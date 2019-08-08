Руководство «Оренбурга» не намерено увольнять главного тренера Федотова

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову.

— Первая причина поражений — календарь. Три тура подряд встречались с топовыми командами. В четвертой игре с «Ахматом» сказалось то, что с составом у нас пока неопределенность. Думаю, от игры к игре придем к нужной форме. Надеюсь, с «Тамбовом» все будет нормально.

— Паники в команде нет?

— Нет. Все ожидаемо. По-другому быть не может. Новые люди вливаются в состав. Понятно, что не все делается сразу. Планомерно работаем. Игру забыли, готовимся к следующей.

— Каков кредит доверия к Федотову?

— Это не обсуждается. Стопроцентный кредит доверия.

— Будет ли усиление состава?

— Будет, конечно. У нас трансферное окно не закрыто. Занимаемся этим вопросом, — сказал Столыпин.

В первых четырех турах чемпионата России по футболу «Оренбург» не смог набрать очков и идет на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее клуб подписал контракт с защитником Эду Готлибом из Израиля.