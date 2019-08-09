Власти Башкирии потратят на систему «интеллектуального видеонаблюдения» и камеры 86 млн рублей

Власти Башкирии объявили два тендера на поставку видеокамер и системы «интеллектуального видеонаблюдения». Суммарно начальная цена контрактов составляет 86 млн рублей.

Согласно первому сообщению на сайте госзакупок, Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития заказал 961 камеру трех видов. На них планируется потратить 25,7 млн рублей.

Плюс к тому комитет готов заплатить за «поставку и монтаж программно-аппаратного комплекса интеллектуального видеонаблюдения». Он включает в себя серверное и сетевое оборудование, систему хранения данных и программное обеспечение. Весь комплекс оценивается в 61,1 млн рублей.