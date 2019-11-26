Каждому пятому татарстанцу взятки не по карману

В республике озвучили результаты большого социологического опроса на тему коррупции за 2019 год

Почти треть татарстанцев (свыше 27%) принципиально не дают взятки чиновникам, а каждого пятого жителя республики (21%) от участия в коррупции уберегло то, что запрошенная мзда была неподъемной. В целом же порядка 8,5% жителей Татарстана в течение последнего года так или иначе попадали в различные коррупционные ситуации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, озвученные сегодня на брифинге представителем Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвирой Юрасовой. Как население республики относится к взяточничеству и почему о подкупе народных слуг готовы сообщать лишь 13,8% татарстанцев, выяснял корреспондент «Реального времени».

Коррупционный охват в Татарстане чуть выше, чем в целом по России

В этом году порядка 8,5% жителей Татарстана так или иначе попадали в коррупционные ситуации: даже если сами не «давали на лапу», то наблюдали за тем, как взятку берут или предлагают другие. Такие цифры по результатам опроса представила сегодня в ходе пресс-брифинга глава информационно-аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова.

В новом масштабном исследовании, посвященном коррупции, приняли участие порядка 600 татарстанцев из всех районов республики — с помощью составленной репрезентативной выборки были определены респонденты разного возраста, пола, уровня образования и места жительства. Опрос проводился подготовленными интервьюерами методом личных интервью.

Любопытно, что в прошлом, 2018 году коррупционный охват в республике составлял 8,4%, то есть заметен небольшой, но все же рост — на 0,1%. В большей ретроспективе, по сравнению, например, с 2016 годом, показатель заметно снизился: с 9,6% до нынешних 8,5%.

Аналогичный опрос, проведенный уже на территории всей России, показал результат коррупционного охвата в 2019 году несколько ниже, чем в Татарстане: попадали в коррупционные ситуации порядка 8,2% опрошенных россиян. В данном случае слепо полагаться на цифры не стоит, отметила, комментируя сравнительный результат, Эльвира Юрасова, подчеркнув, что республиканский и федеральный опросы все-таки пока не унифицированы и могут показывать не совсем корректный результат.

— Хочу заметить, опросы совершенно разные, методики разные, инструментарий разный, но вместе с тем мы имеем некоторое соприкосновение, — пояснила специалист.

В этом году 8,5% жителей Татарстана так или иначе попадали в коррупционные ситуации: даже если сами не «давали на лапу», то наблюдали за тем, как взятку берут или предлагают другие, сообщила Эльвира Юрасова. Фото tatar-inform.ru

Самой острой проблемой для татарстанцев стали высокие цены, коррупция — на 12-м месте

Традиционно с 2005 года на территории республики проводится и другое исследование со смежной тематикой, направленное на выявление общественных настроений и коррупционных рисков. Ежегодно в нем принимают участие около трех тысяч жителей республики, проводится оно также на основе репрезентативной выборки и охватывает все муниципалитеты.

Одно из самых актуальных и обширных направлений — выявление главных проблемных точек в муниципалитетах. Согласно исследованию, в Татарстане образца 2019 года самой актуальной проблемой жители считают высокие цены на товары на рынках и в магазинах: такое мнение озвучили 58,4% опрошенных. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 51,9%. На втором месте проблема трудоустройства — за нее высказались 47,7% респондентов. Низкий уровень заработной платы набрал 34% голосов.

По словам Эльвиры Юрасовой, взяточничество и злоупотребление полномочиями чиновников внесли в число проблемных точек своих муниципалитетов порядка 8% опрошенных, а сама категория по важности заняла лишь 12-е место. Хотя по сравнению с 2018-м вопрос чиновничьих злоупотреблений стал волновать большее количество татарстанцев — в прошлом году этот вопрос озвучивали 7,6% респондентов.

21% татарстанцев признались, что не дают взятки, потому что это «очень дорого»

В ходе того же опроса специалисты попытались выяснить и причины, подталкивающие жителей республики дать взятку должностному лицу. Абсолютным лидером среди таких «мотиваций» стала причина отсутствия времени или возможности для решения проблемы законным путем. За этот вариант проголосовали 34,1% опрошенных. Еще 27,8% респондентов определяли в качестве причины желание добиться благосклонности или более качественной работы со стороны должностного лица. 25,4% участников исследования посчитали, что дача взятки — своего рода дань традиции, «все же дают».

Интересен и другой вопрос, затронутый в исследовании, — причины, по которым татарстанцы отказались дать взятку должностному лицу. Самым популярным ответом (40,2% респондентов) стало признание, что проблему, волнующую человека, было возможно решить и без взятки. 27,2% татарстанцев принципиально не дают взятки. В сумме почти 11% опрошенных или испугались уголовной ответственности, или не смогли подобрать удобного случая, а 21,7% признались, что взятка была им не по карману.

Взяточничество и злоупотребление полномочиями чиновников внесли в число проблемных точек своих муниципалитетов порядка 8% опрошенных. Фото tverlife.ru

Только 13,8% жителей Татарстана готовы сообщить о фактах коррупции

Согласно опросам 2019 года, только 13,8% жителей Татарстана готовы сообщить в компетентные органы о фактах коррупции, за год этот показатель вырос на 3%. В 2017-м количество таких активных людей составляло всего 10,8%. Среди причин, толкающих население к «молчанию», лидирует ответ «не считаю необходимым», такое мнение высказали 44,7% респондентов. Еще 38,3% считают сообщения о вымогательствах и взятках бесполезными, поскольку «меры все равно приняты не будут». 14% татарстанцев боятся сообщать о фактах коррупции из-за страха за себя и своих близких.

Продемонстрировали результаты исследования и другую печальную статистику: 54,6% татарстанцев не готовы принимать участие в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией и ее профилактику. Среди лидеров по числу проголосовавших о причинах такого положения дел следующие причины: 30,3% — не считают это необходимым, 24,7% — уверены, что у простых граждан нет достаточных полномочий для этого, а работу в данном направлении должны осуществлять спецслужбы. 24,4% высказали мнение о том, что необходимая работа спецслужбами уже проводится. В сумме порядка 18% или не считают свое участие в этой работе эффективным, или уверены, что личное вмешательство в ситуацию слишком рискованно.

При этом исследование показало недостаточную осведомленность татарстанцев о мерах борьбы с коррупцией со стороны республиканских властей. Только 26,2% респондентов знали о контроле за доходами чиновников, 27,8% — были в курсе принятия тех или иных профильных законов. Об антикоррупционной пропаганде СМИ наслышаны 51,8% опрошенных, о таких мерах, как увольнение коррупционеров из органов власти, знают 63,6% респондентов.