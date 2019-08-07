Тендеры Чувашии: реконструкция филармонии за 216 миллионов, детсад с бассейном и 160 квадрокоптеров

Обзор наиболее интересных госзакупок Чувашии за неделю

1. Филармонию отремонтируют за 216 миллионов

Министерство культуры Чувашии готовится реконструировать здание Чувашской государственной филармонии. Тендер на довольно крупную сумму в 215,5 млн рублей был объявлен 30 июля, заявки можно будет подать до 9 августа, тогда же состоится и аукцион. Финансирование осуществят из бюджета региона.

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года. От исполнителя потребуется заняться внутренними коммуникациями (в том числе — вентиляцией, канализацией и водопроводом), видеонаблюдением и пожарной сигнализацией, механикой, электроприводом сцены, постановочным освещением, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Также нужно будет приобрести и смонтировать лифты, подъемники и приспособления для инвалидов.

2. Детский сад с бассейном на северо-востоке Чебоксар

А вот Управление капитального строительства и реконструкции столицы региона — города Чебоксары — займется новым строительством. Ведомство потратит 159,6 млн рублей на дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне №2 жилого района «Новый город». Тендер объявили 4 августа, имя победителя станет известно 12 августа. Финансирование осуществят из бюджетов трех уровней — федерального, республиканского и муниципального.

Известно, что детский сад должен быть трехэтажным, размеры его составят 59 на 47 метров. Также должна быть построена котельная с дымовой трубой. Строительство будут вести на северо-восточной окраине города, севернее автодороги Чебоксары — Новочебоксарск, северо-западнее деревни Пихтулино. В здании детского сада должен быть бассейн.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики планирует купить компьютерного и интерактивного оборудования на общую сумму в 37,6 млн рублей. Фото 24tv.ua

3. Компьютеры и интерактивное оборудование для Минобра

Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики планирует купить компьютерного и интерактивного оборудования на общую сумму в 37,6 млн рублей. Объявили об этом 31 июля, заявки принимаются до 14 августа, а аукцион состоится 16 августа. Оплатят покупку за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» госпрограммы Чувашии «Развитие образования».

Понадобится поставить 400 штук 11-дюймовых ноутбуков-трансформеров, по 40 ноутбуков-трансформеров с диагональю 14 дюймов и 15-дюймовых ноутбуков. Также нужно будет 40 3D-принтеров и 600 единиц пластика для 3D-принтеров. Кроме того, понадобится по 40 планшетов (диагональю около 10 дюймов), интерактивных комплексов (с сенсорными 4K-дисплеями диагональю в 162 см), вычислительных блоков, шлемов виртуальной реальности с AMOLED-экранами и другой техники. Поставку нужно будет осуществить в течение 45 календарных дней.

4. Почти 15 миллионов на однополосную дорогу из щебня

Управление автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии собирается построить автодорогу по улицам Ленина и Школьной, а также по переулку Кудрявцева в деревне Тегешево Урмарского района за 14,7 млн рублей. О закупке объявили 5 августа, заявки принимаются до 13 августа, тогда же состоится аукцион. Работы оплатят из республиканского бюджета.

Дорогу планируется строить в 2019 и 2020 годах — в этом году выделят 8,16 млн рублей, в следующем — еще 6,52 млн рублей. Всего строительство будет вестись 4 месяца. Протяженность дороги составит 1,184 км. Любопытно, что тип дорожного покрытия будет переходным — щебень, пропитанный битумом. Ширина земляного полотна составит от 5 до 8,5 метра, проезжей части — от 3 до 4,5 метра. Всего на дороге будет одна полоса движения, расчетная скорость — 30 км/ч.

Всего понадобится 48 велосипедов и 31 универсальный велостанок. Фото dyussh10.cap.ru

5. Велосипеды по 336 тысяч для школы Олимпийского резерва

«Спортивная школа Олимпийского резерва №7 имени В. Ярды» Министерства физической культуры и спорта Чувашии купит спортивных велосипедов на общую сумму в 6,7 млн рублей. Заявки будут приниматься с 2 по 12 августа, аукцион состоится 14 августа. Закупку оплатят из средств республиканского бюджета — в рамках целевой субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества, для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Всего понадобится 31 универсальный велостанок и 48 велосипедов. Велостанки будут стоить по 15,7 тысячи рублей за штуку, 20 горных тренировочных велосипедов — по 57,8 тысячи рублей, 10 горных велосипедов для велокросса — по 148,9 тысячи, 15 MTB — по 168 тысяч, а три велосипеда высшего профессионального уровня — по 336 тысяч за штуку. Поставку осуществят в течение трех месяцев.

6. Шлагбаумы и турникеты для двух районов республики

Администрации двух районов региона — Вурнарского и Шумерлинского — заплатят сумму в 4,7 млн за оборудование для антитеррористической деятельности, в частности — за турникеты и шлагбаумы. О закупке стало известно 5 августа, заявки будут приниматься до 14 августа, а аукцион состоится 19 августа. Оплатят оборудование из муниципального и республиканского бюджетов.

Как следует из документации, Вурнарскому району потребуется три шлагбаума на общую сумму в 240 тысяч рублей (по 80 тысяч за штуку) и 16 турникетов на 2,976 млн рублей (по 186 тысяч рублей за штуку). В Шумерлинском районе шлагбаумы не нужны, а турникетов нужно 8 штук — на 1,488 млн рублей. Длина стрел всепогодных шлагбаумов составит от 4,3 до 6 метров, в их комплект войдет проводной пульт управления, а электромеханический замок, сирена и сигнальная лампа будут в виде опций. Турникеты с планками «Антипаника» должны быть с возможностью быстрого открытия зоны прохода для организации эвакуации в экстренных ситуациях.

Всего Минобру понадобится 160 квадрокоптеров двух видов. Фото pxhere.com

7. 160 «образовательных» квадрокоптеров

Министерство образования собирается потратить 4,28 млн рублей на квадрокоптеры. Информация об этом появилась 30 июля, заявки можно подать до 9.00 8 августа, а аукцион состоится 12 августа.

Всего Минобру понадобится 160 квадрокоптеров двух видов. 40 из них, стоимостью в 79,7 тысячи рублей за штуку, будет не менее чем с 4 винтами, с максимальной высотой полета не менее 500 метров и скоростью набора высоты не менее 4 м/с. Максимальная скорость полета составит не менее 18 м/с. В квадрокоптер должна быть встроена камера с разрешением матрицы не менее 10 мегапикселей, разрешение — 2 160 p при 30 кадрах в секунду. Еще у 120 квадрокоптеров, по 9150 рублей, скорость составит не менее 8 метров в секунду, камера будет поддерживать разрешение не менее 720 p, в комплекте будут идти запасные пропеллеры.

8. Пианино за 2 миллиона для детской школы искусств

Козловская детская школа искусств планирует купить пианино «Н. Рубинштейн НР-118» или его эквивалент за 1,9 млн рублей. Заявки принимаются с 1 по 9 августа, аукцион состоится 13 августа. Финансирование обеспечат из средств республиканского бюджета и бюджета Козловского района Чувашии.

Поставка должна быть осуществлена до 14 ноября 2019 года. Форма корпуса пианино должна быть традиционная, с консолями. Вес его — около 220 кг. Материал изготовления резонансной доски и рипок — европейская ель, дискантовый и басовый штеги, а также слои вирбельбанка и механика должны быть сделаны из бука.

Чебоксарский медицинский колледж собирается купить автомобиль «УАЗ Патриот» или его эквивалент за 1,08 млн рублей. Фото: ru.wikipedia.org / Jakub Flyz1 Maciejewski

9. УАЗ на миллион для Чебоксарского медколледжа

Чебоксарский медицинский колледж собирается купить автомобиль «УАЗ Патриот» или его эквивалент за 1,08 млн рублей. Об аукционе объявили 1 августа, подать заявки на участие можно до 16 августа, а итоги закупки подведут 19 августа. Финансирование осуществят из «средств от приносящей доход деятельности».

Автомобиль должен быть не ранее 2018 года выпуска, мощность его бензинового двигателя — не менее 150 л. с.. В машине должен быть кондиционер, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, электронная система распределения тормозных усилий, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В распоряжении колледжа машина должна оказаться не позднее 30 сентября.

10. Студия для ТЮЗа

А вот «Театр юного зрителя имени Сеспеля», относящийся к Министерству культуры Чувашии, планирует заплатить за оборудование для видео- и звукозаписи, а также потокового вещания сумму в 1,08 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают с 31 июля по 15 августа, итоги закупки подведут 20 августа.

Оборудование нужно для создания студии видео-звукозаписи, монтажа и потокового вещания. Студия должна быть предназначена для записи и трансляции видеоизображений и звукового сопровождения из источников, находящихся в любом месте театра, оборудованном средствами передачи видео и звука по локальной сети театра. Необходимо предусмотреть возможность управления по сети всеми функциональными возможностями студии оператором, находящимся в любом из помещений театра. Работы должны быть выполнены уже в течение 15 дней с момента подписания договора.