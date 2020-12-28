ГАУЗ Республиканский Клинический Противотуберкулезный Диспансер
Общая информация
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД) Минздрава РТ является координатором действия различных ведомств по профилактике и борьбе с туберкулезом, организационно-методическим центром по вопросам фтизиатрии и пульмонологии для противотуберкулезных и других лечебно-профилактических учреждений республики, оказывающий консультативную и лечебную помощь больным туберкулезом.
Руководитель — Алексеев Алексей Петрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул Сибирский тракт, 27А
- Телефон: (843) 277-12-87
- Email: guz.rkpd@tatar.ru
Дата последнего обновления: 28.12.2020