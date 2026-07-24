Вашингтон введет пошлины на товары ЕС
Американский президент также заявил о намерении добиться отмены штрафов
Президент США Дональд Трамп, комментируя штраф, выписанный компании Apple, заявил, что Вашингтон введет существенные импортные пошлины на товары из Европейского союза.
— Европейский союз заплатит очень высокую цену за это противозаконное и совершенно неэтичное поведение, о чем я его последовательно предупреждал, — цитирует Трампа ТАСС.
Трамп также пообещал добиться полной отмены штрафных мер, которые Евросоюз применил к американским технологическим гигантам.
Ранее в 21-й пакет санкций ЕС вошли помощник президента Владимир Мединский, глава РЖД Олег Белозеров, семь банков.
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