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток
|0,034
|0,032
|0,033
|0,032
|0,032
|0,030
|0,041
|0,040
|06.1.1.0.1.36
|Панкреатин, 10 таблеток
|0,034
|0,031
|0,031
|0,030
|0,035
|0,034
|0,035
|0,036
|06.1.1.0.1.37
|Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток
|0,038
|0,038
|0,037
|0,035
|0,034
|0,037
|0,040
|0,041
|06.1.1.0.1.38
|Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул
|0,039
|0,039
|0,043
|0,044
|0,049
|0,055
|0,059
|0,051
|06.1.1.0.1.39
|Аллохол, 50 таблеток
|0,033
|0,029
|0,028
|0,026
|0,031
|0,028
|0,028
|0,029
|06.1.1.0.1.42
|Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток)
|0,034
|0,033
|0,034
|0,032
|0,034
|0,038
|0,042
|0,040
|06.1.1.0.1.43
|Алмагель, суспензия, 200 мл
|0,036
|0,036
|0,036
|0,044
|0,047
|0,048
|0,056
|0,058
|06.1.1.0.1.44
|Ренни, 12 таблеток
|0,035
|0,037
|0,040
|0,043
|0,040
|0,046
|0,056
|0,059
|06.1.1.0.1.45
|Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов
|0,034
|0,032
|0,032
|0,030
|0,030
|0,031
|0,033
|0,034
|06.1.1.0.1.46
|Сеннозиды А и B, 10 таблеток
|0,032
|0,028
|0,029
|0,027
|0,024
|0,023
|0,025
|0,025
|06.1.1.0.1.47
|Линекс, 10 капсул
|0,035
|0,034
|0,036
|0,038
|0,037
|0,028
|0,033
|0,040
|06.1.1.0.1.48
|Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток
|0,034
|0,028
|0,030
|0,029
|0,031
|0,028
|0,031
|0,034
|06.1.1.0.1.49
|Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток
|0,035
|0,034
|0,033
|0,030
|0,028
|0,027
|0,030
|0,029
|06.1.1.0.1.50
|Верошпирон, 100 мг, 10 капсул
|0,034
|0,032
|0,031
|0,029
|0,025
|0,024
|0,028
|0,032
|06.1.1.0.1.52
|Офтан Катахром, 10 мл
|0,033
|0,029
|0,034
|0,041
|0,057
|0,068
|0,069
|0,065
|06.1.1.0.1.53
|Таурин, 4%, 5 мл
|0,033
|0,029
|0,030
|0,028
|0,034
|0,035
|0,035
|0,035
|06.1.1.0.1.54
|Амброксол, 30 мг, 10 таблеток
|0,036
|0,041
|0,042
|0,041
|0,036
|0,034
|0,038
|0,037
|06.1.1.0.1.55
|Бромгексин, 8 мг, 10 драже
|0,036
|0,036
|0,046
|0,052
|0,053
|0,058
|0,062
|0,059
|06.1.1.0.1.56
|Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл
|0,033
|0,030
|0,029
|0,027
|0,024
|0,026
|0,031
|0,034
|06.1.1.0.1.57
|Йод, 10 мл
|0,029
|0,027
|0,032
|0,028
|0,028
|0,030
|0,036
|0,037
|06.1.1.0.2
|Витамины и минеральные вещества
|0,082
|0,086
|0,105
|0,107
|0,104
|0,107
|0,121
|0,124
|06.1.1.0.2.2
|Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт.
|0,033
|0,034
|0,051
|0,055
|0,048
|0,048
|0,043
|0,046
|06.1.1.0.2.4
|Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт.
|0,049
|0,052
|0,054
|0,052
|0,056
|0,059
|0,078
|0,078
|06.1.2.0.0
|Прочая продукция медицинского назначения (НД)
|0,079
|0,079
|0,078
|0,078
|0,092
|0,095
|0,105
|0,108
|06.1.2.0.0.1
|Бинт, шт.
|0,020
|0,021
|0,021
|0,022
|0,024
|0,025
|0,021
|0,022
|06.1.2.0.0.2
|Вата отечественная, 100 г
|0,043
|0,041
|0,041
|0,040
|0,043
|0,050
|0,055
|0,057
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