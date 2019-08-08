Тендеры Башкирии: светлый путь в Оренбург, Щелкунчик для «Газпрома» и детсад в Максимовке

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. На 34 километрах дороги из Уфы в Оренбург появится свет

Федеральное управление автодорог «Приуралье» планирует обустроить освещение примерно на 20 участках автодороги Р-240, которая соединяет Уфу и Оренбург. Об этом стало известно 6 августа, заявки на участие можно подать до 23 августа, а аукцион состоится 28 августа. Закупку профинансируют из федерального бюджета.

Общая протяженность участков составит 34,6 километра, самый длинный из них — между 95 и 110 километрами, его длина — 14,7 км. Также в районе 174-го километра появится освещенный участок длиной в 6,3 км. Работы должны быть выполнены до 30 сентября, гарантия на них составит 6 лет.

2. Достроить детский сад в Максимовке за 52 миллиона

Управление капитального строительства администрации Уфы собирается выделить 52,3 млн рублей на строительство детского сада в поселке Максимовка Калининского района. Об этом стало известно 2 августа, заявки на участие в аукционе будут приниматься до 13 августа, тогда же состоится и сам аукцион. Оплатят работы из бюджета Уфы, Башкортостана и России.

Детский сад появится южнее улицы Сосновской, рядом с участком строящейся мечети. Речь, похоже, идет о завершении строительства — в документации указано, что работы уже проводились в 2017—2018 годах, выполнены они были на сумму в 116,4 млн рублей. Детский сад должен быть готов до 2 декабря 2019 года. Гарантия на сам объект и работы составит 5 лет, на оборудование — 3 года.

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности готов потратить сумму в 10,7 млн рублей на учебно-производственную лабораторию. Фото hakmar.rbsmi.ru

3. Телекоммуникационное оборудование для уфимского колледжа

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности готов потратить 10,7 млн рублей на учебно-производственную лабораторию «Телекоммуникационное оборудование». Об аукционе объявили 5 августа, заявки принимаются до 25 августа, а итоги подведут 27 августа.

В состав комплекта, как следует из документации, войдет устройство коммутации пакетов Cisco, программно-аппаратный комплекс от того же производителя (или его эквивалент), модуль интегрированного обслуживания, маршрутизатор и сервер. Поставку должны осуществить в течение 10 календарных дней на уфимскую улицу Генерала Горбатова.

4. Подарки с Щелкунчиком для салаватского «Газпром нефтехима» и еще 12 компаний

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» начинает готовиться к празднованию нового года. Компания планирует купить новогодних подарков на общую сумму 10,3 млн рублей. О закупке стало известно 5 августа. Заявки на участие будут принимать до 15 августа, а итоги подведут лишь через два месяца после этого — 18 октября.

Подарки закупаются не только для самого «Газпром нефтехим Салавата», но и еще для 12 компаний. Среди них — «Акрил Салават», «Живая вода», «Агидель-Спутник», «Промпит». Непосредственно организатору будет поставлено 5 545 новогодних наборов. В них войдет мягко-набивная игрушка «Щелкунчик» с выдвижным механизмом в ногах. Высота игрушки в максимально высоком положении — около 70 см, в максимально низком положении — 55 см. Также в состав подарка войдет кондитерский набор весом в килограмм, упаковка — металлизированный новогодний пакет, и полиэтиленовый пакет с вырубными ручками. Стоимость каждого из подарков в спецификации обнаружить не удалось.

От подрядчика потребуется установить цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, киноэкран, пассивную систему для 3D-показа, звуковой процессор, заэкранную акустическую систему. Фото kultura-bs.uln.muzkult.ru

5. Кушнаренковский район ждет национальные фильмы

Межпоселенческий районный дом культуры Кушнаренковского района собирается заплатить 5 млн рублей за переоборудование зрительного зала в кинозал для показа национальных фильмов. Заявки от потенциальных поставщиков принимают с 1 по 12 августа, аукцион проведут 13 августа. Оплатят работы из средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

От подрядчика потребуется установить цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, киноэкран, пассивную систему для 3D-показа, звуковой процессор, заэкранную акустическую систему, усилители, пассивный сабвуфер. Помимо этого, потребуется установить и настроить билетный программно-аппаратный комплекс. Работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней.

6. ОСАГО для автобусов, машин и мотоцикла «Башавтотранса»

Государственный автотранспортный перевозчик региона «Башавтотранс» готовится заплатить за обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства сумму в 4,985 млн рублей. О закупке, которая будет осуществлена у единственного поставщика, стало известно 6 августа. Исполнителем стало АО «СК «Стерх» — страховая компания, зарегистрированная в Якутии.

ОСАГО оплатят из собственных средств предприятия, действовать страховка будет до 31 августа 2020 года. Всего «Башавтотранс» застрахует 212 транспортных средств — в основном это автобусы ПАЗ (каждая страховка на них стоит около 22 тысяч рублей), НЕФАЗ (примерно по 39 тысяч), Mercedes-Benz Sprinter (по 24 тысячи), а также автомобили (в основном — Renault Logan по 11 тысяч) и даже один мотоцикл SYM (страховка на него обойдется в 18,4 тысячи рублей).

Издательскому дому понадобятся Renault Logan. Фото Morio / commons.wikimedia.org

7. Машины для издателей

С автомобилями связан и еще один тендер, который объявил издательский дом «Башкортостан». Государственное унитарное предприятие готовится купить для своих филиалов четыре машины по 720 тысяч рублей. Об аукционе стало известно 6 августа, заявки принимаются до 14 августа. Состоится он 15 августа. Оплатят закупку за счет средств, полученных при осуществлении «иной приносящей доход деятельности от физических лиц и юридических лиц».

Издательскому дому понадобятся все те же Renault Logan, в требуемых характеристиках — двигатель объемом в 1,6 литра и мощностью в 110 л.с., кондиционер и усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Поставку должны осуществить в Уфу, на улицу Кирова, 45.

8. Световые композиции в Туймазах

Администрация городского поселения Туймазы поставит и установит световые композиции на общую сумму в 2,67 млн рублей. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок 6 августа, заявки принимаются до 16 августа, а аукцион состоится 20 августа. Источником финансирования является бюджет городского поселения.

Всего должны быть установлены две световые композиции: «Воздушный шар» за 1,71 млн рублей и «Часы» за 956 тыс. рублей. Местом их установки указана площадь Октября в Туймазах, в районе Татарского драмтеатра. Конкретные характеристики композиций в техническом задании не указаны, но можно ознакомиться с эскизом.

Центр компетенции Башкортостана по коневодству и конному спорту «Акбузат» потратит 1,74 млн на рекламу в эфире радиоканала. Фото akbuzat-ufa.business.site

9. Реклама ипподрома на шести радиостанциях

Центр компетенции Башкортостана по коневодству и конному спорту «Акбузат» потратит 1,74 млн на рекламу в эфире радиоканала. О закупке стало известно 1 августа, она осуществляется у единственного поставщика — ООО «РБ Продакшн».

Реклама должна размещаться в эфире радиостанций «Дорожное Радио», «Бизнес ФМ», «Наше радио», «Love радио», «Спутник ФМ», «Юлдаш». Услуга будет оказываться до 31 декабря 2019 года. Рекламные ролики должны быть длительностью от 5 до 120 секунд, а вот общий хронометраж и конкретное время размещения рекламы в документации обнаружить не удалось.

10. Видеоэкран для агидельской площади

Администрация города Агидель планирует установить светодиодный видеоэкран на территории городской площади. На эти цели потратят 1,4 млн рублей из городского бюджета. Об аукционе стало известно 7 августа, заявки принимаются до 15 августа, а аукцион состоится 16 августа, причем время указано очень точное — 9 часов 17 минут.

Экран должен быть установлен в течение 25 дней с момента поступления заявки от заказчика. Он должен быть размером не менее 5,76 на 2,88 метра. Разрешение экрана составит не менее 720 на 360 пикселей, диагональ — не менее 6,4 метра. Смонтирован он будет на опорной конструкции из двух стальных труб, высота от верха основания до нижней части экрана составит не менее 4 метров. Гарантия на экран составит не меньше 3 лет.