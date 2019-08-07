В Оренбурге может появиться новый футбольный стадион за 3,5 млрд рублей

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о планах по строительству в Оренбургской области нового футбольного стадиона.

«Предыдущий губернатор Оренбургской области Юрий Берг публично говорил о том, что в Оренбурге будет построен новый футбольный стадион. Была выбрана площадка, но, к сожалению, пока работы не начались. Недавно с временно исполняющим обязанности главы региона Денисом Паслером мы выбрали три места, где может появиться новая арена. Вопрос по строительству упирается в финансирование, из каких средств оно будет идти.

Рано пока говорить, какой будет новая арена, но примерный порядок затрат понятен. Стоимость одного посадочного места может составить три-четыре тысячи евро. Если новый стадион будет вмещать 15 тысяч мест, то строительство обойдется в 45—60 миллионов евро плюс 6—7% на проектирование и разработку рабочей документации», — сказал Кияев.

Также президент «Оренбурга» отметил, что если не будет найдено решение в вопросе строительства новой арены, то клуб своими силами начнет модернизацию существующего стадиона «Газовик», увеличив его вместимость до 10—12 тысяч мест.