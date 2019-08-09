Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов опубликовал архивные фото со времен работы прорабом

Экс-мэр Уфы, а ныне сенатор в Совете Федерации от Башкирии, опубликовал в своем «Инстаграме» архивную фотографии со времен его работы прорабом.

Чиновник поздравил с наступающим Днем строителя всех причастных к этому празднику. Он отметил, что вся его жизнь связана со строительством и до работы госслужащим он был мастером, прорабом и замдиректора предприятия.

Ранее сообщалось, что бывший уфимский мэр заработал в прошлом году 6,39 млн рублей.