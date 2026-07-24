В России создадут единую цифровую платформу для вузов

Пилотный проект стартует 1 сентября 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство намерено создать единую цифровую платформу «Университеты» для российских вузов. Проект постановления опубликован для обсуждения на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

— В рамках этой платформы для каждого вуза будут среди прочего функционировать реестры студентов и преподавателей. Система будет содержать также данные о состоянии материально-технической базы вуза и общежитий, сведения о платных и дополнительных образовательных программах, учебных планах, — сообщает «Коммерсантъ».

Нововведение позволит поступать в вузы онлайн, работать с цифровыми документами, подтверждать факт обучения и заселения в общежитие. Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru



Участие университетов в пилотном проекте будет добровольным. Платформу создадут на основе существующей системы «Современная цифровая образовательная среда», которую она полностью заменит после завершения эксперимента. Пилотный проект продлится с 1 сентября 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Ранее в Минобрнауки напомнили, что прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля.

Вадим Вахрушев