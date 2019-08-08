Руководство «Оренбурга» не намерено увольнять главного тренера Федотова
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову.
— Первая причина поражений — календарь. Три тура подряд встречались с топовыми командами. В четвертой игре с «Ахматом» сказалось то, что с составом у нас пока неопределенность. Думаю, от игры к игре придем к нужной форме. Надеюсь, с «Тамбовом» все будет нормально.
— Паники в команде нет?
— Нет. Все ожидаемо. По-другому быть не может. Новые люди вливаются в состав. Понятно, что не все делается сразу. Планомерно работаем. Игру забыли, готовимся к следующей.
— Каков кредит доверия к Федотову?
— Это не обсуждается. Стопроцентный кредит доверия.
— Будет ли усиление состава?
— Будет, конечно. У нас трансферное окно не закрыто. Занимаемся этим вопросом, — сказал Столыпин.
В первых четырех турах чемпионата России по футболу «Оренбург» не смог набрать очков и идет на последнем месте в турнирной таблице.
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