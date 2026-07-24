Банк России заблокировал выкуп акций девелопера ПИК
Регулятор признал требование не соответствующим законодательству
Банк России отказал мажоритарному акционеру ПАО «ПИК — специализированный застройщик» в согласовании выкупа акций девелопера.
— Регулятор признал требование не соответствующим законодательству РФ и выдал предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», — сообщает сайт Банка России.
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