Исследование «Реального времени»: как подорожали за год лекарства в Татарстане

Динамика цен на медикаменты в 2019 году: как менялась стоимость препаратов от ОРВИ, при болях в суставах и для сердечников

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», цены на популярные лекарства в Казани увеличились за год в среднем на 8%. «Росстат» также заметил рост стоимости популярных в народе лекарств при болях в сердце, таких как корвалол и валидол, и все же больше всего россияне тратятся на анальгетики. Что касается дорогих препаратов, аптеки в России начали оказывать новую услугу — продавать медикаменты в кредит. Пионерами в данном направлении выступили «Самсон-фарма» и «МТС-банк», отпускающие лекарства от 500 рублей в рассрочку под 23% годовых. Подробный разбор цен на рынке фармации республики — в нашем исследовании.

Дорогие противовирусные

Как показало исследование «Реального времени», самые популярные лекарства в Казани за последний год подорожали в среднем на 8%. Всего в списке лекарств, стоимость которых изучают наши аналитики, 20 видов фармацевтических препаратов.

Больше всего подорожали «Ингавирин» и «Линекс». Оба препарата за год выросли в цене сразу на 17%. Противовирусный «Ингавирин» в капсулах по 90 мг, в упаковке по семь штук подорожал в среднем с 481 до 563 рублей, минимальная цена его увеличилась с 423 до 463 рублей. Отметим, что особо заметный рост произошел в башкирской сети «Фармленд» (подробнее о крупнейших сетях и их владельцах «Реальное время» писало месяц назад), в прошлом году бывшей лидером по дешевизне этого препарата — он здесь подорожал с 423 до 678 рублей. Упаковка из 16 капсул препарата «Линекс», нормализующего микрофлору кишечника, в среднем подорожала с 276 до 323 рублей, а минимальная цена выросла с 237 до 276 рублей. Сразу на 60 рублей за год стоимость «Линекса» повысилась в «Аптечном складе» и сети «Вита».

На 16% за год в среднем подорожал еще один лекарственный препарат — это противовирусные таблетки для рассасывания в упаковке по 20 штук «Анаферон детский». Их стоимость выросла с 204 до 236 рублей. Особо заметен рост в «Аптечном складе» — со 190 до 266 рублей. Кроме того, на 14% подорожала упаковка из 20 таблеток для рассасывания противовирусного и антигистаминного средства «Эргоферон» — год назад ее можно было купить в среднем за 318 рублей, сейчас — за 364 рубля (в лидерах роста — снова «Аптечный склад» со скачком почти на 70 рублей).

Наконец, пятое место по годовому росту занимает упаковка из ста таблеток «Кардиомагнила», препарата для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, — она выросла в цене на 13%, со 194 до 220 рублей. Правда, в одной из сетей — «Сакуре» это средство, напротив, даже подешевело и все равно осталось самым дорогим по Казани — 249 рублей.

Цены на лекарства в аптеках Казани в ноябре 2019 года

18.11.2019 16.11.2018 Сакура Аптечный склад (ранее - Каз.аптеки) Фармленд (ранее -Отличная аптека) Вита (ранее - 36,6) Средняя цена (из min) min цена Сакура Аптечный склад (ранее - Каз.аптеки) Фармленд (ранее -Отличная аптека) Вита (ранее - 36,6) Средняя цена (из min) min цена Изменение средней цены Изменение минимальной цены АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП 1690 1489 1489 1438 1526,5 1438 1600 1336 1395,45 нет 1443,8 1336 6% 8% АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10 1769 1589 1449 1452 1564,8 1449 1787 1729 1421 1448 1596,3 1421 -2% 2% АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20 259 266 200 219 236,0 200 249 190 186 192 204,3 186 16% 8% АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ № 20 535 477 455 424 472,75 424 516 440 375 383 428,50 375 10% 13% ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7 588 521 678,13 463 562,53 463 556 499 423 447 481,25 423 17% 9% КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10 269 нет 242,86 239 250,29 239 269 245 194,77 219 231,94 194,77 8% 23% КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100 249 223 200 206 219,50 200 259 185 163 168 193,75 163 13% 23% КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100 3084 2913 2967 2816 2.945,00 2816 2965 3020 2674 2821 2.870,00 2674 3% 5% КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30 344 273 257 259 283,25 257 338 260 252 244 273,50 244 4% 5% ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1 230 215 177 172 198,50 172 222 169 173 165 182,25 165 9% 4% ЛИНЕКС КАПС. № 16 375 344 276 296 322,75 276 335 284 247 237 275,75 237 17% 16% НАЙЗ ТБ 100 МГ №20 249 193 160 174 194,00 160 219 173 161 160 178,25 160 9% 0% НО-ШПА ТБ 40 МГ №24 127 113 117,89 95 113,22 95 124 101 120,04 86 107,76 86 5% 10% НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР № 10 94 83 87,29 89 88,32 83 92 77 88,42 82 84,86 77 4% 8% ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24 220 177 163 162 180,50 162 219 171 138 144 168,00 138 7% 17% ТЕРАФЛЕКС КАПС №100 2200 2002 1675 1982 1.964,75 1675 2164 1975 1829 2069 2.009,25 1829 -2% -8% ТЕРА ФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10 480 403 362,73 369 403,68 362,73 450 349 297,21 359 363,80 297,21 11% 22% ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1 649 588 495 523 563,75 495 627 495 484 519 531,25 484 6% 2% ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 425 400 310 319 363,50 310 398 331 276 265 317,50 265 14% 17% ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ № 90 (Авентис) 1407 1219 1159 1199 1.246,00 1159 1478 1147 1399 1131 1.288,75 1131 -3% 2%

Среди подешевевших — два препарата для суставов



Есть в списке препараты, цены на которые действительно снизились. Таких оказалось всего три — но все же они есть. Снижение составило лишь 2—3%. Больше всего — на 3% — снизилась средняя стоимость «Эссенциале форте Н», в упаковке по 90 капсул. Этот препарат назначают при хронических гепатитах, циррозе печени, токсикозе беременности и псориазе. Год назад за него просили 1289 рублей, сейчас — 1246 рублей. Снижение средней цены обусловлено тем, что препарат очень сильно — с 1399 до 1159 рублей — подешевел в «Фармленде».

На 2% подешевели еще два дорогих препарата. «Терафлекс» в упаковке из ста капсул, назначаемый при остеоартрозе и остеохондрозе, подешевел со средних 2009 до 1965 рублей. Такое снижение зафиксировано благодаря ценнику в двух аптеках: «Вита» (снижение с 2069 до 1982 рублей) и «Фармленде» (с 1829 до 1675 рублей). Раствор для инъекций «Алфлутоп», также применяемый при заболеваниях суставов, стал дешевле примерно на 30 рублей — стоимость уменьшилась с 1596 до 1565 рублей. Снижение зафиксировано в «Аптечном складе» с 1729 до 1589 рублей и в «Сакуре» — на 18 рублей.

В официальной статистике фигурируют 54 наименования лекарств, а индекс потребительских цен на сентябрь составил по России 106,73%. Фото pixabay.com

Росстат: резкий скачок валидола и корвалола

Данные Росстата, которые фиксируют цены на основные медикаменты, довольно сильно отличаются от данных собственного исследования «Реального времени». В официальной статистике фигурируют 54 наименования лекарств, а индекс потребительских цен на сентябрь составил по России 106,73%. То есть, по данным Федеральной службы государственной статистики, рост стоимости за год составил всего 6,73%. Еще меньший рост — 5,83% — зафиксирован по Приволжскому федеральному округу. По Татарстану цифры и того меньше — 4,17%.

Из 54 лекарств в списке Росстата индексы указаны только для 43 препаратов. 37 из них за год повысились в цене, причем рост более чем на 10% зафиксирован только на четыре. Больше всего повысился в цене валидол, назначаемый при стенокардии, неврозах, истерии и функциональной кардиалгии — сразу на 31%. Примерно на 13% повысилась стоимость метамизола натрия (более известного, как «анальгин» отечественного производства — он обладает противовоспалительным, жаропонижающим и анальгезирующим действием). На 12% подорожали йод и корвалол. Таким образом, наиболее заметный скачок цен произошел на довольно ходовые и дешевые лекарства.

Подешевели при этом лишь шесть лекарств. Из них более чем на 10% только одно — гепатопротекторное средство «Эссенциале форте Н». По данным Росстата, индекс цены этого лекарства составил 89,87%. Снижение стоимости этого препарата, напомним, было зафиксировано и аналитической службой «Реального времени» — правда, в среднем оно составило всего 3%.

Помимо него, примерно на 5%, как посчитал Росстат, снизилась цена на сеннозиды А и В (обладают слабительным действием). 1,5% составило снижение стоимости отечественных поливитаминов без минералов и желчегонного средства «Аллохол». Примерно на полпроцента подешевели «Гипотиазид» (назначается при артериальной гипертензии) и нитроглицерин (используют при стенокардии).

Индекс потребительских цен на лекарства по РТ, к соответствующему периоду (сентябрь)

ИПЦ 2009 ИПЦ 2010 ИПЦ 2011 ИПЦ 2012 ИПЦ 2013 ИПЦ 2014 ИПЦ 2015 ИПЦ 2016 ИПЦ 2017 ИПЦ 2018 ИПЦ 2019 Адельфан-Эзидрекс, 10 таблеток 136,25 137,51 Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток 96,37 83,19 Атенолол, 50 мг, 10 таблеток 106,11 93,71 101,43 Бисакодил, 5 мг, 10 таблеток 109,04 99,89 Диазолин, 100 мг, 10 драже 94,32 117,16 115,54 124,02 103,33 109,91 Диклофенак, раствор для инъекций, 75 мг, ампула 3 мл 115,85 84,98 98,56 Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов 101,42 100,08 118,86 117,23 101,82 111,33 99,36 103,82 Отинум, капли 20%, 10 г 74,77 101,74 Стрепсилс, таблетки для рассасывания, 10 таблеток 107,1 109,59 117,21 107,23 105,15 128,58 93,08 102,05 Тимолол, капли глазные 0,25%, 5 мл 95,08 101,64 Фалиминт, 25 мг, 10 драже 117 114,61 Валидол, 60 мг, 10 таблеток 114,03 95,59 125,11 147,35 125,9 170,7 152,44 107,91 85,39 88,21 130,63 Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 174,78 95,55 97,37 111,93 105,97 103,49 161,23 109,16 114,66 102,86 112,58 Йод, 10 мл 137,7 91,11 90,79 104,82 101,77 108,62 126,08 112,72 107,32 105,55 112,47 Корвалол, 25 мл 102,51 94,57 101,52 107,55 115,78 95,36 126,92 107,94 112,69 102,29 112,23 Таурин, 4%, 5мл 100,74 94,69 105,32 135,91 102,1 93,32 100,17 109,61 Троксерутин, 2% гель, 40 г 123,06 99,1 110,65 108,86 111,35 126,13 103,48 104,68 106,82 109,56 Линекс, 10 капсул 102,28 104,32 111,68 116,14 83,38 104,78 107,16 109,37 Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток 100,15 99,96 96,69 108,94 Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г 111,62 99,99 108,3 131,32 105,93 103,74 102,39 108,69 Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 107,09 99,13 98 96,7 107,7 98,33 98,96 108,51 Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток 79,31 92,15 99,92 99,83 98,86 99,15 115,63 103,39 103,96 102,79 107,85 Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г 98,87 113,12 128,39 109,13 106,09 116,92 110,66 105,1 109,85 106,4 Валокордин, 20 мл 91,01 104,84 113,45 108,58 116,89 154,61 106,36 99,64 108,95 106,36 Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. 120,65 101,64 107,37 110,15 109,84 107,89 115,17 105,35 109,31 108,48 106,13 Алмагель, суспензия, 200 мл 109,3 107,01 112,22 102,88 116,72 125,8 106,53 105,39 104,31 105,91 Ренни, 12 таблеток 105,28 102,65 110,02 109,42 120,24 111,54 111,64 109,56 110,8 105,61 Офтан катахром, 10 мл 83,86 99,35 106,54 116,36 119,44 134,36 123,3 103,55 100,74 105,24 Левомеколь, мазь, 40 г 115,38 114,59 101,92 140,32 91,38 102,9 100,85 104,95 Варенье, джем, повидло, кг 124,14 107,86 108,02 99,37 101,65 110,01 133,49 112,01 100,33 103,98 104,74 Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 98 119,78 127,47 124,48 116,63 105,4 105,46 89,56 95,8 95,32 104,5 Медикаменты 120,94 99,33 102,45 108,3 106,97 111,46 118,16 103,3 102,25 101,7 104,17 Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток 111,02 109,3 112,1 114,65 93,25 102,8 97,91 104,04 Настойка пустырника, 25 мл 98,73 95,27 109,5 97,9 110,06 114,95 94,18 117,87 104,47 104,03 Глицин, 100 мг, 50 таблеток 106,24 98,18 107,26 111,28 101,47 102,45 104,12 104,02 Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 173,51 123,1 88,45 96,39 114,22 101,28 115,81 119,29 100,77 95,64 103,92 Комбинированные анальгетики, 10 таблеток 101,32 102,2 107,3 121,14 98,44 107,59 98,39 98,38 104,95 106,91 103,88 Сульфацетамид, 20%, 5 мл 87,2 94,55 105,26 119,93 203,98 114,67 95,53 80,15 93,1 103,29 Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток 84,27 96,63 104,92 104,39 100,76 102,75 103,1 102,3 100,19 102,35 102,89 Верошпирон, 100 мг, 10 капсул 90,47 107,99 104,99 97,85 100,22 99,8 98,94 104,13 103,21 102,69 Панкреатин, 10 таблеток 126,48 99,18 98,95 99,87 99,28 100,86 110,56 104,05 99,1 99,52 102,69 Бромгексин, 8 мг, 10 драже 104,51 131,48 110,68 123,03 111,36 106,55 104,76 102,12 Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 98,94 96,57 103,44 104,75 96,87 109,87 105,22 101,14 97,91 102,02 Варенье, джем, повидло, мед 134,84 125,21 111,43 105,34 101,4 102,62 104,58 106,54 103,83 99,17 101,99 Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 147,08 101,49 105,04 106,08 101,08 99,7 98,19 97,6 100,01 102,88 101,94 Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г 106,98 103,89 115,07 105,21 109,41 125,42 98,4 106,47 105,35 101,67 Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 123,95 109,2 89,65 103,52 106,92 105,8 103,51 92,57 94,77 100,14 101,47 Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 98,07 101,57 105,9 102,05 94,45 103,18 100,89 100,49 104,92 100,05 101,01 Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов 100,98 102,58 98,87 101,4 103,12 104,84 101,36 97,68 99,6 100,82 Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток 164,34 116 107,52 102,52 97,47 108,37 102,85 108,96 108,88 104,05 99,55 Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток 89,03 106,48 107,72 99,62 100,97 98,72 95,82 102,78 100 99,4 Аллохол, 50 таблеток 106,39 86,8 95,59 114,51 101,6 98,4 100,29 98,65 Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. 122,58 104,81 96,43 101,25 173,23 120,38 110,13 109,02 98,12 101,87 98,3 Сеннозиды А и B, 10 таблеток 95,57 96,17 103,3 109,03 101,51 99,54 97,87 98,08 99,44 95,51 Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул 102,73 103,63 106,67 119,57 108,62 105,25 95,99 89,87

Самая большая доля трат — на анальгетики



Измеряет Росстат и еще один интересный показатель — долю трат на различные виды товаров и услуг у потребителей. Среди этих товаров есть и лекарственные средства. Доля трат населения на фармацевтическую продукцию, согласно статистике, в последние три года достаточно стабильна, хоть и постоянно повышается. В 2016 году, например, на фармацевтическую продукцию население тратило 1,82% от общих расходов, в 2019 году — 1,858%. При этом, например, в 2013 году на фармацевтику тратили 1,568%. За шесть лет, таким образом, доля трат на фармацевтику в структуре потребительских расходов населения выросла на 0,3%.

В пятерку лекарств, на которые приходятся самые большие траты населения, входят в основном различного рода анальгетики. К примеру, на «Анальгин» тратят 0,059% от общих трат (или 3,4% от всех трат на лекарства), на комбинированные анальгетики — 0,046%, на «Нимесулид» — 0,043%. Еще 0,04% у среднего жителя России уходит на «Кетопрофен», а на ацетилсалициловую кислоту (которую в России принято называть «Аспирином» — эта торговая марка, правда, принадлежит немецкой компании «Байер») — 0,039%. В сумме на эти пять лекарств россияне тратят 0,277% от общих расходов, или 13% от трат на лекарства.

В лидерах роста доли трат от общих расходов — «Линекс»: год назад на него в среднем тратили 0,033% от общих трат, сейчас — 0,04% (рост — на одну пятую). На 15% выросли траты на противоаллергическое средство «Супрастин», на 14% — на «Верошпирон» (назначается при заболеваниях сердца). Заметное снижение трат зафиксировано на офтальмологическое средство «Сульфацетамид» (18%) и «Эссенциале форте Н» (14%).

Доля трат населения на фармацевтическую продукцию, 2019 год

Код товара в группировке КИПЦ Наименование групп и видов товаров (услуг) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 06 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3,370 3,457 3,659 3,716 3,949 3,876 3,881 3,862 06.1 Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура 1,823 1,822 1,932 2,012 2,100 2,114 2,134 2,161 06.1.1.0 Фармацевтическая продукция (НД) 1,568 1,568 1,679 1,760 1,820 1,826 1,831 1,858 06.1.1.0.1 Лекарственные средства 1,486 1,482 1,574 1,653 1,716 1,719 1,710 1,734 06.1.1.0.1.2 Стрепсилс, таблетки для рассасывания, 10 таблеток 0,039 0,046 0,044 0,048 0,050 0,047 … … 06.1.1.0.1.3 Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 0,034 0,039 0,040 0,037 0,055 0,065 0,063 0,059 06.1.1.0.1.4 Комбинированные анальгетики, 10 таблеток 0,038 0,041 0,042 0,044 0,041 0,040 0,045 0,046 06.1.1.0.1.6 Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток 0,034 0,032 0,037 0,038 0,041 0,038 0,041 0,043 06.1.1.0.1.7 Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г 0,033 0,031 0,034 0,033 0,034 0,032 0,037 0,040 06.1.1.0.1.9 Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 0,030 0,027 0,031 0,029 0,044 0,045 0,042 0,039 06.1.1.0.1.10 Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов 0,035 0,042 0,044 0,046 0,043 0,042 … … 06.1.1.0.1.11 Троксерутин, 2% гель, 40 г 0,040 0,038 0,041 0,042 0,052 0,049 0,054 0,055 06.1.1.0.1.13 Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г 0,034 0,040 0,039 0,038 0,039 0,042 0,049 0,054 06.1.1.0.1.14 Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток … … … … … … 0,034 0,036 06.1.1.0.1.15 Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 0,035 0,032 0,033 0,032 0,028 0,029 0,034 0,039 06.1.1.0.1.16 Диазолин, 100 мг, 10 драже 0,034 0,030 0,038 0,041 0,043 0,043 … … 06.1.1.0.1.17 Корвалол, 25 мл 0,034 0,038 0,038 0,038 0,046 0,054 0,057 0,058 06.1.1.0.1.18 Валокордин, 20 мл 0,037 0,035 0,037 0,040 0,059 0,055 0,056 0,060 06.1.1.0.1.20 Настойка пустырника, 25 мл 0,034 0,035 0,035 0,033 0,033 0,039 0,045 0,046 06.1.1.0.1.21 Глицин, 100 мг, 50 таблеток 0,035 0,034 0,035 0,035 0,034 0,032 0,037 0,040 06.1.1.0.1.22 Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток 0,037 0,033 0,035 0,036 0,037 0,038 0,043 0,044 06.1.1.0.1.25 Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток 0,034 0,032 0,033 0,029 0,029 0,029 0,030 0,033 06.1.1.0.1.26 Левомеколь, мазь, 40 г 0,034 0,038 0,041 0,041 0,055 0,048 0,051 0,049 06.1.1.0.1.28 Сульфацетамид, 20%, 5 мл 0,032 0,026 0,048 0,077 0,070 0,057 0,039 0,032 06.1.1.0.1.29 Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г 0,036 0,037 0,036 0,036 0,035 0,034 0,039 0,041 06.1.1.0.1.30 Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток 0,033 0,030 0,031 0,030 0,027 0,029 0,034 0,036 06.1.1.0.1.31 Валидол, 60 мг, 10 таблеток 0,034 0,059 0,064 0,115 0,083 0,077 0,043 0,040 06.1.1.0.1.33 Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 0,033 0,032 0,032 0,029 0,029 0,027 0,029 0,029 06.1.1.0.1.34 Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 0,034 0,032 0,033 0,032 0,032 0,030 0,041 0,040 06.1.1.0.1.36 Панкреатин, 10 таблеток 0,034 0,031 0,031 0,030 0,035 0,034 0,035 0,036 06.1.1.0.1.37 Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток 0,038 0,038 0,037 0,035 0,034 0,037 0,040 0,041 06.1.1.0.1.38 Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул 0,039 0,039 0,043 0,044 0,049 0,055 0,059 0,051 06.1.1.0.1.39 Аллохол, 50 таблеток 0,033 0,029 0,028 0,026 0,031 0,028 0,028 0,029 06.1.1.0.1.42 Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 0,034 0,033 0,034 0,032 0,034 0,038 0,042 0,040 06.1.1.0.1.43 Алмагель, суспензия, 200 мл 0,036 0,036 0,036 0,044 0,047 0,048 0,056 0,058 06.1.1.0.1.44 Ренни, 12 таблеток 0,035 0,037 0,040 0,043 0,040 0,046 0,056 0,059 06.1.1.0.1.45 Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов 0,034 0,032 0,032 0,030 0,030 0,031 0,033 0,034 06.1.1.0.1.46 Сеннозиды А и B, 10 таблеток 0,032 0,028 0,029 0,027 0,024 0,023 0,025 0,025 06.1.1.0.1.47 Линекс, 10 капсул 0,035 0,034 0,036 0,038 0,037 0,028 0,033 0,040 06.1.1.0.1.48 Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток 0,034 0,028 0,030 0,029 0,031 0,028 0,031 0,034 06.1.1.0.1.49 Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток 0,035 0,034 0,033 0,030 0,028 0,027 0,030 0,029 06.1.1.0.1.50 Верошпирон, 100 мг, 10 капсул 0,034 0,032 0,031 0,029 0,025 0,024 0,028 0,032 06.1.1.0.1.52 Офтан Катахром, 10 мл 0,033 0,029 0,034 0,041 0,057 0,068 0,069 0,065 06.1.1.0.1.53 Таурин, 4%, 5 мл 0,033 0,029 0,030 0,028 0,034 0,035 0,035 0,035 06.1.1.0.1.54 Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 0,036 0,041 0,042 0,041 0,036 0,034 0,038 0,037 06.1.1.0.1.55 Бромгексин, 8 мг, 10 драже 0,036 0,036 0,046 0,052 0,053 0,058 0,062 0,059 06.1.1.0.1.56 Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 0,033 0,030 0,029 0,027 0,024 0,026 0,031 0,034 06.1.1.0.1.57 Йод, 10 мл 0,029 0,027 0,032 0,028 0,028 0,030 0,036 0,037 06.1.1.0.2 Витамины и минеральные вещества 0,082 0,086 0,105 0,107 0,104 0,107 0,121 0,124 06.1.1.0.2.2 Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. 0,033 0,034 0,051 0,055 0,048 0,048 0,043 0,046 06.1.1.0.2.4 Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. 0,049 0,052 0,054 0,052 0,056 0,059 0,078 0,078 06.1.2.0.0 Прочая продукция медицинского назначения (НД) 0,079 0,079 0,078 0,078 0,092 0,095 0,105 0,108 06.1.2.0.0.1 Бинт, шт. 0,020 0,021 0,021 0,022 0,024 0,025 0,021 0,022 06.1.2.0.0.2 Вата отечественная, 100 г 0,043 0,041 0,041 0,040 0,043 0,050 0,055 0,057