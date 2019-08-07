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Житель Удмуртии обвиняется в организации проституции в сети стриптиз-клубов

16:06, 07.08.2019
Житель Удмуртии обвиняется в организации проституции в сети стриптиз-клубов
Фото: МВД РФ

Сегодня МВД России сообщило о задержании группы подозреваемых в вовлечении официанток и танцовщиц в занятие проституцией. Операция проводилась совместно с полицейскими Мордовии и Тверской области, а также сотрудниками ФСБ и Росгвардии.

По версии МВД, житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов, где за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера. Его знакомые, являясь директорами и администраторами клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к противоправной деятельности не менее девяти женщин, которым пообещали получение высокого дохода и работу в качестве официанток и танцовщиц.

Четверо подозреваемых арестованы, один под подпиской о невыезде, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При обысках по местам проживания фигурантов и в помещениях клубов изъяты электронные носители информации, компьютерная техника, документация, черновые записи, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Ранее несколько объектов на Google-карте Казани назвали именем бразильского стриптизера.

ПроисшествияБизнесУслугиОбщество Удмуртия
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