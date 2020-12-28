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ГАУЗ Республиканский Клинический Противотуберкулезный Диспансер

Медицина

Общая информация

Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД) Минздрава РТ является координатором действия различных ведомств по профилактике и борьбе с туберкулезом, организационно-методическим центром по вопросам фтизиатрии и пульмонологии для противотуберкулезных и других лечебно-профилактических учреждений республики, оказывающий консультативную и лечебную помощь больным туберкулезом.

Руководитель — Алексеев Алексей Петрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул Сибирский тракт, 27А
  • Телефон: (843) 277-12-87
  • Email: guz.rkpd@tatar.ru

Дата последнего обновления: 28.12.2020

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