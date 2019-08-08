Врачам роддома в Салавате подняли зарплату

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В Башкирии республиканское отделение профсоюза медработников сообщило о прибавке к зарплате врачам роддома в Салавате. Скандальную ситуацию с низкими зарплатами и высокой нагрузкой в профсоюзе считают решенной.

«Можно надеяться, что в истории с концессией единственного в городе роддома поставлена жирная точка», — говорится в сообщении организации.

Кроме повышения доходов медикам будут положены дополнительные 14 дней отпуска.

Однако судя по всему, прибавка составит от 10% до 14%. Если вспомнить, что реальные зарплаты врачей не превышали 30 тысяч рублей, то заметных изменений это не принесет.

Напомним, член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Наталья Евдокимова прогнозировала повышение зарплат до 60 тысяч рублей при расторжении концессионного соглашения по Салаватскому роддому.