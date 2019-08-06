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В Уфе бренд Terra Bashkiria задействовал на выставке промоутеров в купальниках

14:37, 06.08.2019
В Уфе бренд Terra Bashkiria задействовал на выставке промоутеров в купальниках

В Уфе прошла выставка «Туристический сувенир». Проект Terra Bashkiria привлек к участию промоутеров в купальниках, что удивило многих горожан и пользователей соцсетей.

Бренд Terra Bashkiria, развиваемый Госкомитетом Башкирии по туризму, организовал выставку в Гостинном дворе.

«А в гостинке голые тетеньки!», — написала пользователь Эльвира Биекметова.

Общественный деятель Кристина Абрамичева возмутилась откровенными нарядами моделей. «Что это за позорище в сердце Евразии, в душе Урала?», — задала она вопрос на своей странице.

Напомним, что туристический бренд Terra Bashkiria был представлен в Уфе в апреле 2018 года. Предполагалось, что разработанный бренд позволит активнее продвигать туристический потенциал республики.

Общество Башкортостан
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