Сания Тимасова о моделях Terra Bashkiria: «Они представляли лицо и тело республики»

Владелица модельного агентства «Статус» Сания Тимасова прокомментировала участие своих моделей в выставке «Туристический сувенир» проекта Terra Bashkiria. Она не видит в презентации «ничего зазорного».

«Они представляли лицо и тело республики», — отметила Тимасова.

Предпринимательница подчеркнула, что ей стыдно за жителей Башкирии, негативно реагирующих на моделей в купальниках. Она рассказала, что подобное участие в рекламных акциях является одним из подвидов модельного бизнеса и таких девушек называют «стэндистками».

Тимасова видит презентацию в Гостином дворе так: «Есть что показать. Есть не только вкусный мед и кумыс, но и красивые девушки».

Ранее в соцсетях резко отреагировали на участие моделей в купальниках в выставке сувениров от Terra Bashkiria.