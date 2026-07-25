Wildberries перестроит логистику после атак БПЛА

Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране

Фото: Максим Платонов

Глава RWB и основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о реорганизации логистики компании.

— Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке,— сообщила она в телеграм-канале.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За последнюю неделю одним из крупных негативных инфоповодов стали атаки БПЛА на логистические комплексы Wildberries. 18 июля ударам подверглись крупные склады в Электростали и Котовске, 20 июля — логистический центр в Подольске, 22 июля — склады в Краснодаре и Невинномысске, 24 июля — логистические комплексы в Шушарах и Уткиной Заводи. СК РФ квалифицировал инциденты как теракты. Погибли и пострадали люди. Стоимость сгоревших товаров предварительно оценивается в 150—170 млрд рублей, суммарно разрушено и серьезно повреждено около 552 тысяч кв. м складских площадей.

В качестве мер поддержки продавцы Wildberries получили автоматическую отсрочку по займам.

Денис Петров