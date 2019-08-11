Поволжская неделя: промоутеры в купальниках, развод Никиты Белых и китайские станки вместо российских

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе врио главы Башкортостана Радий Хабиров пообещал построить в республике полилингвальные школы, а его удмуртский коллега Александр Бречалов поручил восстановить стадион «Локомотив». Строительство нового стадиона в Оренбурге тем временем остается под вопросом. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи из Чувашии, экс-губернатор Кировской области Никита Белых разводится, а ФСБ пресекла мошенничество в Пермском крае, где оборонному предприятию под видом российских станков поставлялись китайские. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Заметный шум в медийной среде Башкирии произвела выставка «Туристический сувенир» проекта Terra Bashkiria. К акции были привлечены модели в купальниках, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Владелица модельного агентства «Статус» Сания Тимасова, недавно выдвигавшаяся в кандидаты на пост главы республики, отреагировала на комментарии пользователей, отметив, что не видит ничего зазорного в подобном промоутинге.



На уходящей неделе завершилась история врачей салаватского роддома с их низкими зарплатами. Башкортостанское отделение профсоюза медработников сообщило о прибавке к зарплате медиков: она составит 10—14%.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о планах открыть в республике полилингвальные школы. Первые учебные заведения должны начать работу уже 1 сентября. Кроме того, «башлык» рассказал о возможном открытии в Затоне школы бокса Николая Валуева.



Радий Хабиров рассказал о возможном открытии в Затоне школы бокса Николая Валуева. Фото Максима Платонова

Среди наиболее интересных тендеров в регионе — подготовка «Газпром нефтехим Салавата» к Новому году. Предприятие уже закупает подарочные наборы на 10,3 млн рублей. В то же время администрация Туймазов установит за 2,67 млн рублей световые композиции. Власти Агидели же решили приобрести светодиодный видеоэкран для центральной площади города. Также власти Башкирии озаботились созданием системы «интеллектуального видеонаблюдения», на которую в сумме уйдет 86 млн рублей.



Аналитическая служба «Реального времени» изучила дополнительные доходы настоятелей православной церкви в РБ. Одним из самых зажиточных священников оказался отец Иван Бережнев из прихода в Рязановке Стерлитамакского района. Он владеет долями сразу в нескольких компаниях, связанных со строительной сферой.

Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов, ныне представляющий Башкортостан в Совете Федерации, вспомнил свое прошлое в должности прораба на стройке. Он опубликовал подборку фотографий того времени, отметив таким образом День строителя.



Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов вспомнил свое прошлое в должности прораба на стройке. Он опубликовал подборку фотографий того времени, отметив таким образом День строителя. Фото instagram.com

В Уфе умерла Фания Акрамовна Шевчук — мама лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Она скончалась в возрасте 94 лет в ночь на 9 августа, а уже наутро музыкант прибыл в столицу Башкирии. Похороны прошли 10 августа.



Удмуртия

Уроженца Удмуртии задержали по подозрению в организации сети борделей и вовлечении девушек в проституцию. Он открыл стриптиз-клубы в Ижевске, Саранске и Твери. Операцию проводили полиция, ФСБ и Росгвардия.



«Ижкомбанк» дополнительно выпустил акции на 50 млн рублей. Они предназначаются ООО «Хайперфудс холдинг», владеющему агрохолдингом «Комос групп».



Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил против продажи стадиона «Локомотив» в Ижевске. Он заявил, что объект должен быть восстановлен.



Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил против продажи стадиона «Локомотив» в Ижевске. Он заявил, что объект должен быть восстановлен. Фото yandex.ru

В обзор тендеров Удмуртии попали строительство детсада в Алнашском районе за 78,2 млн рублей, кредит для республики за 49,5 млн и цифровая модель Ижевска за 18 млн.



Оренбургская область

В Оренбурге может появиться новый стадион. Уже выбраны варианты месторасположения объекта. Правда, оценивается он в 3,5 млрд рублей, и пока у региональных властей нет понимания, откуда их взять.



На этом фоне крайне плохо стартовал в чемпионате РПЛ ФК «Оренбург». Появились слухи об отставке главного тренера команды Владимира Федотова. Однако в руководстве клуба опровергают эту информацию.



Чувашия

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи Канаша Розы Габдулловой. Ей инкриминируется мошенничество. По версии следствия, судья получила взятку в 850 тысяч рублей, не имея возможности влиять на дело.



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи Канаша Розы Габдулловой. Фото sledcom.ru

Минкультуры Чувашии объявило тендер на реконструкцию здания Чувашской государственной филармонии за 215,5 млн рублей. А министерство образования республики потратит 4,3 млн рублей на квадрокоптеры. Подробнее о госзакупках в ЧР можно прочитать в обзоре «Реального времени».



Кировская область

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых разведется с женой Екатериной. Последняя рассказала, что это решение было принято супругами совместно.



Среди интересных тендеров области — строительство детского сада в Мурашах, капремонт медучилища в Омутнинске и покупка грузопассажирских УАЗов.



В Кирове начался суд над предпринимателем Леонидом Яфаркиным, обвиняемым в мошенничестве при проведении сделки с земельным участком в парке Победы. На процессе свидетели заявили, что сделку по передаче бизнесмену 4 га земли инициировал бывший глава города Владимир Быков, ныне возглавляющий заксобрание Кировской области.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых разведется с женой Екатериной. Последняя рассказала, что это решение было принято супругами совместно. Фото m24.ru

Пермский край

Администрация Перми предложила опередить федеральный центр с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Городские власти отмечают, что лишить малый и средний бизнес этого налога можно на год раньше. Предприниматели считают такой шаг неразумным и готовы в этом случае перерегистрироваться в других регионах.

В Перми ФСБ заподозрила группу «Промойл» в мошенничестве из-за поставок станков на ПЗ «Машиностроитель». Оборонное предприятие могло получить китайские станки под видом российских.

В администрации губернатора Пермского края назначен новый куратор экономики — им стал замминистра экономического развития региона Алексей Григорьев. Его предшественник Назим Султанов перешел в аппарат правительства Прикамья.

Мажоритарные акционеры «Уралкалия» могут потратить более 11 млрд рублей на выкуп акций предприятия у миноритариев. Последние получили обязательное предложение о выкупе бумаг с премией 20% к текущей цене по 120 руб. за штуку.

Мажоритарные акционеры «Уралкалия» могут потратить более 11 млрд рублей на выкуп акций предприятия у миноритариев. Фото fertilizerdaily.ru

Нижегородская область

Земли под стихийной свалкой в СНТ «Родник» могут передать администрации Нижнего Новгорода. Этим вопросом городские власти занимаются вместе с прокуратурой. Ущерб от свалки оценивается в 2,8 млрд рублей.

Тем временем власти Нижегородской области занялись корректировкой мусорной реформы. В регионе планируется построить три новых сортировочных комплекса, которые помогут сократить количество мусора, поставляемого на полигоны.

Суд признал ответственность АО «ГосНИИ «Кристалл» во взрывах на предприятии. Завод признан виновным в грубом нарушении требований промбезопасности и оштрафован на 600 тысяч рублей.

Суд признал ответственность АО «ГосНИИ «Кристалл» во взрывах на предприятии. Фото nn.ru

Самарская область

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отказе от планов построить здание Самарского академического театра в Струковском саду. Тендер на его проектировку был отменен.

Бывший глава АО «АктивКапитал банк» (АК Банк, АКБ) Григорий Оганесян признан банкротом. По иску с него требовали 135 млн рублей.

Ульяновская область

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов снял с должности главы Засвияжского района своего старшего сына Михаила Морозова. Чиновник будет руководить контрольно-ревизионным управлением администрации Ульяновска.