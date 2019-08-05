Хабиров анонсировал открытие в Башкирии полилингвальных школ

После запуска проекта полилингвальных школ в Татарстане врио главы Башкирии Радий Хабиров анонсировал появление аналогичных заведений и в РБ. Первые школы планируется открыть уже к 1 сентября.

«Мне бы хотелось, чтобы это были школы 21-го века, флагманы нашего образования, из стен которых будут выходить новые башкирские яппи, молодые люди с широким кругозором, с иностранными и родными языками, развитые морально и физически», — написал «башлык» в соцсетях.

Напомним, что в Татарстане планируется открыть шесть полилингвальных образовательных комплексов к 2022 году. Два из них будут в Казани и по одному — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.