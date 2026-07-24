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Банк России заблокировал выкуп акций девелопера ПИК

20:46, 24.07.2026

Регулятор признал требование не соответствующим законодательству

Банк России заблокировал выкуп акций девелопера ПИК
Фото: Максим Платонов

Банк России отказал мажоритарному акционеру ПАО «ПИК — специализированный застройщик» в согласовании выкупа акций девелопера.

— Регулятор признал требование не соответствующим законодательству РФ и выдал предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», — сообщает сайт Банка России.

Ранее в Казани зафиксировали рост доли студий в новостройках до 8%.

Вадим Вахрушев

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