Вашингтон введет пошлины на товары ЕС

Американский президент также заявил о намерении добиться отмены штрафов

Президент США Дональд Трамп, комментируя штраф, выписанный компании Apple, заявил, что Вашингтон введет существенные импортные пошлины на товары из Европейского союза.

— Европейский союз заплатит очень высокую цену за это противозаконное и совершенно неэтичное поведение, о чем я его последовательно предупреждал, — цитирует Трампа ТАСС.

Трамп также пообещал добиться полной отмены штрафных мер, которые Евросоюз применил к американским технологическим гигантам.

Ранее в 21-й пакет санкций ЕС вошли помощник президента Владимир Мединский, глава РЖД Олег Белозеров, семь банков.

Вадим Вахрушев