Тендеры Кирова: «буханки» для леса, обследование детей из зон уничтожения химоружия и ванна за 2 миллиона

Обзор наиболее интересных тендеров Кировской области за неделю

Минпромторг России озаботился здоровьем детей из зон уничтожения химоружия. Комплексное медицинское обследование малышей и подростков проведут в четырех регионах, в том числе в поселке Мирный Кировской области, за 5,6 млн рублей. За такую же сумму местный Минлесхоз планирует спасать Кировский лес силами восьми автомобилей УАЗ. Фонд соцстраха приобретет гидромассажную ванну за 2 млн, а Мурыгинский детдом купит автобус. Подробнее о наиболее интересных тендерах недели — в материале «Реального времени».

1. Детский сад вблизи границы с Коми

Администрация граничащего с Республикой Коми Мурашинского района планирует построить детский сад-ясли на 100 мест в городе Мураши, который является районным центром. На эти цели, в соответствии с тендером от 2 августа, выделено 74,3 млн рублей из областного и местного бюджетов. Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 12 августа, тогда же состоится и электронный аукцион.

Строительство должно быть завершено до 30 июня 2020 года. Детский сад-ясли появится на пересечении улиц Пионерской и Островского. Разрешение на строительство, подготовительные и общестроительные работы ниже нулевого уровня должны быть выполнены до 15 октября 2019 года, общестроительные работы выше нулевого уровня — не позднее 1 марта 2020 года, инженерные сети и отделочные работы — до 31 мая 2020 года. До 30 июня будет готово благоустройство.

За третью очередь капремонта медицинского училища в городе Омутнинске Кировский медицинский колледж планирует заплатить 6,7 млн рублей. Фото omvesti.ru

2. Продолжить капремонт медучилища в Омутнинске

За третью очередь капремонта медицинского училища в городе Омутнинске Кировский медицинский колледж планирует заплатить 6,7 млн рублей. Такая информация появилась 30 июля, заявки принимаются до 7 августа, тогда же состоится и аукцион. Заявки принимаются с 30 июля по 7 августа, аукцион состоится в день окончания приема заявок.

Из сводного сметного расчета известно, что исполнитель должен будет заняться архитектурно-строительными решениями, металлическими конструкциями, силовым электрооборудованием, электрическим освещением, а также благоустройством и озеленением территории. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента подписания контракта.

3. Восемь «буханок» для спасения лесов

Министерство лесного хозяйства Кировской области готовится к обновлению автопарка. Ведомство собирается купить восемь грузопассажирских УАЗов по 703 тысячи рублей за штуку — на общую сумму в 5,6 млн рублей. Закупку профинансируют за счет средств субвенций из бюджета страны в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Заявки принимаются с 29 июля до 8 августа, аукцион состоится 12 августа.

Поставка должна быть осуществлена на территорию обособленного подразделения КОГСАУ «Лесоохрана» в поселок Гирсово Юрьянского района в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта. Автомобили УАЗ 390995, широко известные как «буханка», должны быть шестиместными, с гидроусилителем руля, мягкими сиденьями и столиком, дополнительным отопителем кабины, полным приводом, двигателем объемом в 2,7 литра и мощностью в 112 л. с.

Министерство промышленности и торговли озаботилось здоровьем детей, проживающих в зоне защитных мероприятий объектов по уничтожению химического оружия. Фото school43ptz.ru

4. Проверка здоровья детей из зон уничтожения химического оружия

А вот федеральное Министерство промышленности и торговли озаботилось здоровьем детей, проживающих в зоне защитных мероприятий объектов по уничтожению химического оружия, в том числе в одном из поселков Кировской области. На комплексное медицинское обследование детского населения ведомство собирается потратить 5,56 млн рублей. Закупку объявили 29 июля, заявки принимаются до 6 августа, а аукцион состоится 8 августа. Оплатят работы из федерального бюджета.

Услуги должны быть оказаны на пяти объектах — в поселках Мирный Кировской области, а также в поселке Леонидовка Пензенской области, городе Камбарка и поселке Кизнер Удмуртии, в городе Щучье Курганской области. Работы будут выполняться до 10 декабря 2019 года. В поселке Мирный обследование проведут не менее чем для 220 человек. В него будут входить консультации педиатра, эндокринолога, невропатолога, офтальмолога, хирурга-ортопеда, ЛОР-врача, психолога, врачей УЗИ и функциональной диагностики. Помимо этого, проведут лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ и ФВД.

5. Сделать 3D-кинотеатр в городе Мураши

И вновь Мураши. Местный центр культуры и досуга «Феникс» готовится потратить 4,3 млн рублей на переоборудование кинозала. Тендер объявили 1 августа, принять участие в в нем можно до 12 августа. Аукцион состоится 14 августа. Финансирование будет обеспечено из внебюджетного целевого взноса в соответствии с договором «О предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек».

На выполнение работ отводится 60 календарных дней. За это время потребуется установить цифровой кинопроектор, смонтировать сервер воспроизведения, киноэкран, пассивную систему для 3D-показа, звуковой процессор, экранную акустическую систему, усилители мощности, пассивный сабвуфер, источник бесперебойного питания, систему тифлокомментирования и билетный программно-аппаратный комплекс.

Местный центр культуры и досуга «Феникс» готовится потратить 4,3 млн рублей на переоборудование кинозала. Фото znamyatruda43.ru

6. Мобильные классы для детей с ограниченными возможностями

Министерство образования Кировской области планирует потратить 3,18 млн рублей на поставку мобильных компьютерных классов в рамках мероприятия по поддержке образования детей с ограниченными возможностями федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Закупка была объявлена 30 июля, заявки принимаются до 7 августа, а аукцион состоится 9 августа. Оплатят закупку из областного бюджета.

Поставку осуществят в Киров, Кирово-Чепецк, село Бурмакино, поселки городского типа Опарино и Нолинск. Мобильные классы понадобятся в количестве семи штук. В большинство войдет по одному ноутбуку для преподавателей, по 13 ноутбуков для учащихся, по одной тележке-хранилищу с системой подзарядки. В некоторые комплекты также войдут интерактивные панели и колонки.

7. Гидромассажная ванна почти за 2 миллиона для Фонда соцстрахования

Центр реабилитации Фонда социального страхования «Вятские Увалы» купит за 1,9 млн рублей гидромассажную бесконтактную ванну. Потенциальные поставщики могут подать заявки с 31 июля по 8 августа, аукцион проведут 12 августа. Оплатят ванну из субсидии на исполнение государственного задания.

Поставка должна быть осуществлена в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта. Ванна предназначается для проведения гидромассажных процедур без контакта с водой. Она будет сделана из стеклопластика на основе полиэфирной смолы высокой прочности и жесткости, устойчивой к агрессивным средам и ультрафиолету. Ложе будет сделано из резины, устойчивой к дезинфекции. Ванна предназначена для гидромассажа в семи зонах, всего будет возможно четыре вида гидромассажа. Габариты ложа составят не меньше 195 на 80 см.

Автобус должен быть желтым, с системой ABS, ограничителем скорости движения до 60 км/ч, отопителем салона. Фото Олега Тихонова

8. За те же 2 миллиона — автобус для детского дома-интерната

Примерно за те же деньги — 1,88 млн рублей — Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» купит автобус. Желающие поставить транспортное средство могут подать заявки с 29 июля по 8 августа, аукцион состоится 12 августа. Закупка будет оплачена за счет субсидии на выполнение госзадания и собственных доходов учреждения.

В автобусе должен быть дизельный двигатель мощностью примерно в 140 л. с., механическая коробка передач, 16 посадочных мест для детей. Автобус должен быть желтым, с системой ABS, ограничителем скорости движения до 60 км/ч, отопителем салона.

9. Кредит на 7 миллионов для Фаленского района

Тем временем Администрация Фаленского района возьмет кредит для финансирования дефицита бюджета на 7 млн рублей. Это обойдется бюджету муниципального образования в сумму в 933 тыс.рублей. Заявки на участие принимаются с 29 июля по 9 августа. Аукцион состоится 13 августа.

Кредитная линия должна быть предоставлена на 16 месяцев с момента заключения контракта не более чем под 10% годовых. Досрочное погашение возможно без предварительного согласования с банком путем уведомления за три рабочих дня.

Центр культуры и досуга Кирово-Чепецка собирается потратиться на празднование Дня города. Фото culture.ru

10. Мероприятие ко Дню города Кирово-Чепецка за 629 тысяч

Центр культуры и досуга Кирово-Чепецка собирается потратиться на празднование Дня города. Учреждение выделит 628,7 тыс. рублей на предоставление оборудования для мероприятия, посвященного этому событию. О закупке стало известно 2 августа, ее осуществят у единственного поставщика. Им стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Олюшин. Юридический адрес его — подмосковные Мытищи, однако почтовый адрес — город Слободской в Кировской области.

От исполнителя потребуется предоставить сценический комплекс, световое и звуковое оборудование, оказать дополнительные услуги для мероприятия, которое состоится на площади Конституции 14 сентября с 11 до 21 часа.