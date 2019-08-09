Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов опубликовал архивные фото со времен работы прорабом
Экс-мэр Уфы, а ныне сенатор в Совете Федерации от Башкирии, опубликовал в своем «Инстаграме» архивную фотографии со времен его работы прорабом.
Чиновник поздравил с наступающим Днем строителя всех причастных к этому празднику. Он отметил, что вся его жизнь связана со строительством и до работы госслужащим он был мастером, прорабом и замдиректора предприятия.
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Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю Вас с наступающим Днём строителя! В 1983 году я закончил Уфимский нефтяной институт, факультет промышленное и гражданское строительство, получив специальность инженера-строителя. С тех пор вся моя жизнь связана со строительством. Принял участие в строительстве первых жилых многоэтажных домов в Сипайлово, Инорсе, микрорайоне ЦЭС-2, микрорайоне Восточный в г. Кумертау, а также мечети Ляля-Тюльпан и др. До работы в администрации г. Уфа работал мастером, прорабом, зам. директора предприятия Востокстрой-2 и директором п. Востокстрой-7. Работая 18 лет в муниципалитете г. Уфа, принимал участие в разработке и строительстве большинства знаковых объектов нашего города. Благодарю всех коллег за годы совместной работы в строительной отрасли! От всей души желаю строителям России, Республики и города Уфа здоровья, успехов в труде и большого личного счастья! #РФ #Башкортостан #Уфа #деньстроителя #строительствоРФ #стройка #жилье #архитектура Первое фото сделано в г. Кумертау в 1985 году в м/районе «Восточный», где я работал прорабом в Строительном управлении N°6 Треста Крупнопанельного домостроения г. Уфа.
Ранее сообщалось, что бывший уфимский мэр заработал в прошлом году 6,39 млн рублей.ОбществоВластьТехнологииМедиа Башкортостан
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