Бастрыкин возбудил дело против мировой судьи в Чувашии

Мировой судья города Канаша Чувашской Республики Роза Габдуллова получила статус подозреваемой в мошенничестве. Уголовное дело против нее возбудил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.



По версии следствия, с декабря 2015 по декабрь 2017 года подозреваемая через свою 44-летнюю знакомую, а также лично получила 850 тысяч рублей от жителя города Чебоксары, которого они ввели в заблуждение относительно того, что Габдуллова решит вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки.

В июне 2018 года подозреваемая и ее знакомая обманным путем якобы за завершение процесса оформления документов получили от указанного гражданина еще 2 миллиона рублей, а 16 июля 2018 года при передаче им очередной суммы денежных средств в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей их противоправные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской Республике. Этот эпизод квалифицирован следствием как покушение на мошенничество.

Ранее Бастрыкин возбудил дело против казанской судьи Марины Фирсовой.